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Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.27 и библиотек EFL 1.28

12.01.2025 21:02

После года разработки состоялся релиз пользовательского окружения Enlightenment 0.27, которое базируется на наборе библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library) и виджетах Elementary. Выпуск доступен в исходных текстах без публикации готовых сборок. Список изменений для выпуска 0.27 не сформирован, доступен лишь перечень коммитов, в котором в основном перечислены исправления ошибок и незначительные улучшения в виджетах.

Рабочий стол в Enlightenment формируют такие компоненты, как файловый менеджер, набор виджетов, панель запуска приложений и графические конфигураторы. Графические конфигураторы предоставляют как высокоуровневые средства настройки (изменение оформления, настройка виртуальных рабочих cтолов, управление шрифтами, разрешением экрана, раскладкой клавиатуры, локализацией и т.п.), так и возможности по низкоуровневому тюнингу (например, можно настроить параметры кэширования, графического ускорения, потребления энергии, изменить логику работы оконного менеджера).

Для расширения функциональности предлагается использовать модули (гаджеты), а для переработки внешнего вида - темы оформления. Доступны модули для отображения на десктопе календаря-планировщика, прогноза погоды, данных мониторинга, регулятора громкости, виджета для оценки заряда аккумулятора. Составляющие Enlightenment компоненты жёстко не привязаны друг к другу и могут использоваться в других проектах или для создания специализированных окружений, таких как оболочки для мобильных устройств.

Из обязательных зависимостей заявлены EFL, libexif и libpam (только в Linux). Среди рекомендованных зависимостей, необходимых для достижения полноценной функциональности: connman для настройки сети; bluez5 для работы с Bluetooth; bc для встроенного калькулятора; pulseaudio для управления звуковыми устройствами; acpid для обработки различных аппаратных событий; packagekit для отслеживания системных обновлений; udisks2 для монтирования внешних дисков; ddcutil для управления подсветкой экрана; gdb для трассировки аварийных завершений.

Одновременно проект Enlightenment опубликовал набор библиотек EFL 1.28 (Enlightenment Foundation Library), позволяющих создавать визуально привлекательные графические интерфейсы, отличающиеся компактностью, низким потреблением ресурсов и высокой производительностью. Несмотря на изначальное развитие в качестве базиса для окружения Enlightenment, компоненты EFL часто используются для построения интерфейсов потребительской электроники и мобильных устройств. Например, EFL является составной частью мобильной платформы Tizen, используются в бытовой технике Electrolux, продуктах Samsung, ProFUSION, Free.fr и Calaos.

Состав EFL:

  • Eina - библиотека с реализацией типов данных (массив, хэш, список, дерево) и вспомогательных инструментов (работа с логами, оценка производительности, преобразование форматов и т.д.).
  • Eet - библиотека для записи произвольного набора блоков данных в файл для последующего быстрого чтения в произвольном порядке.
  • Evas - система рендеринга для организации вывода на экран. Evas оперирует содержимым экрана как сценой с объектами, состояние которых можно отслеживать. Над сценой можно проделывать такие операции как масштабирование, вращение и 3D-трансформации. Подобный подход, абстрагированный от размещения экранных элементов, позволяет разрабатывать интерфейс пользователя с точки зрения дизайнера, а не программиста (в коде достаточно определить только логику и не думать о прорисовке и выводе на экран). Evas также абстрагирует метод вывода, что позволяет использовать один и тот же код в сочетании с программным и аппаратно ускоренным рендерингом.
  • Ecore - библиотека для организации цикла обработки событий, предлагающая набор модулей для упрощения связанных с обработкой событий задач, таких как работа с Evas, нитями, сетевыми соединениями и т.п.
  • Embryo - библиотека для написания небольших компилируемых приложений для встраиваемых устройств.
  • Edje - графическая библиотека, отделяющая внешний вид от кода (оформление задаётся в виде загружаемого из файла шаблона). Edje занимает нишу между HTML+CSS и SVG. При помощи данной библиотеки можно сформировать пользовательский интерфейс, снабжённый анимированными визуальными эффектами и поддерживающий динамическое оформление (внешний вид можно полностью поменять просто сменив EDJ-шаблон и не трогая код, при этом, в отличие от визуальных тем, порядок расположения элементов может быть произвольно изменён).
  • Efreet - библиотека, позволяющая использовать в приложениях спецификации Freedesktop.org для работы с пиктограммами, Desktop-файлами и меню.
  • Eeze - библиотека для организации взаимодействия с внешними устройствами через udev, HAL и другие механизмы.
  • Expedite - инструментарий для измерения производительности, который может тестировать различные движки Evas, такие как X11, XRender, OpenGL, SDL и DirectFB.
  • Evil - реализация уровня совместимости для работы на платформе Windows.
  • Eio - абстрактный интерфейс для доступа к файловой системе и реализации асинхронного ввода/вывода.
  • Emotion - библиотека для интеграции в приложения обработчиков для проигрывания звука и видео. Воспроизведение видео может осуществляться с использованием Gstreamer, Xine или других внешних плагинов (например, VLC), при этом видео отображается как стандартный объект в Evas.
  • Ethumb - библиотека для формирования эскизов изображений, соответствующих стандартам freedesktop.org. Ethumb реализован в виде сервиса dbus и клиентской библиотеки, взаимодействующей с данным сервисом.
  • Elementary - набор виджетов с готовой реализацией разнообразных графических элементов (от кнопок и элементов управления, до календаря и модуля редактирования текста).
  • Eldbus - надстройкой над DBus.
  • Ephysics - предоставляет средства для использования движка симуляции физических процессов Bullet в приложениях на базе EFL. Ephysics обеспечивает связку Bullet с библиотеками Ecore и Evas.
  • Ecore Audio - API для работы со звуком.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.enlightenment.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.26 и библиотек EFL 1.27
  3. OpenNews: Уязвимость в пользовательском окружении Enlightenment, позволяющая получить права root
  4. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  5. OpenNews: Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment
  6. OpenNews: Представлен Moksha, форк пользовательского окружения Enlightenment 17
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62548-enlightenment
Ключевые слова: enlightenment
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:12, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Качественный?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:15, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.
     
  • 2.15, pic (??), 22:16, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кошмарный.
     
  • 2.35, Витюшка (?), 00:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ужасное г...но. Писал на нём в Samsung под Tizen.
     
  • 2.36, Буратино (?), 00:21, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень качественный: https://what.thedailywtf.com/topic/15001/enlightened
     

  • 1.3, bnm (?), 21:19, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А помните до примерно 2007 года эта оболочка считалась очень тяжелой, но красивой, гном и кде по сравнению были более легкие, а потом все изменилось
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:03, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, незнаю незнаю. Я помню его стильным, как будто человек в строгом, стильном пиджаке. И он был легковеснее чем KDE.
     
     
  • 3.16, pic (??), 22:17, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это e16 наверное был.
     
  • 2.28, Аноним (28), 22:49, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно не считалось очень тяжелой и считалось скорее не красивой, а гламурной ;)
    Примерно по ресурсам как xfce или чуть легче, но внешний вид на начало 2000х заметно более модный.
    https://www.linux.org.ru/gallery/screenshots/452941
    Подводил куцый набор софта, а инородное смотрелось в сабже несколько вырвиглазно...


     

  • 1.5, Аноним (5), 21:32, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ясно. Минусы?
     
     
  • 2.37, Буратино (?), 00:21, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи: https://what.thedailywtf.com/topic/15001/enlightened
     

  • 1.11, Аноним (12), 22:00, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пацаны он стабильный? Юзал пару лет назад свежие версии всё время зависали или крашились.
     
  • 1.13, Аноним (12), 22:05, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня такие впечатления, что разработчики его пилят специально для холодильников, а не Десктопа.
     
     
  • 2.14, ГурренЛаганн (?), 22:10, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    холодильники это будущие десктопы человечества
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:25, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди это будущие холодильники для десктопов.
     

  • 1.18, pic (??), 22:18, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь оконные менеджеры и тулкиты на Godot!
     
  • 1.22, Аноним (28), 22:24, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Голосуем за форк
    https://github.com/JeffHoogland/moksha
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:30, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем голосовать за форк? Не понял смысла его существования.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 22:46, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было больше звёзд.
     
  • 3.30, нах. (?), 22:50, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чувак взялся доделать E17 (почему не 16 или даже 14 - хз) до рабочего состояния, а не переписывать все уже какой там - 27й раз заново.

    Понять чувака можно, но по-моему шансов на успех у него около нуля.

     
  • 2.32, Аноним (32), 22:51, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкаем!
     

  • 1.25, Аноним (24), 22:32, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять же СРС которая копирует macos.
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 22:46, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где скопировать Линукс?
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:10, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все кто копируют макось, упускают одну недооцененную, но киллерфичу маков - меню приложений(то, которое file, edit, help и тд) закреплено в верхней панели
    Считаю это чуть ли не единственным преимуществом маков над всеми другими окружениями, что в винде, что в линуксе
    Просто потому что это экономит драгоценное место. Все равно левая половина верхней панели почти всегда пустая, а так все эти менюшки не отнимают места у окон. Тот кому пришла такая идея(еще в самом первом макинтош) - гений, серьезно
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 23:57, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня конечно, что на Amiga всегда так было ;)
     

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