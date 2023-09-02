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Опубликованы Linux From Scratch 12.0 и Beyond Linux From Scratch 12.0

02.09.2023 20:30

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.0 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.0 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 12.0 обновлено 38 пакетов, среди которых GCC 13.2.0, Glibc 2.38, ядро Linux 6.4.12, Systemd 254 (версия SysVinit не изменилась), Coreutils 9.3, binutils 2.41, Util-Linux 2.39.1, Make 4.4.1, Meson 1.2.1, Openssl 3.1.2, Perl 5.38.0, Python 3.11.4, Vim-9.0.1677. Библиотека Libxcrypt выделена из Glibc в отдельный пакет. В версии с системой инициализации SysVinit вместо eudev задействован Udev 254 из systemd. Вместо pkg-config добавлен инструментарий Pkgconf. Добавлен Python-модуль flit-core, который включён в число зависимостей у новой версии модуля wheel. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 12.0 отмечено 1543 обновления, среди которых GNOME 44, Xfce 4.18.1, KDE Plasma 5.27.7, KDE Gears 23.08, LibreOffice 7.6, Fmpeg 6.0, Inkscape 1.3, Thunderbird 115.2.0, Firefox 115.2.0, SeaMonkey 2.53.17, GIMP 2.10.34, IceWM 3.4.1, Mesa 23.1.6, GTK 4.12, MariaDB 10.11.4, PostgreSQL 15.4, SQLite 3.42.0, Postfix 3.8.1, Exim 4.96, BIND 9.18.18, Apache httpd 2.4.57 и т.п. Добавлено пользовательское окружение LXQt. Предложен альтернативный метод сборки компактного варианта библиотеки Qt, использующего меньше зависимостей. Объявлено о прекращении в следующем выпуске поддержки пользовательского окружения LXDE и инструментария для файловой системы ReiserFS (reiserfsprogs).

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов.

Дополнение: Опубликован перевод руководств Linux From Scratch 12 и Linux From Scratch Systemd 12 на русский язык.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxfromscratch...)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11.3 и Beyond Linux From Scratch 11.3
  3. OpenNews: Второй выпуск руководства "Linux для себя"
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11 и Beyond Linux From Scratch 11
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017 со своеобразной иерархией файловой системы
  6. OpenNews: Первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59704-lfs
Ключевые слова: lfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:35, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    В 2023 это даже не смешно. Заводы стоят, а они всё в компилирование и ручной партетишининг играются.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:38, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точно. Нужна нейронка которая собирает LFS!
     
  • 2.3, Citizen (?), 20:39, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше не начинать читать начинающему? Я хочу войти в IT =)
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:47, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это вообще никому, кроме красноглазых, читать не надо. А начинающему тем более, иначе как войдёшь, так и выйдешь.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 21:34, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, ты тут свой неудачный опыт входа в IT решил изложить.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 22:38, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот Нео, это удачный опыт?
     
     
  • 6.18, Аноним2 (?), 23:24, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нео вышел из айти, а не вошёл.
    В начале фильма Смит его увольняет за то что по клубам шлялся вместо работы, а Нео и сказать нечего. А дальше делать нечего, пошёл спасать мир от айти системы ради человечества.
     
     
  • 7.21, коньюктивит (?), 23:28, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, у меня чего-то с гг из Бойцовского Клуба они друг на друга накладываются.
     
     
  • 8.23, Аноним (23), 00:37, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего удивительного, офисный планктон - весь на одно лицо Я бы ещё туда Wave ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.20, коньюктивит (?), 23:27, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Морфеюса руки до колен как у гибона. Ему не обязательно даже собирать лфс, чтобы сломать лица Нее с Тринятей с дальней дистанции.
     
  • 2.14, Аноним (12), 21:46, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие стоят, а какие ракеты клепают.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:41, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > "Automated Linux From Scratch"

    NixOS, Gentoo.

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:58, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем собирать ещё один дистрибутив с glibc, systemd, coreutils?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 21:43, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этот с systemd собирать не обязывают.
     
  • 2.19, Аноним2 (?), 23:25, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вопрос к другим дистрибутивам :) этот то исходный
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:58, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пожалуй лучший дистробутив линуса.
     
     
  • 2.11, C00l_ni66a (ok), 21:23, 02/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.8, Volkodlak (ok), 21:10, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пожалуй, стоит дать ссылку на русский перевод, который впервые вышел одновременно с английской версией https://linuxfromscratch.ru/
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:24, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Промотал pdf-ку. Неужели полный перевод, а не как обычно у других - через абзац? И даже ничего никуда не разъехалось, как в оригиналах раньше было.  Приятно удивлён. Благодарю. :)
     
     
  • 3.16, Volkodlak (ok), 22:28, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, переведено всё кроме оригинальной истории изменений, ну и есть вероятность, что где-то пропущено несколько предложений. Заметите косяки, пишите.
     

  • 1.9, topin89 (ok), 21:13, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое забавное, lx4u, русскоязычный аналог, выглядит не хуже, даже multiarch завезли, в отличии от LFS. И да, multiarch нужен. Мне. Для Wine.
     
     
  • 2.10, Volkodlak (ok), 21:17, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, lx4u скопировали (и немного доработали) отсюда https://linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/ , ну и, увы, сдох запал
     

  • 1.22, Аноним (22), 00:15, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игрушка для мазохистов.
     

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