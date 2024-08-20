Выпуск операционной системы MenuetOS 1.53, написанной на ассемблере

Опубликован выпуск операционной системы MenuetOS 1.53, разработка ядра которой ведётся полностью на ассемблере. Сборки MenuetOS подготовлены для 64-разрядных систем x86 и могут быть запущены под управлением QEMU. Сборка системы занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты и iso-образа для записи на CD (поддерживается запуск в VirtualBox). Исходные тексты проекта Menuet64 распространяются под ограничивающей лицензией, требующей согласования любого использования в коммерческих целях, а Menuet32 под лицензией GPL.

Система поддерживает вытесняющую многозадачность, загрузку на системах с UEFI и SMP на многоядерных системах. Проектом также развивается собственный X-сервер и предоставляется встроенный графический интерфейс пользователя с поддержкой тем оформления, операций Drag&Drop, кодировки UTF-8 и переключений клавиатурных раскладок. Для разработки приложений на ассемблере предлагается собственная интегрируемая среда разработки.

В операционной системе доступны сетевой стек, драйверы для Ethernet и USB 2.0, звуковые кодеки AC97 и Intel HDA (ALC662/888). Проектом развивается простой web-браузер HTTPC, почтовый и ftp клиенты, VNC-клиент, серверы ftp и http, приложения для просмотра изображений, редактирования текстов, работы с файлами, просмотра видео, воспроизведения музыки. Для навигации по файлам предлагается использовать файловый менеджер NDN (Necromancer's Dos Navigator), портированный для MenuetOS. Возможен запуск DOS-эмулятора и таких игр, как Quake и Doom.

Из недавних изменений в MenuetOS выделяется включение а поставку мультимедийного проигрывателя MPlayer, новое оформление интерфейса и системы меню, поддержка исполняемых файлов в формате ELF и предоставление компонентов для совместимости с Linux. Совместимость с Linux обеспечивается при помощи базового слоя POSIX, позволяющего создавать GUI-приложения, которых могут запускаться в Menuet и Linux/X11, а также собственного X-сервера, написанного на ассемблере, в который можно перенаправить вывод приложения, запущенного на внешней системе с Linux, для отображения его интерфейса в MenuetOS.