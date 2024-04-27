Выпуск web-браузера Min 1.32

Опубликована новая версия браузера Min 1.32, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). В новом выпуске: Добавлена настройка, позволяющая выбрать язык, отличный от языка операционной системы.

Обеспечено отображение домена страницы при наведении курсора на вкладку.

Ускорен поиск по истории посещений и улучшена обработка диакритических знаков.

Решена проблема, допускавшая выполнение скриптов, несмотря на блокировку скриптов в настройках.

Обновлены переводы для русского и украинского языков.

Добавлены сборки для систем c Windows на базе архитектур ARM и x86 (32-бит).



