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Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.13

08.09.2024 22:09

Опубликован выпуск библиотеки libmdbx 0.13.1 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживаются все актуальные операционные системы и архитектуры, а также российский Эльбрус 2000. Для libmdbx предлагается развитое API для C++, а также поддерживаемые энтузиастами привязки к языкам Rust, Haskell, Python, NodeJS, Ruby, Go, Nim, Deno, Scala.

Исторически libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и превосходит своего прародителя по надёжности, набору возможностей и производительности. В сравнении с LMDB, в libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления. Технологически libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам ЦПУ. Поддерживается автокомпактификация, автоматическое управление размером БД, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).

Основные изменения:

  • Изменение лицензии на код с OpenLDAP Public License на Apache 2.0.
  • Расширение API курсоров более удобными и очевидными операциями позиционирования по аналогии условиям <, <=, ==, >=, > как для ключей, так и для пар ключ-значение. Добавлены функции mdbx_cursor_unbind(), и mdbx_txn_release_all_cursors() для гибкого управления курсорами в сценариях повторного использования для уменьшения накладных расходов. Функции mdbx_cursor_scan() и mdbx_cursor_scan_from() для сканирования таблиц с использованием функционального предиката и уменьшением сопутствующих накладных расходов.
  • Переработка курсоров для унификации поведения, более регулярного кода, уменьшения количества ветвлений и машинных операций.
  • Перенос функциональности утилиты mdbx_chk внутрь библиотеки в виде функции mdbx_env_chk() для проверка целостности структуры БД, в том числе с вовлечением логики приложения.
  • Опция MDBX_opt_gc_time_limit для более гибкого контроля времени расходуемого на поиск последовательностей соседствующих свободных страниц в GC.
  • Существенное снижение накладных расходов на запуск транзакций в сценариях с большим количеством DBI-хендов, за счёт отложенной/ленивой инициализации элементов служебных таблиц. В том числе, механизм поддержки разрежённых наборов DBI-хендов, управляемый опцией сборки MDBX_ENABLE_DBI_SPARSE, которая включена по умолчанию.
  • Снижение накладных расходов на открытие DBI-хендов. В том числе, механизм отложенного освобождения и поддержки быстрого пути открытия без использования блокировок, управляемый опцией сборки MDBX_ENABLE_DBI_LOCKFREE, которая включена по-умолчанию.
  • Поддержка “парковки” читающих транзакций с их вытеснением ради переработки старых MVCC-снимков и предотвращения проблем вызываемых приостановкой переработки мусора. Механизм парковки и вытеснения припаркованных транзакций является как дополнением, так и более простой в использовании альтернативой обратному вызову Handle-Slow-Readers. Для удобства функции mdbx_txn_park() и mdbx_txn_unpark() имеют дополнительные аргументы, позволяющие запросить автоматическую “распарковку” припаркованных и перезапуск вытесненных транзакций. В утилиту mdbx_copy добавлены соответствующие опции -d и -p.
  • Поддержка восстановления открытой среды работы с БД в дочернем процессе после ветвления/расщепления процесса посредством mdbx_env_resurrect_after_fork().
  • Поддержка переименования таблиц посредством mdbx_dbi_rename() и mdbx_dbi_rename2(). Добавлена функция mdbx_enumerate_tables() для получение информации об именованных пользовательских таблицах.
  • Режим работы MDBX_NOSTICKYTHREADS вместо MDBX_NOTLS для упрощения интеграции с легковесными потоками/нитями их мультиплексирования вместе с транзакциями по потокам операционной системы.
  • Для идентификации БД добавлен UUID доступный в поле mi_dxbid структуры MDBX_envinfo, получаемой посредством mdbx_env_info_ex(). Реализовано получение информации о БД без её открытия посредством mdbx_preopen_snapinfo().
  • Поддержка функций логирования обратного вызова без функциональности vprintf(), что существенно облегчает использование логирования в привязках к другим языкам программирования.
  • Добавление в API функций mdbx_txn_copy2pathname() и mdbx_txn_copy2fd().
  • Реструктуризация исходного кода с рефакторингом.
  • Использование термина "таблица" вместо "subDb".
  • Объявление устаревшими опций MDBX_COALESCE и MDBX_NOTLS. Замена сборочной опции MDBX_USE_VALGRIND на общепринятую ENABLE_MEMCHECK.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitflic.ru/project/ert...)
  2. OpenNews: Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.12.3
  3. OpenNews: Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.2.0
  4. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61830-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:08, 08/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажите, есть ли какой-то смысл использовать подобные db вместо, например, sqlite?
    В чём преимущество?
     
     
  • 2, мяя (?), 23:12, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость, компактность реализации.
     
  • 3, Совершенно другой аноним (?), 23:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как-бы, это разные вещи. В SQLite доступ посредством SQL, табличное представление данных, а в тут - доступ спец-функциями и представление данных "ключ-значение".
     
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