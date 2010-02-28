Проект PumpkinOS развивает реинкарнацию PalmOS

2.16 , Аноним ( 11 ), 11:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раньше интерфейсы делали настоящие инженеры для работы, а не смузи дизайнеры для хайпа.

3.18 , Аноним324 ( ok ), 11:57, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Напомни для какой работы нужны были кпк на палмос? Для ничего, хмммм, вот это действительно инженеры сделали девайс для работы, который был бесполезнее блокнота и ручки, собственно кпк и загнулись так быстро.

4.25 , Аноним ( 25 ), 12:29, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если лично ты не способен придумать зачем, то это не значит то не нужны были никому.

КПК использовали как раз таки для работы. В 2008 году торговые представители использовали их как основное оружие производства.

5.29 , Аноним324 ( ok ), 12:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В 2008 кпк на палмос уже сдохли

6.40 , Аноним ( 25 ), 13:39, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну у меня был смешанный парк и мод Windows mmobile и под пальмой. Под Windows mmobile мне нравились больше, да, но пальмы работали, никуда они не сдохли. Торгпреды в поля с ними мотались.

5.31 , Аноним ( - ), 12:46, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если лично ты не способен придумать зачем, то это не значит то не нужны были никому.

> КПК использовали как раз таки для работы. В 2008 году торговые представители использовали их как основное оружие производства. То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.

Ты бы еще написал, что "Галя у нас отмена" тоже использовали исключительно КПК) Более того в те времена был еще жив симбиан и были телефоны с клавиатурами.

А для бизнеса был блекбери. 6.41 , Аноним ( 25 ), 13:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит. Я расказываю про реальный кейс для бизнеса, аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.

7.48 , Аноним ( - ), 13:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.

> Я расказываю про реальный кейс для бизнеса, аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.

> "Я тут своим висером пытаюсь обосновать нужность девайса для бизнеса на примере одной маленькой категории" Поправил твой пук, не благодари.

Нужность для бизнеса - это ноут, он используется почти в каждом офисе. > аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят. Лол, и это написал "Аноним (26)"

У тебя там, кроме общего слабоумия, еще и шизофрения? Я тебе еще раз говорю, если бы оно было сильно нужно, то не померло так быстро.

8.49 , Аноним ( 25 ), 13:55, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я честно не понимаю зачем трачу время на спор с глупцом Сам факт того что КПК б... 9.58 , Аноним ( - ), 14:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я если честно тоже Если ты влючешь голову и вспомнишь с чего начался спор, то п... 8.50 , Аноним ( 25 ), 13:57, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать КПК померли так быстро не верное утверждение Приведи годы жизни КПК и ты поймеш... 8.51 , Аноним ( 25 ), 13:59, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лептоп не нужен торгпреду для сбора заявок у клиентов, ему для этого достаточно ... 9.60 , Аноним ( - ), 14:56, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Каталоги он тоже на КПК показывать будет А в те времена у лептопов уже были неп... 6.43 , Аноним ( 25 ), 13:42, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Более того в те времена был еще жив симбиан и были телефоны с клавиатурами. Ноклы с симбиан были пригодны только для понтов перед одноклассниками, никакого практического применения для бизнеса не было.

6.46 , Аноним ( 25 ), 13:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А для бизнеса был блекбери. Блекберри не знаю у кого были, может у каких-то корпораций, но и то, те же самые понты, только дорогие, никакой прикладной пользы не несли.

2.22 , Анонин ( ? ), 12:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это единственный скриншот выглядит лучше, чем весь самый последний андроид и iOS О, да! Прекрасный "Address B…" - в многострочность не смогли. А "Preferenc…" - вообще шикарно!

Прямо слезы радости и умиления из глаз текут.

Или это кровь? Сложно сказать, потому что ничего не видно))

3.42 , Аноним ( 11 ), 13:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как это сказывается на работе. Объясни пожалуйста подробно.

4.52 , Анонин (-), 14:00, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как это сказывается на работе. Тред начался с вброса "единственный скриншот выглядит лучше...".

Какое отношение к работе имеет оценочная характеристика "выглядит лучше"? Может тебе нормально смотреть на не влезшие строки, на корявые переносы и тд.

Это мы еще не видели как оно дружит с интернационализацией. Потому что напр. на немецком или испанском, да и на русском иногда, строки в существенно длиннее чем на английском. Т.е. у тебя вместо большинства title будут огрызки.

Поэтому выглядит оно как овно.

3.61 , Аноним ( 12 ), 15:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прикинь, со всеми описанными тобой косяками оно все равно лучше, чем ондроид с материал дизайном.

