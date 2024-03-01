The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликованы Linux From Scratch 12.1 и Beyond Linux From Scratch 12.1

01.03.2024 09:48

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.1 (BLFS), доступные в двух вариантах, с системой инициализации SysVinit и systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке более 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек.

В Linux From Scratch 12.1 обновлено 43 пакета, среди которых Glibc 2.39, ядро Linux 6.7.4, Grub 2.12, Systemd 255, SysVinit 3.08, Coreutils 9.4, binutils 2.42, Openssl 3.2.1, Python 3.12 и другие.

Опубликован перевод руководств Linux From Scratch 12.1-SysV и Linux From Scratch 12.1-systemd на русский язык, где хотелось бы отметить следующие изменения:

  • Исправлена нумерация страниц в pdf.
  • Добавлена multilib-версия перевода (книга будет загружена как только состоится релиз оригинальной multilib-версии).
  • Исправлено множество ошибок, внесены обширные изменения текста для улучшения читаемости.
  • Введён в эксплуатацию репозиторий пакетов LFS.

В Beyond Linux From Scratch 12.1 содержит 1685 обновлений, среди которых GNOME 45, Xfce 4.18.2, KDE Plasma 5.27.10, LibreOffice 24.2.0.3, Thunderbird 115.8.0, Firefox 115.8.0, SeaMonkey 2.53.18, GIMP 2.10.36, Mesa 24.0.1, MariaDB 10.11.7, PostgreSQL 16.2, SQLite 3.45.1, Samba 4.19.5, Postfix 3.8.5, Exim 4.97.1, BIND 9.18.24, Apache httpd 2.4.58 и многие другие. Новыми в этой версии являются Qt6, sysmon-qt, xdg-desktop-portal, simple-scan, snapshot, Wireplumber, power-profiles-daemon и несколько вспомогательных пакетов. Также добавлены пакеты SPIRV и Vulkan для поддержки драйверов Vulkan для mesa. Объявлено, что в будущих версиях BLFS будут удалены неподдерживаемые библиотеки GTK2 и Python2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfromscratch.o...)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 12.0 и Beyond Linux From Scratch 12.0
  3. OpenNews: Первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch
Автор новости: Volkodlak
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60700-lfs
Ключевые слова: lfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 10:29, 01/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    есть живые люди, которые это собирали? опенсорсным gcc (т.е. с первой версии)
     
     
  • 2.2, m228chtig (?), 10:54, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бэклоге лежит, всё руки не дойдут собрать.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:58, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве там требуют начинать с gcc-1.x ?
     
     
  • 3.5, Volkodlak (ok), 11:07, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не требуют, более того в книге есть специальный раздел "Требования к хост-системе" https://book.linuxfromscratch.ru/12.1/systemv/chapter02/hostreqs.html, где указаны минимально допустимые версии пакетов для хост-системы. Поэтому более ранние версии перечисленных пакетов могут работать, но это не проверялось.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:10, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С телефона так себе твоя ссылка отображается. Что в ФФ что в хроме. И это в эру Мобайл Фёрст.
     
     
  • 5.8, Volkodlak (ok), 11:21, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы всегда можете самостоятельно исправить разметку, добавить адаптивности и предложить свои изменения сообществу, ведь девиз LFS: "Your distro, your rules"
     
  • 3.6, бгг (?), 11:09, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно,что про очень опытного лфсника тут говорится. Я одного знал,но он больше слакер всё же.
     
  • 2.9, _kp (ok), 11:28, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопа собирать, и тем более сейчас, смысл только в образовательнвх целях.
    А для встраиваемых систем собирали и будут собирать.
    Сам я собирал LFS системы давно, в 2007 - 2015х, сейчас работа другая. Проблем с LFS вообще не воникало, все как по нотам. Вот с uboot и его загрузчиком, там да, приходилось вникать в новое на тогдашнее время железо, и писать заново, то чего еще негде было скачать готовым.
     

  • 1.4, Аноним (7), 11:05, 01/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру