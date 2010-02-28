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Проект PumpkinOS развивает реинкарнацию PalmOS

08.04.2024 10:53

Проектом PumpkinOS предпринята попытка создания повторной реализации операционной системы PalmOS, использовавшейся в коммуникаторах компании Palm. PumpkinOS позволяет напрямую запускать приложения, созданные для PalmOS, без применения эмулятора PalmOS и не требуя наличия оригинальной прошивки с PalmOS. Приложения, собранные для архитектуры m68K, могут запускаться на системах с процессорами x86 и ARM. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензий GPLv3.

Среда для запуска приложений поддерживает работу в Linux и Windows, но также может быть собрана в виде самодостаточной загружаемой ОС (системное окружение основано на ядре Linux и пакете BusyBox). Предоставляется графическая оболочка для навигации по имеющимся приложениям и переключения между ними. В поставку включены четыре базовых приложения, код которых перенесён из PalmOS SDK: адресная книга, система Todo-заметок, текстовый редактор MemoPad и календарь.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опыт по запуску Palm webOS на обычном компьютере
  3. OpenNews: Опубликованы исходные тексты 9 классических игр для платформы Palm
  4. OpenNews: Hewlett-Packard покупает компанию Palm и начинает развивать webOS
  5. OpenNews: Mojo SDK от Palm открыт для всех желающих
  6. OpenNews: Palm прекращает поддержку Palm OS в пользу WebOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60948-pumpkinos
Ключевые слова: pumpkinos, palmos
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в пейджеры эти её прошить можно?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы оригинальный палм работал на пейджерах, то пейджеры не ушли бы так быстро в небытие.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ушли с масс маркета, потому что появились телефоны, а не из-за того что там не было PalmOS (господи, зачем??). Но используются в индустрии (в медицине, например).
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 12:42, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они ушли с масс маркета, потому что появились телефоны, а не из-за
    > того что там не было PalmOS (господи, зачем??). Но используются в индустрии (в медицине, например).

    Сейчас в медицине вполне используются телефоны и планшеты.
    Просто к девайсу подключается, например, портативный УЗИ, ЭКГ или ЭЭГ и производится диагностика прямо на месте.
    Использовать для этого именно палмы бессмысленно, проще собрать кастомную версию андроида, если уже хочется вендорлочнуться.


     
     
  • 5.34, rezzet (?), 13:08, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь не палм, а о пейджерах, пейджеры остались в медицине насколько известно, локальная сеть для оповещения врачей.
     
     
  • 6.36, Аноним (-), 13:33, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Речь не палм, а о пейджерах, пейджеры остались в медицине насколько известно, локальная сеть для оповещения врачей.

    Да, но нет)
    Т.е где-то вполне может использоваться локальная пейджинговая сеть. Просто потому что "рабоает - не трогай"
    Ну и соответственно для них есть и новые модели типа jtech.

    Но сейчас уже есть и варианты на вайфае. Т.к его можно очень просто поднять локально.
    Типа RECS или iCare Emergency Watch, которые больше похожи на смарт часы.


     

  • 1.2, Аноним (-), 11:13, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Опять попытка выехать на ностальгии по хорошим временам.
    Зачем оно сейчас нужно не ясно, тк на оригинальные пальмы оно скорее всего не встанет, а запускать на винде/линуксе смысла не видно.
    Разве что как "because we can"
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:16, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Чувачок ковыряет на досуге любимый девайс. А в это время где-то на другой стороне земного шара у другого чувака с этого тряска.
     
     
  • 3.64, GrammarAnonim (?), 16:28, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы по делу написали, но
    > у другого чувака с этого тряска

    меняем на "у другого чувака от этого тряска" и получается грамотно.

     
  • 2.9, Аноним (11), 11:31, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужны хорошие времена? А ты хорош.
     

  • 1.6, InuYasha (??), 11:24, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если это заработает на Ericsson R380s, это будет ультра-супер-круто! Но там экран чёрно-белый. И памяти 4096 всего.
     
  • 1.8, Аноним (11), 11:29, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что выглядит как единственная нормальная ОС.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:44, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это единственный скриншот выглядит лучше, чем весь самый последний андроид и iOS
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 11:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше интерфейсы делали настоящие инженеры для работы, а не смузи дизайнеры для хайпа.
     
     
  • 3.18, Аноним324 (ok), 11:57, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомни для какой работы нужны были кпк на палмос? Для ничего, хмммм, вот это действительно инженеры сделали девайс для работы, который был бесполезнее блокнота и ручки, собственно кпк и загнулись так быстро.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:29, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если лично ты не способен придумать зачем, то это не значит то не нужны были никому.
    КПК использовали как раз таки для работы. В 2008 году торговые представители использовали их как основное оружие производства.
     
     
  • 5.29, Аноним324 (ok), 12:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 2008 кпк на палмос уже сдохли
     
     
  • 6.40, Аноним (25), 13:39, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня был смешанный парк и мод  Windows mmobile и под пальмой. Под Windows mmobile мне нравились больше, да, но пальмы работали, никуда они не сдохли. Торгпреды в поля с ними мотались.
     
  • 5.31, Аноним (-), 12:46, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если лично ты не способен придумать зачем, то это не значит то не нужны были никому.
    > КПК использовали как раз таки для работы. В 2008 году торговые представители использовали их как основное оружие производства.

    То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.
    Ты бы еще написал, что "Галя у нас отмена" тоже использовали исключительно КПК)

    Более того в те времена был еще жив симбиан и были телефоны с клавиатурами.
    А для бизнеса был блекбери.

     
     
  • 6.41, Аноним (25), 13:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.

    Я расказываю про реальный кейс для бизнеса, аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.

     
     
  • 7.48, Аноним (-), 13:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.
    > Я расказываю про реальный кейс для бизнеса, аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.
    > "Я тут своим висером пытаюсь обосновать нужность девайса для бизнеса на примере одной маленькой категории"

    Поправил твой пук, не благодари.
    Нужность для бизнеса - это ноут, он используется почти в каждом офисе.

    > аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.

    Лол, и это написал "Аноним (26)"
    У тебя там, кроме общего слабоумия, еще и шизофрения?

    Я тебе еще раз говорю, если бы оно было сильно нужно, то не померло так быстро.

     
     
  • 8.49, Аноним (25), 13:55, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я честно не понимаю зачем трачу время на спор с глупцом Сам факт того что КПК б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Аноним (-), 14:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я если честно тоже Если ты влючешь голову и вспомнишь с чего начался спор, то п... большой текст свёрнут, показать
     
  • 8.50, Аноним (25), 13:57, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КПК померли так быстро не верное утверждение Приведи годы жизни КПК и ты поймеш... текст свёрнут, показать
     
  • 8.51, Аноним (25), 13:59, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лептоп не нужен торгпреду для сбора заявок у клиентов, ему для этого достаточно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, Аноним (-), 14:56, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каталоги он тоже на КПК показывать будет А в те времена у лептопов уже были неп... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.43, Аноним (25), 13:42, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Более того в те времена был еще жив симбиан и были телефоны с клавиатурами.

    Ноклы с симбиан были пригодны только для понтов перед одноклассниками, никакого практического применения для бизнеса не было.

     
  • 6.46, Аноним (25), 13:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А для бизнеса был блекбери.

    Блекберри не знаю у кого были, может у каких-то корпораций, но и то, те же самые понты, только дорогие, никакой прикладной пользы не несли.

     
  • 2.22, Анонин (?), 12:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это единственный скриншот выглядит лучше, чем весь самый последний андроид и iOS

    О, да! Прекрасный "Address B…" - в многострочность не смогли. А "Preferenc…" - вообще шикарно!
    Прямо слезы радости и умиления из глаз текут.
    Или это кровь? Сложно сказать, потому что ничего не видно))

     
     
  • 3.42, Аноним (11), 13:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это сказывается на работе. Объясни пожалуйста подробно.
     
     
  • 4.52, Анонин (-), 14:00, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как это сказывается на работе.

    Тред начался с вброса "единственный скриншот выглядит лучше...".
    Какое отношение к работе имеет оценочная характеристика "выглядит лучше"?

    Может тебе нормально смотреть на не влезшие строки, на корявые переносы и тд.
    Это мы еще не видели как оно дружит с интернационализацией. Потому что напр. на немецком или испанском, да и на русском иногда, строки в существенно длиннее чем на английском. Т.е. у тебя вместо большинства title будут огрызки.
    Поэтому выглядит оно как овно.

     
  • 3.61, Аноним (12), 15:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикинь, со всеми описанными тобой косяками оно все равно лучше, чем ондроид с материал дизайном.
     

  • 1.17, Golangdev (?), 11:55, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PumpkinOS позволяет напрямую запускать приложения

    спасибо за такую милость, что позволяет, но UI..., вы серьёзно ?)

     
     
  • 2.44, Аноним (11), 13:43, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять гномопроблемы часы не в пол экрана. Это же не юзабельно как же время узнать без прибитых гвоздями часов.
     

  • 1.24, Аноним (25), 12:27, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне что в 2008 году не было понятно, почему КПК не умеет звонить, что сейчас. По сути КПК уже имели функциональность смартфонов, разве что не умели звонить. И это с теми скудными аппаратными мощностями. А сейчас мощные многоядерные процессоры не способны обеспечить отзывчивость интерфейса. Это просто в голове не укладывается.
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 12:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя наверное не было палма, чтобы рассуждать про отзывчивость, которой там почти не пахло.
    А резистивные экраны без поддержки мультитача?

    > А сейчас мощные многоядерные процессоры не способны обеспечить отзывчивость интерфейса. Это просто в голове не укладывается.

    Просто не покупай китаефон за 50 баксов.
    Я уже молчу про уровень возможностей современных интерфейсов.

     
     
  • 3.37, Аноним (25), 13:35, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У тебя наверное не было палма, чтобы рассуждать про отзывчивость, которой там почти не пахло.

    Ага не было, как же, у меня их было штук 45.

     
     
  • 4.57, Аноним (-), 14:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>У тебя наверное не было палма, чтобы рассуждать про отзывчивость, которой там почти не пахло.
    > Ага не было, как же, у меня их было штук 45.

    Верю. Я знаю людей которым играть на 15 кадрах в секунду тоже норм.
    Но возвращаясь к отзывчиваости интерфейса, онвозможо там был приемлим для того времени, но хорошим назвать его нельзя.
    Т.к рядом стоял ноут у которого все было существенно лучше.

     
  • 3.56, Аноним (56), 14:36, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультитач в целом не особенно-то и нужен, а вот возможность пользоваться вместо стилуса хоть спичкой довольно ценна.
    Но возвращаться на резистивный экран я, конечно, ни за что не стану.
     

  • 1.62, Аноним (62), 16:15, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем? Есть BeOS/Haiku... Есть *BSD с Mesa. Есть даже это-самое гуглоподелие, если уж совсем извращений захотелось... Есть тот же самый Linux (который без GNU). Есть тот же самый Android.

    Ну зачем с нуля (и на коленке) воссоздавать, в общем-то, стандартную функциональность ОС?

     

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