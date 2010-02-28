Проект PumpkinOS развивает реинкарнацию PalmOS

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|2.11, Аноним (11), 11:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы оригинальный палм работал на пейджерах, то пейджеры не ушли бы так быстро в небытие.
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|3.27, Аноним (27), 12:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они ушли с масс маркета, потому что появились телефоны, а не из-за того что там не было PalmOS (господи, зачем??). Но используются в индустрии (в медицине, например).
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|4.30, Аноним (-), 12:42, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они ушли с масс маркета, потому что появились телефоны, а не из-за
> того что там не было PalmOS (господи, зачем??). Но используются в индустрии (в медицине, например).
Сейчас в медицине вполне используются телефоны и планшеты.
Просто к девайсу подключается, например, портативный УЗИ, ЭКГ или ЭЭГ и производится диагностика прямо на месте.
Использовать для этого именно палмы бессмысленно, проще собрать кастомную версию андроида, если уже хочется вендорлочнуться.
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|5.34, rezzet (?), 13:08, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Речь не палм, а о пейджерах, пейджеры остались в медицине насколько известно, локальная сеть для оповещения врачей.
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|6.36, Аноним (-), 13:33, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Речь не палм, а о пейджерах, пейджеры остались в медицине насколько известно, локальная сеть для оповещения врачей.
Да, но нет)
Т.е где-то вполне может использоваться локальная пейджинговая сеть. Просто потому что "рабоает - не трогай"
Ну и соответственно для них есть и новые модели типа jtech.
Но сейчас уже есть и варианты на вайфае. Т.к его можно очень просто поднять локально.
Типа RECS или iCare Emergency Watch, которые больше похожи на смарт часы.
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|1.2, Аноним (-), 11:13, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Опять попытка выехать на ностальгии по хорошим временам.
Зачем оно сейчас нужно не ясно, тк на оригинальные пальмы оно скорее всего не встанет, а запускать на винде/линуксе смысла не видно.
Разве что как "because we can"
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|2.4, Аноним (4), 11:16, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Чувачок ковыряет на досуге любимый девайс. А в это время где-то на другой стороне земного шара у другого чувака с этого тряска.
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|3.64, GrammarAnonim (?), 16:28, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы по делу написали, но
> у другого чувака с этого тряска
меняем на "у другого чувака от этого тряска" и получается грамотно.
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|1.6, InuYasha (??), 11:24, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если это заработает на Ericsson R380s, это будет ультра-супер-круто! Но там экран чёрно-белый. И памяти 4096 всего.
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|1.12, Аноним (12), 11:44, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это единственный скриншот выглядит лучше, чем весь самый последний андроид и iOS
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|2.16, Аноним (11), 11:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше интерфейсы делали настоящие инженеры для работы, а не смузи дизайнеры для хайпа.
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|3.18, Аноним324 (ok), 11:57, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напомни для какой работы нужны были кпк на палмос? Для ничего, хмммм, вот это действительно инженеры сделали девайс для работы, который был бесполезнее блокнота и ручки, собственно кпк и загнулись так быстро.
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|4.25, Аноним (25), 12:29, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если лично ты не способен придумать зачем, то это не значит то не нужны были никому.
КПК использовали как раз таки для работы. В 2008 году торговые представители использовали их как основное оружие производства.
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|6.40, Аноним (25), 13:39, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну у меня был смешанный парк и мод Windows mmobile и под пальмой. Под Windows mmobile мне нравились больше, да, но пальмы работали, никуда они не сдохли. Торгпреды в поля с ними мотались.
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|5.31, Аноним (-), 12:46, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если лично ты не способен придумать зачем, то это не значит то не нужны были никому.
> КПК использовали как раз таки для работы. В 2008 году торговые представители использовали их как основное оружие производства.
То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.
Ты бы еще написал, что "Галя у нас отмена" тоже использовали исключительно КПК)
Более того в те времена был еще жив симбиан и были телефоны с клавиатурами.
А для бизнеса был блекбери.
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|6.41, Аноним (25), 13:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.
Я расказываю про реальный кейс для бизнеса, аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.
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|7.48, Аноним (-), 13:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>То что они нужны были торгашам это вообще ни о чем не говорит.
> Я расказываю про реальный кейс для бизнеса, аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.
> "Я тут своим висером пытаюсь обосновать нужность девайса для бизнеса на примере одной маленькой категории"
Поправил твой пук, не благодари.
Нужность для бизнеса - это ноут, он используется почти в каждом офисе.
> аноним нетакусик газифицирует лужу своим бесценным мнением. Когда уже вас всех бесполезных паразитов поперебанят.
Лол, и это написал "Аноним (26)"
У тебя там, кроме общего слабоумия, еще и шизофрения?
Я тебе еще раз говорю, если бы оно было сильно нужно, то не померло так быстро.
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|8.49, Аноним (25), 13:55, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я честно не понимаю зачем трачу время на спор с глупцом Сам факт того что КПК б... текст свёрнут, показать
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|9.58, Аноним (-), 14:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я если честно тоже Если ты влючешь голову и вспомнишь с чего начался спор, то п... большой текст свёрнут, показать
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|8.50, Аноним (25), 13:57, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КПК померли так быстро не верное утверждение Приведи годы жизни КПК и ты поймеш... текст свёрнут, показать
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|8.51, Аноним (25), 13:59, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лептоп не нужен торгпреду для сбора заявок у клиентов, ему для этого достаточно ... текст свёрнут, показать
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|9.60, Аноним (-), 14:56, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каталоги он тоже на КПК показывать будет А в те времена у лептопов уже были неп... большой текст свёрнут, показать
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|6.43, Аноним (25), 13:42, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Более того в те времена был еще жив симбиан и были телефоны с клавиатурами.
Ноклы с симбиан были пригодны только для понтов перед одноклассниками, никакого практического применения для бизнеса не было.
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|6.46, Аноним (25), 13:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А для бизнеса был блекбери.
Блекберри не знаю у кого были, может у каких-то корпораций, но и то, те же самые понты, только дорогие, никакой прикладной пользы не несли.
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|2.22, Анонин (?), 12:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это единственный скриншот выглядит лучше, чем весь самый последний андроид и iOS
О, да! Прекрасный "Address B…" - в многострочность не смогли. А "Preferenc…" - вообще шикарно!
Прямо слезы радости и умиления из глаз текут.
Или это кровь? Сложно сказать, потому что ничего не видно))
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|4.52, Анонин (-), 14:00, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как это сказывается на работе.
Тред начался с вброса "единственный скриншот выглядит лучше...".
Какое отношение к работе имеет оценочная характеристика "выглядит лучше"?
Может тебе нормально смотреть на не влезшие строки, на корявые переносы и тд.
Это мы еще не видели как оно дружит с интернационализацией. Потому что напр. на немецком или испанском, да и на русском иногда, строки в существенно длиннее чем на английском. Т.е. у тебя вместо большинства title будут огрызки.
Поэтому выглядит оно как овно.
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|3.61, Аноним (12), 15:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикинь, со всеми описанными тобой косяками оно все равно лучше, чем ондроид с материал дизайном.
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|1.17, Golangdev (?), 11:55, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> PumpkinOS позволяет напрямую запускать приложения
спасибо за такую милость, что позволяет, но UI..., вы серьёзно ?)
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|2.44, Аноним (11), 13:43, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять гномопроблемы часы не в пол экрана. Это же не юзабельно как же время узнать без прибитых гвоздями часов.
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|1.24, Аноним (25), 12:27, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне что в 2008 году не было понятно, почему КПК не умеет звонить, что сейчас. По сути КПК уже имели функциональность смартфонов, разве что не умели звонить. И это с теми скудными аппаратными мощностями. А сейчас мощные многоядерные процессоры не способны обеспечить отзывчивость интерфейса. Это просто в голове не укладывается.
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|2.33, Аноним (-), 12:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя наверное не было палма, чтобы рассуждать про отзывчивость, которой там почти не пахло.
А резистивные экраны без поддержки мультитача?
> А сейчас мощные многоядерные процессоры не способны обеспечить отзывчивость интерфейса. Это просто в голове не укладывается.
Просто не покупай китаефон за 50 баксов.
Я уже молчу про уровень возможностей современных интерфейсов.
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|3.37, Аноним (25), 13:35, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У тебя наверное не было палма, чтобы рассуждать про отзывчивость, которой там почти не пахло.
Ага не было, как же, у меня их было штук 45.
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|4.57, Аноним (-), 14:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>У тебя наверное не было палма, чтобы рассуждать про отзывчивость, которой там почти не пахло.
> Ага не было, как же, у меня их было штук 45.
Верю. Я знаю людей которым играть на 15 кадрах в секунду тоже норм.
Но возвращаясь к отзывчиваости интерфейса, онвозможо там был приемлим для того времени, но хорошим назвать его нельзя.
Т.к рядом стоял ноут у которого все было существенно лучше.
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|3.56, Аноним (56), 14:36, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мультитач в целом не особенно-то и нужен, а вот возможность пользоваться вместо стилуса хоть спичкой довольно ценна.
Но возвращаться на резистивный экран я, конечно, ни за что не стану.
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|1.62, Аноним (62), 16:15, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но зачем? Есть BeOS/Haiku... Есть *BSD с Mesa. Есть даже это-самое гуглоподелие, если уж совсем извращений захотелось... Есть тот же самый Linux (который без GNU). Есть тот же самый Android.
Ну зачем с нуля (и на коленке) воссоздавать, в общем-то, стандартную функциональность ОС?
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