The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В GCC решено убрать поддержку ABI ARM64 ILP32

17.01.2025 09:07

В кодовую базу GCC, используемую для формирования ветки GCC 15, внесено изменение, переводящее в разряд устаревших поддержку ABI ARM64 ILP32 (-mabi=ilp32) и выводящее предупреждение об удалении в будущем релизе. ILP32 напоминает субархитектуру x32 для систем x86_64 и также позволяет использовать 32-разрядные указатели и 32-разрядную модель адресации памяти, при работе процессора в 64-разрядном режиме с поддержкой 64-разрядных регистров и расширенных инструкций. Ограничением ABI ILP32 является невозможность адресации из приложения более 4 ГБ памяти.

Изначально ABI ILP32 был разработан для упрощения переноса 32-разрядных приложений на 64-разрядные процессоры AArch64, но не получил должного распространения. Поддержка ILP32 так и не была принята в ядро Linux и системную библиотеку Glibc. Отдельно развивались порты Linaro и Debian для ILP32, но они уже более пяти лет находятся в заброшенном состоянии. Из редких систем, поддерживающих ILP32, отмечена операционная система watchOS, применяемая в устройствах Apple Watch, но GCC не поддерживается для данной ОС. В случае получения жалоб от пользователей, применяющих ILP32 в своих проектах, решение может быть пересмотрено.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Доступен набор компиляторов LLVM 18
  3. OpenNews: Проект гибридного x86_64 Linux ABI с 32-битной адресацией памяти X32
  4. OpenNews: В реализации x32 ABI ядра Linux обнаружена серьёзная уязвимость
  5. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62568-gcc
Ключевые слова: gcc, x32, ilp32
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Жироватт (ok), 09:17, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хм...интересно, однако.
    Как скоро появятся в комментариях тут удивительные люди, у которых mission-critical софт крутится именно именно на подобном костыле на арм-железках?
     
     
  • 2.3, kravich (ok), 09:26, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом они проснутся
     
     
  • 3.25, Жироватт (ok), 12:26, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, просто к любой такой новости откуда-то вылезает ну совсем уж незамутнённое чудо и начинает возмущаться:
    "да как так-то, из современного ядра лин00пс выкинули поддержку WiMax??? Как так теперь только или DKMS, или пользоваться старыми ядрами??? Да за что я за б/у 15 лет назад деньги плотил, где мои выпл0ты и каааанпенсации??77 Да у меня на ваймаксе ЦУП работает, сто тыщ станков с ЧПУ и сервера для связи с марсом! Да мы! Да я! Да знаете что - ИП Смирнов обиды не прощает!".

    Иногда интересно потыкать в них палочкой

     
  • 2.4, Anonymous Coward (?), 09:40, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там как раз сошлись на том, что лучший способ найти тех людей -- написать предупреждение:  https://gcc.gnu.org/pipermail/gcc-patches/2025-January/673485.html

    (кста, уточнение к новости -- поддержку в GCC 15 не уберут, а только напишут предупреждение об удалении в следующем релизе).

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:42, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Очень хотели денежек от Эплы,но не прокатило.Зря вообще запилили называется.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:50, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ябблы последний раз GCC использовали ещё версии 4.2.1. Там никакого ILP32 ещё быть не могло.
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:35, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gcc 2.96 умел
     

  • 1.6, ijuij (?), 09:54, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошие новости, мертвый код надо удалять
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:15, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая новость узнаем кто это использовал.
     

  • 1.9, Tron is Whistling (?), 10:22, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да и X32 пора бы туда же, это всё мертворождённые костыли с полутора пользователями.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:09, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На W XP_32 досих пор больше народу сидит чем на Linux
     
     
  • 3.15, Аноним (20), 11:40, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ABI X32 какое отношение имеет к WinXP ?
     
     
  • 4.18, Аноним (12), 11:49, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы либо задавайте правильно вопрос, либо не задавайте его совсем!

     
     
  • 5.23, Аноним (20), 12:03, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не праввильного, умник хренов?
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:50, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ваша W всех версий не ставит системный раздел на физические диски более 2 Тб. Если будет диск 4 Тб, разметит 2 Тб, а остальное будет недоступно.
     
     
  • 4.22, Аноним (12), 11:57, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Машинка печатная работает, почта работает, на Одноглазников даже в старом браузере посмотреть можно, кинцо с джекичанами в AVI крутит, Эй_оф_Бейс проигрывает, какой-нибудь 1С там стоит ещё чуть не первый и всё, а ну это же ОН, игры там нулевых которых за жизнь не переиграть работают, большего от этого чудо-комбайна ничего не надо.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 12:39, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Машинка печатная работает, почта работает, ... , игры там нулевых которых за жизнь не переиграть работают, большего от этого чудо-комбайна ничего не надо.

    Так если все работает, то зачем обновлять систему?
    Просто сидеть на старой, пока проц не крякнется или на материнской плате кондеры не полопаются.


     

  • 1.10, Аноним (10), 10:25, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ждём крики про третий пень и про то, что для эмбеддед-устройств обязательно надо M1 и 8 гигов оперативы.

    А, крики уже появились.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:55, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смешались в кучу кони люди...
     
     
  • 3.13, ryoken (ok), 11:15, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рецепт колбасы "Бородинская".
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:25, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статья 20 Конституции РФ предусматривает, что каждый имеет право на жизнь. Вы против конституционого строя?! Товарищ майор, нагривай паяльник готовь молоток!
     
  • 2.17, Аноним (20), 11:46, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >надо M1 и 8 гигов оперативы

    M1 - натурально 64-битная архитектура.
    8 Гбайт - это более, чем 2^32 адресное пространство. Поэтому 32-разрядная адресация тут не катит.

     

  • 1.16, нах. (?), 11:41, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    опять бедолажечки надорвались "поддерживать" код который просто не надо было трогать, он и без них работал.

    И аргументация прекрасная - "в лин000псе не поддерживается и glibc для него нет".

    Т.е. уже и не скрывают, что ни для чего кроме удовлетворения требований платинового спонсора их поделка и не планируется оставаться пригодной.

    Эх, встолман, л0ш@ра ты - действовал бы так - был бы у нас хурд, а л@п4@топоделка компилилась бы в нем кросскомпиляцией, и то устаревшей версией.

     
  • 1.21, Аноним (21), 11:52, 17/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Т.е. на возможность запуска старых приложений, пусть даже путем перекомпиляции, забили окончательно. Или это только в виде еще одного гвоздя в гроб GCC и смысл сообщения в том что просто нужно везде использовать Clang?

    Нативный 32-х битный режим из современных ARM процессоров убрали (тот же Снэп 8 gen 3 просто не может больше запускать 32-х битные приложения - куча вещей из маркета больше не ставятся или если форсировать установку apk, не запускаются; аналогично последние Exynos). Портировать под 64-х бита не всегда есть возможности/желание авторов. Если пересобрать с ILP32 также теперь нельзя, то софт только выкидывать - в этом смысл этого изменения?

     
     
  • 2.24, Жироватт (ok), 12:21, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старому ПО - современное ему устройство?
    Старому ПО - виртуализация с эмуляцией 32х бит с современной ему ОС?
     
     
  • 3.28, _kp (ok), 12:41, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, оба варианта.
    Так получите точно то же самое "старое доброе" ПО.

    А после перекомпиляции, это уже другая версия ПО.
    В которой, исправлены старые баги, и добавлены новые.

     
  • 2.29, нах. (?), 12:44, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и смысл сообщения в том что просто нужно везде использовать Clang

    ну как минимум для appleдрочь у него должен найтись target - чем-то ж эти ребята собирают.

    > в этом смысл этого изменения

    я думаю там смысл гораздо более простой, кому-то велели заполнить форму для получения следущей выплаты по гранту. А поскольку кодить это небинарное нечто набранное по квотам не умеет - то оно нашло легкий способ - надо просто удалить чужой код, вот и набралось очков для получения денежков.

    Тем более что желающих легких заработков теперь резко стало больше, проклятоготрампа еще даже не успели в кресло усадить, а из амазона и мордокнижки на подср@4никах уже полетели первые пташки.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру