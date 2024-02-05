Выпуск SBCL 2.4.1, реализации языка Common Lisp

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|1.3, Шарп (ok), 13:42, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>С целью оптимизации производительности убраны проверки границ для относительных смещений
Вы что, хотите CVE как в си?
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|1.5, Аноним (5), 13:59, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И где оно используется? Зачем вообще люди тратят сотни и тысячи человеко-часов на бесполезные и ненужные технологии, которым место в анналах истории?
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|2.9, Аноним (9), 14:16, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прошу прощения, в след. раз обязательно у тебя все вместе спросим куда нам наше время тратить
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|2.10, Аноним (10), 14:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Зачем вообще люди тратят сотни и тысячи человеко-часов на бесполезные и ненужные технологии, которым место в анналах истории?
Потому что не хотят выучить скобочки, потому и обещают годами выпилить GIL.
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|1.12, Аноним (10), 14:20, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ускорена работа цикла "(LOOP FOR X IN (REVERSE LIST) ...)", который теперь использует меньше cons-ов.
А в принципе в функциональных языках замену map на map! компилятор умеет делать?
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