В GCC решено убрать поддержку ABI ARM64 ILP32

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|1.2, Жироватт (ok), 09:17, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хм...интересно, однако.
Как скоро появятся в комментариях тут удивительные люди, у которых mission-critical софт крутится именно именно на подобном костыле на арм-железках?
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|3.25, Жироватт (ok), 12:26, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, просто к любой такой новости откуда-то вылезает ну совсем уж незамутнённое чудо и начинает возмущаться:
"да как так-то, из современного ядра лин00пс выкинули поддержку WiMax??? Как так теперь только или DKMS, или пользоваться старыми ядрами??? Да за что я за б/у 15 лет назад деньги плотил, где мои выпл0ты и каааанпенсации??77 Да у меня на ваймаксе ЦУП работает, сто тыщ станков с ЧПУ и сервера для связи с марсом! Да мы! Да я! Да знаете что - ИП Смирнов обиды не прощает!".
Иногда интересно потыкать в них палочкой
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|1.5, Аноним (5), 09:42, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Очень хотели денежек от Эплы,но не прокатило.Зря вообще запилили называется.
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|2.20, Аноним (20), 11:50, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ябблы последний раз GCC использовали ещё версии 4.2.1. Там никакого ILP32 ещё быть не могло.
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|4.18, Аноним (12), 11:49, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы либо задавайте правильно вопрос, либо не задавайте его совсем!
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|3.19, Аноним (19), 11:50, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ваша W всех версий не ставит системный раздел на физические диски более 2 Тб. Если будет диск 4 Тб, разметит 2 Тб, а остальное будет недоступно.
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|4.22, Аноним (12), 11:57, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Машинка печатная работает, почта работает, на Одноглазников даже в старом браузере посмотреть можно, кинцо с джекичанами в AVI крутит, Эй_оф_Бейс проигрывает, какой-нибудь 1С там стоит ещё чуть не первый и всё, а ну это же ОН, игры там нулевых которых за жизнь не переиграть работают, большего от этого чудо-комбайна ничего не надо.
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|5.27, Аноним (27), 12:39, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Машинка печатная работает, почта работает, ... , игры там нулевых которых за жизнь не переиграть работают, большего от этого чудо-комбайна ничего не надо.
Так если все работает, то зачем обновлять систему?
Просто сидеть на старой, пока проц не крякнется или на материнской плате кондеры не полопаются.
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|1.10, Аноним (10), 10:25, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ждём крики про третий пень и про то, что для эмбеддед-устройств обязательно надо M1 и 8 гигов оперативы.
А, крики уже появились.
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|4.14, Аноним (14), 11:25, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Статья 20 Конституции РФ предусматривает, что каждый имеет право на жизнь. Вы против конституционого строя?! Товарищ майор, нагривай паяльник готовь молоток!
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|2.17, Аноним (20), 11:46, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>надо M1 и 8 гигов оперативы
M1 - натурально 64-битная архитектура.
8 Гбайт - это более, чем 2^32 адресное пространство. Поэтому 32-разрядная адресация тут не катит.
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|1.16, нах. (?), 11:41, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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опять бедолажечки надорвались "поддерживать" код который просто не надо было трогать, он и без них работал.
И аргументация прекрасная - "в лин000псе не поддерживается и glibc для него нет".
Т.е. уже и не скрывают, что ни для чего кроме удовлетворения требований платинового спонсора их поделка и не планируется оставаться пригодной.
Эх, встолман, л0ш@ра ты - действовал бы так - был бы у нас хурд, а л@п4@топоделка компилилась бы в нем кросскомпиляцией, и то устаревшей версией.
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|1.21, Аноним (21), 11:52, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. на возможность запуска старых приложений, пусть даже путем перекомпиляции, забили окончательно. Или это только в виде еще одного гвоздя в гроб GCC и смысл сообщения в том что просто нужно везде использовать Clang?
Нативный 32-х битный режим из современных ARM процессоров убрали (тот же Снэп 8 gen 3 просто не может больше запускать 32-х битные приложения - куча вещей из маркета больше не ставятся или если форсировать установку apk, не запускаются; аналогично последние Exynos). Портировать под 64-х бита не всегда есть возможности/желание авторов. Если пересобрать с ILP32 также теперь нельзя, то софт только выкидывать - в этом смысл этого изменения?
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|2.24, Жироватт (ok), 12:21, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старому ПО - современное ему устройство?
Старому ПО - виртуализация с эмуляцией 32х бит с современной ему ОС?
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|3.28, _kp (ok), 12:41, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, оба варианта.
Так получите точно то же самое "старое доброе" ПО.
А после перекомпиляции, это уже другая версия ПО.
В которой, исправлены старые баги, и добавлены новые.
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|2.29, нах. (?), 12:44, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и смысл сообщения в том что просто нужно везде использовать Clang
ну как минимум для appleдрочь у него должен найтись target - чем-то ж эти ребята собирают.
> в этом смысл этого изменения
я думаю там смысл гораздо более простой, кому-то велели заполнить форму для получения следущей выплаты по гранту. А поскольку кодить это небинарное нечто набранное по квотам не умеет - то оно нашло легкий способ - надо просто удалить чужой код, вот и набралось очков для получения денежков.
Тем более что желающих легких заработков теперь резко стало больше, проклятоготрампа еще даже не успели в кресло усадить, а из амазона и мордокнижки на подср@4никах уже полетели первые пташки.
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