Опубликованы Linux From Scratch 12.0 и Beyond Linux From Scratch 12.0

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|1.1, Аноним (1), 20:35, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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В 2023 это даже не смешно. Заводы стоят, а они всё в компилирование и ручной партетишининг играются.
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|3.5, Аноним (5), 20:47, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это вообще никому, кроме красноглазых, читать не надо. А начинающему тем более, иначе как войдёшь, так и выйдешь.
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|4.12, Аноним (12), 21:34, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, ты тут свой неудачный опыт входа в IT решил изложить.
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|6.18, Аноним2 (?), 23:24, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нео вышел из айти, а не вошёл.
В начале фильма Смит его увольняет за то что по клубам шлялся вместо работы, а Нео и сказать нечего. А дальше делать нечего, пошёл спасать мир от айти системы ради человечества.
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|8.23, Аноним (23), 00:37, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего удивительного, офисный планктон - весь на одно лицо Я бы ещё туда Wave ... текст свёрнут, показать
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|6.20, коньюктивит (?), 23:27, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у Морфеюса руки до колен как у гибона. Ему не обязательно даже собирать лфс, чтобы сломать лица Нее с Тринятей с дальней дистанции.
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|2.15, Аноним (15), 22:24, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Промотал pdf-ку. Неужели полный перевод, а не как обычно у других - через абзац? И даже ничего никуда не разъехалось, как в оригиналах раньше было. Приятно удивлён. Благодарю. :)
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|3.16, Volkodlak (ok), 22:28, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, переведено всё кроме оригинальной истории изменений, ну и есть вероятность, что где-то пропущено несколько предложений. Заметите косяки, пишите.
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|1.9, topin89 (ok), 21:13, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое забавное, lx4u, русскоязычный аналог, выглядит не хуже, даже multiarch завезли, в отличии от LFS. И да, multiarch нужен. Мне. Для Wine.
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