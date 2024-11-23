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Выпуск MaXX Interactive Desktop 2.2, адаптации рабочего стола IRIX для Linux

23.11.2024 08:34

После четырёх лет разработки опубликована среда рабочего стола MaXX Interactive Desktop 2.2.0, которая позиционируется как первый альфа-выпуск проекта, пытающегося воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux. Разработка ведётся по соглашению с компанией SGI, разрешающему полное воссоздание всех функций IRIX Interactive Desktop для платформы Linux. Инструкции по установке подготовлены для Ubuntu, RHEL, Debian, Manjaro и Arch Linux.

Исходные тексты опубликованы лишь для части компонентов, а другая часть развивается в приватных репозиториях, доступных по специальному запросу и включающих смесь из проприетарного кода (в соответствии с требованиями соглашения с SGI) и кода под различными открытыми лицензиями. При этом ведётся работа по открытию всех исходных текстов, переписыванию оставшегося пропритерного кода и переводу проекта на модель разработки, подконтрольной сообществу. Весь новый код и переписанный старый публикуются под лицензией BSD.

Изначально IRIX Interactive Desktop поставлялся на графических рабочих станциях производства SGI, оснащённых операционной системой IRIX, пик популярности которых пришёлся на конец 1990-х годов и производство которых велось вплоть до 2006 года. Редакция оболочки для Linux реализована поверх оконного менеджера 5dwm (на основе OpenMotif) и библиотек SGI-Motif. Окружение построено с использованием модульной архитектуры, использующей микросервисы для раздельного выполнения компонентов рабочего стола. Среди прочего, в состав входит подсистема для централизованного мониторинга за работой системы (MaXXmonitor) и система управления конфигурацией, предоставляющая интерфейс командной строки и API для интеграции с приложениями на языках C, C++ и Java.

Работа графического интерфейса реализована с задействованием OpenGL для аппаратного ускорения и визуальных эффектов. Для ускорения работы и снижения нагрузки на CPU организована многопоточная обработка операций и вынос вычислительных задач на сторону GPU. Рабочий стол не зависит от экранного разрешения и использует векторные пиктограммы. Поддерживается расширение рабочего стола на несколько мониторов, HiDPI, UTF-8 и шрифты FreeType. В качестве файлового менеджера применяется ROX-Filer (в качестве опции поддерживается pcmanfm, а также ведётся развитие собственного файлового менеджера, который планируют представить в следующем выпуске).

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена опция для быстрого переключения между классическим и современным режимами оформлением рабочего стола.
  • Добавлены настройки отрисовки текста.
  • Улучшена интеграция корзины Dumpster с рабочим столом.
  • Добавлены новые звуковые и визуальные эффекты, привязываемые к событиям в файловом менеджере и корзине Dumpster.
  • Проведена модернизация оконного менеджера 5Dwma.
  • В состав включён инструментарий для работы с 3D-графикой OpenInventor 2.1.5, созданный SGI.
  • Добавлена поддержка вывода уведомлений на рабочем столе.
  • Добавлен переключатель задач по комбинации клавиш Alt+Tab.
  • Улучшено оформление в современном режиме.
  • Добавлен конфигуратор MaXXsettings и обеспечена его интеграция с рабочим столом. Для управления настройками пока доступен только CLI-интерфейс, а графический конфигуратор запланирован на следующий выпуск.
  • Реализована начальная поддержка спецификаций Freedesktop (меню, файлы .desktop и т.п.).
  • Предложен новый стиль оформления окон, напоминающий ОС IRIX.
  • Добавлена утилита telldesktop для выбора стиля оформления рабочего стола.


  1. Главная ссылка к новости (https://docs.maxxinteractive.c...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения NsCDE 2.3
  3. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола CDE 2.5.0
  4. OpenNews: Релиз OpenMotif 2.3
  5. OpenNews: SGI сворачивает разработку MIPS и Irix, переходя на Itanium и Linux
  6. OpenNews: Выпущена Linux версия интерактивного десктопа IRIX
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62284-maxx
Ключевые слова: maxx, desktop, irix, openmotif
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:12, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять какому-то любителю аниме нечем заняться.
     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 09:12, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Снова мировое окулистическое лобби проспонсировало выпуск вырвиглазия.
     
     
  • 2.17, Аноним (1), 10:27, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знают что скоро после конца эры ископаемых ресурсов все вернётся в прошлое.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:25, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    я искренне недоумеваю кому и зачем это нужно
     
     
  • 2.5, Kilrathi (ok), 09:37, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это ж не про форточки.
    Как раз философия ресурса: люди хотят себе новый DM под Линь, люди могут - люди делают. Кто захочет - будет пользоваться и участвовать в разработке, кто нет - пропустит.

    В свое время под 95-ю было много интересных альтернативных оболочек, трехмерные кубы и тп. Разнообразие лишним не бывает, если не в ущерб другим.

     
  • 2.6, Аноним (1), 09:38, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предположу это расстройство того же спектра как и использование принудительного тайлинга, постоянное использование Вима или емакса, неандроид Линукс на телефоне.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:43, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Использование тайлинга и Вима в 2024 году это позерство.
     
     
  • 4.14, nahkooyohwoh (?), 10:05, 23/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.18, Анон1110м (?), 10:43, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему именно в 2024 а не в любой предшествующий год?
     
  • 4.21, AlexYeCu (ok), 11:16, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Использование тайлинга и Вима в 2024 году это позерство.

    Я уж не раз встречал существ, подобных тебе.
    Вот некоторые из их высазываний:
    «Ты и Линукс свой используешь, чтоб выделяться!»
    «Не понимаю, почему у тебя планшет на Андроиде: ты ж Линуксом, пользуешься, а не Виндой, значит и на мобильных устройствах должен быть не ширпотреб, а элитный iOS!»
    У этих существ, как и у тебя, в наличии сепьёзные повреждения психики: у вас суперэго довлеет над эго. Иными словами, предполагаемое мнение общества о вас имеет для вас куда как большую ценность, чем собственный комфорт. Не важно, пытаетесь ли вы слиться с толпой или, напротив, максимально из неё выделиться — поведение толпы в любом случае определяет ваш выбор. И вы проецируете это на окружающих, почему и не можете понять причин их выбора: выбрать то, что нравится и удобно, наплевав на мнение окружающих, а уж тем более какой-то там абстрактнорй/предполагаемой/воображаемой общественности — это для вас немыслимое.

     
  • 2.16, Флудер (?), 10:26, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда коту нечего делать - он лижет яйца
    Когда сейчас нигде не успели - начинают любить трупнячину
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:41, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идеально.

     
     
  • 2.19, Флудер (?), 10:47, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А не слишком ли много бордюрчиков, например, в настройке фонового цвета? Прям аж глаза теряются, от некой "рекурсии"
     

  • 1.9, ktym (ok), 09:42, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер!
    Я бы взял.
     
  • 1.12, nume (ok), 09:55, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ведётся развитие собственного файлового менеджера, который планируют представить в следующем выпуске

    Надеюсь максимум через год, а не снова через 4 года

     
  • 1.13, Сергей (??), 09:55, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работал в юности несколько месяцев на воркстайшен от SG, самые положительные эмоции остались, сегодняшним линуксам на x86/amd64 еще расти и расти...
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 10:25, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было сложно приплести раст, но ты приплел.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:51, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшеб, Mate занялись, только вот не переводом на gtk 3,4,5,... А реальной его поддержкой.
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:34, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я так понял, смысл в том, чтобы старым сотрудникам не пришлось привыкать к новому интерфейсу при переезде с IRIX на Linux? Ну и заодно получить бесплатную помощь в переносе сего проекта на Linux от волонтеров-ретрофилов
     

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