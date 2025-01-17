В GCC решено убрать поддержку ABI ARM64 ILP32

В кодовую базу GCC, используемую для формирования ветки GCC 15, внесено изменение, переводящее в разряд устаревших поддержку ABI ARM64 ILP32 (-mabi=ilp32) и выводящее предупреждение об удалении в будущем релизе. ILP32 напоминает субархитектуру x32 для систем x86_64 и также позволяет использовать 32-разрядные указатели и 32-разрядную модель адресации памяти, при работе процессора в 64-разрядном режиме с поддержкой 64-разрядных регистров и расширенных инструкций. Ограничением ABI ILP32 является невозможность адресации из приложения более 4 ГБ памяти.

Изначально ABI ILP32 был разработан для упрощения переноса 32-разрядных приложений на 64-разрядные процессоры AArch64, но не получил должного распространения. Поддержка ILP32 так и не была принята в ядро Linux и системную библиотеку Glibc. Отдельно развивались порты Linaro и Debian для ILP32, но они уже более пяти лет находятся в заброшенном состоянии. Из редких систем, поддерживающих ILP32, отмечена операционная система watchOS, применяемая в устройствах Apple Watch, но GCC не поддерживается для данной ОС. В случае получения жалоб от пользователей, применяющих ILP32 в своих проектах, решение может быть пересмотрено.



