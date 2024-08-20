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Выпуск операционной системы MenuetOS 1.53, написанной на ассемблере

20.08.2024 17:59

Опубликован выпуск операционной системы MenuetOS 1.53, разработка ядра которой ведётся полностью на ассемблере. Сборки MenuetOS подготовлены для 64-разрядных систем x86 и могут быть запущены под управлением QEMU. Сборка системы занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты и iso-образа для записи на CD (поддерживается запуск в VirtualBox). Исходные тексты проекта Menuet64 распространяются под ограничивающей лицензией, требующей согласования любого использования в коммерческих целях, а Menuet32 под лицензией GPL.

Система поддерживает вытесняющую многозадачность, загрузку на системах с UEFI и SMP на многоядерных системах. Проектом также развивается собственный X-сервер и предоставляется встроенный графический интерфейс пользователя с поддержкой тем оформления, операций Drag&Drop, кодировки UTF-8 и переключений клавиатурных раскладок. Для разработки приложений на ассемблере предлагается собственная интегрируемая среда разработки.

В операционной системе доступны сетевой стек, драйверы для Ethernet и USB 2.0, звуковые кодеки AC97 и Intel HDA (ALC662/888). Проектом развивается простой web-браузер HTTPC, почтовый и ftp клиенты, VNC-клиент, серверы ftp и http, приложения для просмотра изображений, редактирования текстов, работы с файлами, просмотра видео, воспроизведения музыки. Для навигации по файлам предлагается использовать файловый менеджер NDN (Necromancer's Dos Navigator), портированный для MenuetOS. Возможен запуск DOS-эмулятора и таких игр, как Quake и Doom.

Из недавних изменений в MenuetOS выделяется включение а поставку мультимедийного проигрывателя MPlayer, новое оформление интерфейса и системы меню, поддержка исполняемых файлов в формате ELF и предоставление компонентов для совместимости с Linux. Совместимость с Linux обеспечивается при помощи базового слоя POSIX, позволяющего создавать GUI-приложения, которых могут запускаться в Menuet и Linux/X11, а также собственного X-сервера, написанного на ассемблере, в который можно перенаправить вывод приложения, запущенного на внешней системе с Linux, для отображения его интерфейса в MenuetOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.osnews.com/story/1...)
  2. OpenNews: Выход написанной на ассемблере свободной ОС KolibriN9
  3. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.81
  4. OpenNews: Релиз операционной системы FreeDOS 1.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61732-menuetos
Ключевые слова: menuetos
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 18:11, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Зачем сабж, если есть Kolibri?
     
     
  • 2.2, gesha.turtles (ok), 18:14, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ЖЫРНОТА. KolibriOS основана на сабже.
     
     
  • 3.3, 12yoexpert (ok), 18:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот где жирнота

    > Сборка системы занимает 1.4 МБ

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 19:23, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сборка системы занимает 1.4 МБ

    Да ладно тебе? Операционок размером с флом с гуем на этом глобусе не так уж много. В стародавние времена на флопик с GUI умещался еще - ну разве что QNX. Там правда как я понимаю для этого было нефиговое сжатие и распаковка в RAM.

    Правда, QNX это все ж забавнее было. Честная правильная многозадачка, чуть ли не с реалтайм гарантиями. Правда, ее пафосная графическая система (Photon чтоли называлась) - была сама по себе, ни с чем не совместима - и учитывая лицензирования, оказалась никому кроме ее авторов не нужна. Так в общем то и скопытилась эта штукенция.

     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 18:25, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так я и спрашиваю, зачем сабж теперь нужен.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 19:14, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:44, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.33, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:27, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ЖЫРНОТА. KolibriOS основана на сабже.

    Да не, это нормальный коммент. Точно такие же есть под каждой новостью про OpenOffice.

     
  • 3.40, mfa (?), 19:51, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага! А вин11 основана на мсдос.
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:20, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 18:45, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Vivaswan (ok), 19:19, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты, если есть другие люди, и таких как ты полно? Зачем твой коммент?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 19:37, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для начала он мыслит в отличии от тебя. Все, свободен иди тапай хомяка и жди аспирантской "зряплаты" на кафедре теоретических основ вероятностных возможностей теории, года через четыре сможешь обновиться до третьей малинки, накопишь
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:19, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Единственная нормальная ос на ассемблере.
     
  • 1.7, Аноним (4), 18:20, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.10, Доктор Альба (?), 18:23, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ОС на ассамблере это удивительно.
     
  • 1.12, Аноним (-), 18:24, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты

    Признавайтесь, некроманты и некрофилы, у кого еще остался работающий флопповод?!

     
     
  • 2.17, aaa (??), 18:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на 3.5, 5 или 8 дюймов?
     
     
  • 3.32, Ногоед (?), 19:25, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    8 дюймовые считались самыми надёжными из-за низкой плотности записи. И без шуток используются даже в Пентагоне по сей день.
     
     
  • 4.37, Аноним (35), 19:38, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.41, Fracta1L (ok), 19:52, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваааау, ДАЖЕ В ПЕНТАГОНЕ! XD
     
  • 2.23, Ногоед (?), 19:07, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Его не сложно найти, учитывая, что их пихали в компы вплоть до 2010 года, и уже тогда ими никто не пользовался, стояли и не изнашивались. Имею несколько приводов абсолютно рабочих и гору дискет. Дискеты все давно размагнитились и данные которые были на них утеряны, но при свежем форматировании работают как новые.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 19:15, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 3.36, Аноним (-), 19:37, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не изнашивались. Имею несколько приводов абсолютно рабочих и гору дискет. Дискеты
    > все давно размагнитились и данные которые были на них утеряны, но
    > при свежем форматировании работают как новые.

    А почему у меня откопаная дискета с какими-то дровами от мыши - читается?

     
     
  • 4.39, Ногоед (?), 19:47, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, потому что тeбe это приснилось? А во сне бывает даже то, что не бывает.
     

  • 1.14, Любитель Монеточки (?), 18:24, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Firefox на MinuetOS не фейк?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:40, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хвалёная сетевая прозрачность иксов, последнее предложение.
     
  • 2.18, funny.falcon (?), 18:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, он запущен на хвостовом linux, а тут только отрисовка по X11. Но могу ошибаться.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 19:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Наверное, он запущен на хвостовом linux, а тут только отрисовка по X11. Но могу ошибаться.

    Нет, ты не ошибаешься. Маргинальная фиговина на ассемблере врядли осилит накодить POSIX в объеме потребном для запуска ЭТОГО, да еще со всеми либами и системными ифейсами. Люди столько не живут.

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 20:01, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не самая плохая идея — поднимать по кacтрированному микролинyпсу в изолированной среде на приложение, а интерфейс пробрасывать через Х. Должно быть безопаснее.
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:45, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На изображении (скриншот) видно, что окно браузера в другом окне. Есть кнопки управления окном браузера и есть кнопки управления окном, в котором запущен браузер.
     
     
  • 3.28, wd (?), 19:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык фф и так отрисовывает их сам при этом говоря wm, чтобы шапку не рисовал
    много лет успешно борюсь с этой дурью
     
     
  • 4.43, Аноним (21), 19:57, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дык фф и так отрисовывает их сам при этом говоря wm, чтобы
    > шапку не рисовал
    > много лет успешно борюсь с этой дурью

    Водка лечит?
    "Реальность — это галлюцинация, вызванная недостатком алкоголя в крови" - так говорил Уинстон Черчилль.

     
  • 2.29, Ногоед (?), 19:18, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже на простой скриншот.
     

  • 1.22, _kp (ok), 19:02, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>собственного X-сервера, написанного на ассемблере

    То где то разработчики хоронят Х-сервер, типа если в его исходниках разббирпться, то столько не выпьют.. А кто то, вот, переписал на ассемблер. :)

     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.34, Аноним (34), 19:33, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит неплохо, но бессмысленно. Я был фанатом ассемблера в детстве. Сейчас я осознал, что gcc копилит код намного оптимальнее, чем это сделал бы человек. А если нужны ассемблерные вставки - то extended asm к вашим услугам.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 19:40, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выглядит неплохо, но бессмысленно. Я был фанатом ассемблера в детстве. Сейчас я
    > осознал, что gcc копилит код намного оптимальнее, чем это сделал бы
    > человек. А если нужны ассемблерные вставки - то extended asm к
    > вашим услугам.

    Кодеки таки используют асм или intrinsics - и таки это сильно разгоняет их. Но целиком на асме такую штуку это конечно мазохизм.

    При том они еще и денег хотят. Но врядли кто за ЭТО еще и денег насыпет. Ладно бы они там еще на ассемблере писали фирмварь мелкого МК и это позволило бы чип подешевле взять, но у 64-бит компа даже BIOS - жирнее этого и смысл там экономить на спичках?!

     

  • 1.42, Аноним (44), 19:55, 20/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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