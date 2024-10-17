Выпуск СУБД MySQL 9.1.0

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|1.1, WE (?), 19:23, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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OpenID это очень интересно, а что там с LDAP в Community Server?
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|3.5, Аноним (5), 19:42, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В написанных на JavaScript хранимых процедурах
а вирус для этой бд можно написать на яваскрипт?
манйнера какого нибудь.
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|4.19, Аноним (19), 22:02, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а вирус для этой бд можно написать на яваскрипт?
Можете попробовать и первым рассказать.
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|3.6, penetrator (?), 20:01, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да кому оно надо этот SSO в СУБД, много пользователей сидит в БД напрямую а не в фронте?
как по мне самый бесполезный чендж в релизе
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|4.10, WE (?), 20:20, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да дохрена: аналитики, тестировщики, разработчики. И всех нужно отдельным логином.
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|4.18, Аноним (19), 22:01, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> много пользователей сидит в БД напрямую а не в фронте?
Не поверите, но достаточно, чтобы заморочиться.
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|1.3, Аноним (-), 19:26, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Держу нашу БД на MySQL 5.7 и не вижу никакого смысла обновляться. Работает и не трожь, как говорится.
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|1.4, Аноним (5), 19:38, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну мы готовы и за бабло тоже, главное, что бы работало!
кстати, 1с с этим уже нативно работает?
если не работает, то такое гамно и за бесплатно не нужно.
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|1.7, Аноним (-), 20:11, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Уязвимость может быть эксплуатирована удалённо
> без прохождения аутентификации.
Зашибись!
> Проблема вызвана чтением данных из области вне выделенного буфера
Ha-ha. Classic.
> приводит к аварийному завершению
Ну подумаешь, база упала. Ничего страшного, дело то житейское (с)
Пнем админа, он подымет.
> или утечке содержимого памяти в ответе
Даже лучше.
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|2.12, Аноним (12), 21:18, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У MariaDB крайне нелепый логотип в виде мерзкого тюленя. Как-то всё естество инженера протестует, чтобы не то что ставить, а даже просто рассматривать данный продукт серьёзно.
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|4.14, Аноним (-), 21:33, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отрицать важность логотипа — просто житейская безграмотность, и ни о чем техническом с таким уровнем грамотности даже не может идти и речи. Стыдно не знать в ваши 40+.
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|4.22, нах. (?), 22:13, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У мускуля не лучше дельфин похожий на пpeзepвaтив
и да, расскажите этому нефанатику из уже удаленного треда, что тюлень на ощупь мягонький и теплый.
В отличие от обос...ного гвинпина, от которого разит гуано и при прикосновении к действительно холодным и склизским его перьям ты уляпываешься мерзотным жыром, который невозможно отмыть с рук.
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