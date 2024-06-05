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Выпуск медиаплеера VLC 3.0.21

05.06.2024 22:46

Опубликован выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.21, в котором устранена потенциальная уязвимость (CVE не присвоен), приводящая к записи данных в область памяти за границей буфера при разборе некорректно оформленных данных в обработчике MMS (Microsoft Media Server). Уязвимость теоретически может быть эксплуатирована при попытке загрузки контента с вредоносных серверов, используя URL "mms://".

Другие изменения:

  • Для систем с GPU AMD реализована поддержка технологии супер-разрешения (Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и отображении с более высоким разрешением. Для GPU Intel и NVIDIA подобная возможность была добавлена ранее.
  • На системах с GPU NVIDIA добавлена возможность использования фильтра TrueHDR для генерации HDR из обычного контента (SDR).
  • В реализации аудиокодека Opus добавлена поддержка формата объёмного звучания Ambisonics.
  • При загрузке контента по HTTP добавлена поддержка HTTP-заголовка Range, используемого для отдачи файлов частями.
  • Улучшена поддержка форматов MP4 и Opus.
  • Добавлен фильтр AMD VQ (Vector Quantization) Enhancer для повышения эффективности сжатия.
  • Обновлены библиотеки FFmpeg 4.4.4, dav1d 1.4.2 и libvpx 1.14.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.videolan.org/vide...)
  2. OpenNews: VLC преодолел рубеж в 5 миллиардов загрузок. Разработка VLC 4.0
  3. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.20 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61319-vlc
Ключевые слова: vlc
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:51, 05/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот бы он научился стрим с торрента сам выгребать, а то приходится пинать peetflex и всякие прочие мутные сборки
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:00, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для этого можно запустить qbittorrent в режиме последовательной загрузки и скормить файл сабжу
     
  • 2.3, Анонимус_WSL2 (?), 23:11, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрящий напрямую торрент ссылки Ace Stream Media, не?
    На VLC, насколько я помню собран.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:37, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Включаешь последовательную загрузку в торренте, скармливаешь торрент файл медиа серверу, смотришь.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:51, 05/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я как чувствовал. Только вчера о нем вспомнил и потыкал кнопку проверить обновления впервые наверное за год. Интуиция.
     

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