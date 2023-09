Опубликованы Linux From Scratch 12.0 и Beyond Linux From Scratch 12.0

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.0 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.0 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей. В Linux From Scratch 12.0 обновлено 38 пакетов, среди которых GCC 13.2.0, Glibc 2.38, ядро Linux 6.4.12, Systemd 254 (версия SysVinit не изменилась), Coreutils 9.3, binutils 2.41, Util-Linux 2.39.1, Make 4.4.1, Meson 1.2.1, Openssl 3.1.2, Perl 5.38.0, Python 3.11.4, Vim-9.0.1677. Библиотека Libxcrypt выделена из Glibc в отдельный пакет. В версии с системой инициализации SysVinit вместо eudev задействован Udev 254 из systemd. Вместо pkg-config добавлен инструментарий Pkgconf. Добавлен Python-модуль flit-core, который включён в число зависимостей у новой версии модуля wheel. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В Beyond Linux From Scratch 12.0 отмечено 1543 обновления, среди которых GNOME 44, Xfce 4.18.1, KDE Plasma 5.27.7, KDE Gears 23.08, LibreOffice 7.6, Fmpeg 6.0, Inkscape 1.3, Thunderbird 115.2.0, Firefox 115.2.0, SeaMonkey 2.53.17, GIMP 2.10.34, IceWM 3.4.1, Mesa 23.1.6, GTK 4.12, MariaDB 10.11.4, PostgreSQL 15.4, SQLite 3.42.0, Postfix 3.8.1, Exim 4.96, BIND 9.18.18, Apache httpd 2.4.57 и т.п. Добавлено пользовательское окружение LXQt. Предложен альтернативный метод сборки компактного варианта библиотеки Qt, использующего меньше зависимостей. Объявлено о прекращении в следующем выпуске поддержки пользовательского окружения LXDE и инструментария для файловой системы ReiserFS (reiserfsprogs). Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;

"Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;

"Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;

"LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов. Дополнение: Опубликован перевод руководств Linux From Scratch 12 и Linux From Scratch Systemd 12 на русский язык.