Выпуск Winlator 7.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

Опубликован выпуск Android-приложения Winlator 7.0, предоставляющего обвязку над Wine и эмуляторами Box86/Box64 для выполнения Windows-приложений на платформе Android. Winlator разворачивает Linux-окружение на базе Ubuntu с Mesa, DXVK, D8VK, Vkd3d и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Размер APK-пакета 251 МБ. В новой версии Winlator: В состав включён пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.

Добавлен экспериментальный режим WoW64 (Container Settings -> Advanced Tab), позволяющей выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных системах.

Обновлены версии Wine и Box86/Box64.

Из кодовой базы Mesa перенесены свежие версии драйверов Turnip (GPU Qualcomm Adreno), Zink (реализация OpenGL поверх Vulkan) и VirGL (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM).

Улучшено управление вводом и повышена стабильность работы через XInput.

Улучшен менеджер задач.

Расширены настройки контейнера (привязка к CPU, показ FPS, имя GPU, Windows-компоненты и переменные окружения).

Добавлена опция для ведения логов.

Проведена оптимизация производительности.



