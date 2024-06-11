Выпуск Winlator 7.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

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Опубликован выпуск Android-приложения Winlator 7.0, предоставляющего обвязку над Wine и эмуляторами Box86/Box64 для выполнения Windows-приложений на платформе Android. Winlator разворачивает Linux-окружение на базе Ubuntu с Mesa, DXVK, D8VK, Vkd3d и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Размер APK-пакета 251 МБ.
В новой версии Winlator:
- В состав включён пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.
- Добавлен экспериментальный режим WoW64 (Container Settings -> Advanced Tab), позволяющей выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных системах.
- Обновлены версии Wine и Box86/Box64.
- Из кодовой базы Mesa перенесены свежие версии драйверов Turnip (GPU Qualcomm Adreno), Zink (реализация OpenGL поверх Vulkan) и VirGL (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM).
- Улучшено управление вводом и повышена стабильность работы через XInput.
- Улучшен менеджер задач.
- Расширены настройки контейнера (привязка к CPU, показ FPS, имя GPU, Windows-компоненты и переменные окружения).
- Добавлена опция для ведения логов.
- Проведена оптимизация производительности.