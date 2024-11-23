Выпуск MaXX Interactive Desktop 2.2, адаптации рабочего стола IRIX для Linux

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|2.17, Аноним (1), 10:27, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знают что скоро после конца эры ископаемых ресурсов все вернётся в прошлое.
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|2.5, Kilrathi (ok), 09:37, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это ж не про форточки.
Как раз философия ресурса: люди хотят себе новый DM под Линь, люди могут - люди делают. Кто захочет - будет пользоваться и участвовать в разработке, кто нет - пропустит.
В свое время под 95-ю было много интересных альтернативных оболочек, трехмерные кубы и тп. Разнообразие лишним не бывает, если не в ущерб другим.
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|2.6, Аноним (1), 09:38, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Предположу это расстройство того же спектра как и использование принудительного тайлинга, постоянное использование Вима или емакса, неандроид Линукс на телефоне.
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|4.21, AlexYeCu (ok), 11:16, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Использование тайлинга и Вима в 2024 году это позерство.
Я уж не раз встречал существ, подобных тебе.
Вот некоторые из их высазываний:
«Ты и Линукс свой используешь, чтоб выделяться!»
«Не понимаю, почему у тебя планшет на Андроиде: ты ж Линуксом, пользуешься, а не Виндой, значит и на мобильных устройствах должен быть не ширпотреб, а элитный iOS!»
У этих существ, как и у тебя, в наличии сепьёзные повреждения психики: у вас суперэго довлеет над эго. Иными словами, предполагаемое мнение общества о вас имеет для вас куда как большую ценность, чем собственный комфорт. Не важно, пытаетесь ли вы слиться с толпой или, напротив, максимально из неё выделиться — поведение толпы в любом случае определяет ваш выбор. И вы проецируете это на окружающих, почему и не можете понять причин их выбора: выбрать то, что нравится и удобно, наплевав на мнение окружающих, а уж тем более какой-то там абстрактнорй/предполагаемой/воображаемой общественности — это для вас немыслимое.
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|2.16, Флудер (?), 10:26, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда коту нечего делать - он лижет яйца
Когда сейчас нигде не успели - начинают любить трупнячину
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|2.19, Флудер (?), 10:47, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А не слишком ли много бордюрчиков, например, в настройке фонового цвета? Прям аж глаза теряются, от некой "рекурсии"
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|1.12, nume (ok), 09:55, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ведётся развитие собственного файлового менеджера, который планируют представить в следующем выпуске
Надеюсь максимум через год, а не снова через 4 года
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|1.13, Сергей (??), 09:55, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Работал в юности несколько месяцев на воркстайшен от SG, самые положительные эмоции остались, сегодняшним линуксам на x86/amd64 еще расти и расти...
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|1.20, Аноним (20), 10:51, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучшеб, Mate занялись, только вот не переводом на gtk 3,4,5,... А реальной его поддержкой.
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|1.22, Аноним (22), 11:34, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я так понял, смысл в том, чтобы старым сотрудникам не пришлось привыкать к новому интерфейсу при переезде с IRIX на Linux? Ну и заодно получить бесплатную помощь в переносе сего проекта на Linux от волонтеров-ретрофилов
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