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Выпуск SBCL 2.4.2, реализации языка Common Lisp

29.02.2024 22:30

Опубликован выпуск SBCL 2.4.2 (Steel Bank Common Lisp), свободной реализации языка программирования Common Lisp. Код проекта написан на языках Common Lisp и Си, и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • Компиляция системой самой-себя на системах x86-64 c Linux теперь производит побитово-идентичные кросс-компилированные fasl-ы там, где сборочным хостом является cmucl, ccl, clisp или сам sbcl.
  • Оптимизации:
    • Большое число внутренних таблиц, в частности те, которые относятся к поддержке Unicode были переведены на использование хеш функций, избавленных от коллизий (perfect), что улучшило скорость и сократило размер.
    • FIND, POSITION, ASSOC и RASSOC с аргументами неизменной последовательности, содержащими символы в роли ключей, теперь компилируются для поиска с применением хешей, избавленных от коллизий.
    • На системах x86-64 в компиляторе обеспечено устранение перехода jump-to-jump.
  • Исправления ошибок:
    • Восстановлена возможность наследования и от SEQUENCE и от SB-MOP:FUNCALLABLE-STANDARD-OBJECT.
    • COERCE не будет конвертировать лямбда формы в функции если заданное название типа будет подклассом FUNCTION.
    • LOG с аргументами double-float и рациональными аргументами (в любом порядке) не теряет точности через промежуточный single-float-аргумент.
    • LOG по основанию 2 целочисленной степени двойки вероятнее всего даст математически точный ответ.
    • LOG на рациональных числах близких к единице с числителем или знаменателем близким к степени двойки будут использовать log1p и, таким образом, будет терять меньше точности.
    • Внешний формат utf-8 с Unix-окончаниями строки обновляет информацию его размеров символов при применении быстрого пути для буферов ASCII-символов.
    • Не печаталось содержимое вероятно более не валидных динамически существующих cons-ов в методе PRINT-OBJECT для THREAD объектов.
    • Постоянное размещение внешних точек входа для функций перед любыми другими локальными функциями.
    • Удаление неактивных замечаний оптимизации для закавыченных форм и единичных вызовов APPEND на высокой скорости.
    • Бесконечный цикл в COPY-SEQ на массивах нулевой длины с типом элементов NIL.
    • Исправление компиляции конструкторов структур не верхнего уровня.
  • Исправления в SB-SIMD:
    • Улучшение проверки границ в SB-SIMD.
    • Исправление SB-SIMD AVX f64.4-reverse.
    • Исправление тасования SB-SIMD на AVX и SSE2.
    • Исправление времени жизни в sse+xmm0 VOP-ах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sbcl.org/news.html...)
  2. OpenNews: Выпуск SBCL 2.4.1, реализации языка Common Lisp
  3. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
  4. OpenNews: Языку программирования LISP исполнилось 60 лет
  5. OpenNews: Представлен LISP/c - транслятор Common Lisp в C/C++
  6. OpenNews: Реализация языка Lisp на GNU sed
Автор новости: 111
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60694-sbcl
Ключевые слова: sbcl, lisp
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:58, 29/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Поговаривают с io проблемы у комон лишпа. Кто пишет, правда?
     
     
  • 2, Тот_ещё_аноним (ok), 00:16, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде нет таких, libuv например цепляется так https://github.com/orthecreedence/cl-libuv

    Sbcl на linux amd64 ориентирован все остальное в меру энтузиазма и возможности целевой платформы)
    https://www.sbcl.org/platform-table.html
    На побочных платформах страдают в основном сокеты и потоки

    За других не поручусь, но верю, что у allegro всё хорошо

     
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