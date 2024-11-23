Выпуск MaXX Interactive Desktop 2.2, адаптации рабочего стола IRIX для Linux

После четырёх лет разработки опубликована среда рабочего стола MaXX Interactive Desktop 2.2.0, которая позиционируется как первый альфа-выпуск проекта, пытающегося воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux. Разработка ведётся по соглашению с компанией SGI, разрешающему полное воссоздание всех функций IRIX Interactive Desktop для платформы Linux. Инструкции по установке подготовлены для Ubuntu, RHEL, Debian, Manjaro и Arch Linux. Исходные тексты опубликованы лишь для части компонентов, а другая часть развивается в приватных репозиториях, доступных по специальному запросу и включающих смесь из проприетарного кода (в соответствии с требованиями соглашения с SGI) и кода под различными открытыми лицензиями. При этом ведётся работа по открытию всех исходных текстов, переписыванию оставшегося пропритерного кода и переводу проекта на модель разработки, подконтрольной сообществу. Весь новый код и переписанный старый публикуются под лицензией BSD. Изначально IRIX Interactive Desktop поставлялся на графических рабочих станциях производства SGI, оснащённых операционной системой IRIX, пик популярности которых пришёлся на конец 1990-х годов и производство которых велось вплоть до 2006 года. Редакция оболочки для Linux реализована поверх оконного менеджера 5dwm (на основе OpenMotif) и библиотек SGI-Motif. Окружение построено с использованием модульной архитектуры, использующей микросервисы для раздельного выполнения компонентов рабочего стола. Среди прочего, в состав входит подсистема для централизованного мониторинга за работой системы (MaXXmonitor) и система управления конфигурацией, предоставляющая интерфейс командной строки и API для интеграции с приложениями на языках C, C++ и Java. Работа графического интерфейса реализована с задействованием OpenGL для аппаратного ускорения и визуальных эффектов. Для ускорения работы и снижения нагрузки на CPU организована многопоточная обработка операций и вынос вычислительных задач на сторону GPU. Рабочий стол не зависит от экранного разрешения и использует векторные пиктограммы. Поддерживается расширение рабочего стола на несколько мониторов, HiDPI, UTF-8 и шрифты FreeType. В качестве файлового менеджера применяется ROX-Filer (в качестве опции поддерживается pcmanfm, а также ведётся развитие собственного файлового менеджера, который планируют представить в следующем выпуске). Среди изменений в новом выпуске: Добавлена опция для быстрого переключения между классическим и современным режимами оформлением рабочего стола.

Добавлены настройки отрисовки текста.

Улучшена интеграция корзины Dumpster с рабочим столом.

Добавлены новые звуковые и визуальные эффекты, привязываемые к событиям в файловом менеджере и корзине Dumpster.

Проведена модернизация оконного менеджера 5Dwma.

В состав включён инструментарий для работы с 3D-графикой OpenInventor 2.1.5, созданный SGI.

Добавлена поддержка вывода уведомлений на рабочем столе.

Добавлен переключатель задач по комбинации клавиш Alt+Tab.

Улучшено оформление в современном режиме.

Добавлен конфигуратор MaXXsettings и обеспечена его интеграция с рабочим столом. Для управления настройками пока доступен только CLI-интерфейс, а графический конфигуратор запланирован на следующий выпуск.

Реализована начальная поддержка спецификаций Freedesktop (меню, файлы .desktop и т.п.).

Предложен новый стиль оформления окон, напоминающий ОС IRIX.

Добавлена утилита telldesktop для выбора стиля оформления рабочего стола.



