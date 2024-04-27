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Выпуск web-браузера Min 1.32

27.04.2024 21:41

Опубликована новая версия браузера Min 1.32, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • Добавлена настройка, позволяющая выбрать язык, отличный от языка операционной системы.
  • Обеспечено отображение домена страницы при наведении курсора на вкладку.
  • Ускорен поиск по истории посещений и улучшена обработка диакритических знаков.
  • Решена проблема, допускавшая выполнение скриптов, несмотря на блокировку скриптов в настройках.
  • Обновлены переводы для русского и украинского языков.
  • Добавлены сборки для систем c Windows на базе архитектур ARM и x86 (32-бит).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61079-min
Ключевые слова: min
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 21:46, 27/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    По ощущениям - примерно как газонокосилка с термоядерным двигателем. Любопытно, "но зачем?".
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:28, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по факту газонокосилка, у которой встроена газонокосилка,
    что бы ты мог косить когда косишь =)
     

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