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Выпуск Winlator 7.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

11.06.2024 08:28

Опубликован выпуск Android-приложения Winlator 7.0, предоставляющего обвязку над Wine и эмуляторами Box86/Box64 для выполнения Windows-приложений на платформе Android. Winlator разворачивает Linux-окружение на базе Ubuntu с Mesa, DXVK, D8VK, Vkd3d и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Размер APK-пакета 251 МБ.

В новой версии Winlator:

  • В состав включён пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.
  • Добавлен экспериментальный режим WoW64 (Container Settings -> Advanced Tab), позволяющей выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных системах.
  • Обновлены версии Wine и Box86/Box64.
  • Из кодовой базы Mesa перенесены свежие версии драйверов Turnip (GPU Qualcomm Adreno), Zink (реализация OpenGL поверх Vulkan) и VirGL (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM).
  • Улучшено управление вводом и повышена стабильность работы через XInput.
  • Улучшен менеджер задач.
  • Расширены настройки контейнера (привязка к CPU, показ FPS, имя GPU, Windows-компоненты и переменные окружения).
  • Добавлена опция для ведения логов.
  • Проведена оптимизация производительности.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/brunodev85/...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.10 с начальной поддержкой платформы Android
  3. OpenNews: Для платформы Android развивается средство для запуска Windows-приложений на базе Wine
  4. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  5. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  6. OpenNews: Microsoft прекращает поддержку прослойки WSA для запуска Android-приложений в Windows
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61347-winlator
Ключевые слова: winlator, wine, android
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:34, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочется верить что у этой балалайки есть конкретный заказчик и конкретный винсофт, который должен почему-то работать на Андроиде. А не искусство ради искусства.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:37, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Народ на Ютубе в игры играет)
     

  • 1.2, Alladin (?), 08:37, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е мы эмулируем linux, чтобы в нем эмулировать x86 и через транслятор запускать windows приложения НА операционной системе Android.

    наши полномочия все.

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 09:18, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто им запретит?
     
  • 2.9, arthi747 (ok), 09:41, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недоработали однозначно. Шаг с контейнером пропустили.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:00, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proot жеж. Не пропустили.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:49, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У авторов была задача: запустить вин-приложения в андроид.
    Авторы взяли готовые инструменты и решили свою задачу.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:16, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Winlator разворачивает Linux-окружение на базе Ubuntu

    Андроид - не линукс, твердо и четко. Шах и мат, фальсификаторы статистики.

     

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