Выпуск операционной системы MenuetOS 1.53, написанной на ассемблере

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|4.31, Аноним (31), 19:23, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сборка системы занимает 1.4 МБ
Да ладно тебе? Операционок размером с флом с гуем на этом глобусе не так уж много. В стародавние времена на флопик с GUI умещался еще - ну разве что QNX. Там правда как я понимаю для этого было нефиговое сжатие и распаковка в RAM.
Правда, QNX это все ж забавнее было. Честная правильная многозадачка, чуть ли не с реалтайм гарантиями. Правда, ее пафосная графическая система (Photon чтоли называлась) - была сама по себе, ни с чем не совместима - и учитывая лицензирования, оказалась никому кроме ее авторов не нужна. Так в общем то и скопытилась эта штукенция.
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|3.33, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:27, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ЖЫРНОТА. KolibriOS основана на сабже.
Да не, это нормальный коммент. Точно такие же есть под каждой новостью про OpenOffice.
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|2.30, Vivaswan (ok), 19:19, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ты, если есть другие люди, и таких как ты полно? Зачем твой коммент?
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|3.35, Аноним (35), 19:37, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для начала он мыслит в отличии от тебя. Все, свободен иди тапай хомяка и жди аспирантской "зряплаты" на кафедре теоретических основ вероятностных возможностей теории, года через четыре сможешь обновиться до третьей малинки, накопишь
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|1.12, Аноним (-), 18:24, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты
Признавайтесь, некроманты и некрофилы, у кого еще остался работающий флопповод?!
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|3.32, Ногоед (?), 19:25, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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8 дюймовые считались самыми надёжными из-за низкой плотности записи. И без шуток используются даже в Пентагоне по сей день.
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|2.23, Ногоед (?), 19:07, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Его не сложно найти, учитывая, что их пихали в компы вплоть до 2010 года, и уже тогда ими никто не пользовался, стояли и не изнашивались. Имею несколько приводов абсолютно рабочих и гору дискет. Дискеты все давно размагнитились и данные которые были на них утеряны, но при свежем форматировании работают как новые.
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|3.36, Аноним (-), 19:37, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> не изнашивались. Имею несколько приводов абсолютно рабочих и гору дискет. Дискеты
> все давно размагнитились и данные которые были на них утеряны, но
> при свежем форматировании работают как новые.
А почему у меня откопаная дискета с какими-то дровами от мыши - читается?
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|4.39, Ногоед (?), 19:47, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, потому что тeбe это приснилось? А во сне бывает даже то, что не бывает.
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|2.16, Аноним (16), 18:40, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это хвалёная сетевая прозрачность иксов, последнее предложение.
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|2.18, funny.falcon (?), 18:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное, он запущен на хвостовом linux, а тут только отрисовка по X11. Но могу ошибаться.
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|3.27, Аноним (-), 19:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Наверное, он запущен на хвостовом linux, а тут только отрисовка по X11. Но могу ошибаться.
Нет, ты не ошибаешься. Маргинальная фиговина на ассемблере врядли осилит накодить POSIX в объеме потребном для запуска ЭТОГО, да еще со всеми либами и системными ифейсами. Люди столько не живут.
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|4.45, Аноним (45), 20:01, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не самая плохая идея — поднимать по кacтрированному микролинyпсу в изолированной среде на приложение, а интерфейс пробрасывать через Х. Должно быть безопаснее.
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|2.21, Аноним (21), 18:45, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На изображении (скриншот) видно, что окно браузера в другом окне. Есть кнопки управления окном браузера и есть кнопки управления окном, в котором запущен браузер.
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|3.28, wd (?), 19:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык фф и так отрисовывает их сам при этом говоря wm, чтобы шапку не рисовал
много лет успешно борюсь с этой дурью
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|4.43, Аноним (21), 19:57, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дык фф и так отрисовывает их сам при этом говоря wm, чтобы
> шапку не рисовал
> много лет успешно борюсь с этой дурью
Водка лечит?
"Реальность — это галлюцинация, вызванная недостатком алкоголя в крови" - так говорил Уинстон Черчилль.
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|1.22, _kp (ok), 19:02, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>собственного X-сервера, написанного на ассемблере
То где то разработчики хоронят Х-сервер, типа если в его исходниках разббирпться, то столько не выпьют.. А кто то, вот, переписал на ассемблер. :)
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|1.34, Аноним (34), 19:33, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит неплохо, но бессмысленно. Я был фанатом ассемблера в детстве. Сейчас я осознал, что gcc копилит код намного оптимальнее, чем это сделал бы человек. А если нужны ассемблерные вставки - то extended asm к вашим услугам.
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|2.38, Аноним (-), 19:40, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выглядит неплохо, но бессмысленно. Я был фанатом ассемблера в детстве. Сейчас я
> осознал, что gcc копилит код намного оптимальнее, чем это сделал бы
> человек. А если нужны ассемблерные вставки - то extended asm к
> вашим услугам.
Кодеки таки используют асм или intrinsics - и таки это сильно разгоняет их. Но целиком на асме такую штуку это конечно мазохизм.
При том они еще и денег хотят. Но врядли кто за ЭТО еще и денег насыпет. Ладно бы они там еще на ассемблере писали фирмварь мелкого МК и это позволило бы чип подешевле взять, но у 64-бит компа даже BIOS - жирнее этого и смысл там экономить на спичках?!
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