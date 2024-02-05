The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск SBCL 2.4.1, реализации языка Common Lisp

05.02.2024 12:38

Опубликован выпуск SBCL 2.4.1 (Steel Bank Common Lisp), свободной реализации языка программирования Common Lisp. Код проекта написан на языках Common Lisp и Си, и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • В параллельный сборщик мусора, использующий алгоритм mark-region, добавлена частичная поддержка заголовков компактных экземпляров.
  • Для функций с объявленными возвращаемыми типами в режимах оптимизации с большими значениями SAFETY и в режиме DEBUG 3 обеспечено выполнение проверки типа для возвращаемых значений.
  • На платформе FreeBSD реализована компоновка с libpthread и отключена рандомизация адресного пространства (ASLR).
  • Восстановлена сборка на 64-х битных архитектурах riscv и ppc.
  • Для всех платформ реализована поддержка fastrem-32 (для оптимизированных вычислений FLOOR).
  • Устранена ошибка, приводившая к повторной очистке перемещённых строк после уплотнения памяти параллельным сборщиком мусора mark-region.
  • Решена проблема с зацикливанием компилятора при обработке некоторых конструкций с типами SATISFIES.
  • Хеш-таблицы, используемые в различных частях системы (пакеты, таблицы Unicode), преобразованы для использования хеш функций, избавленных от коллизий (perfect).
  • Макрос TYPECASE для иерархий структур классов реализован с применением хеша без коллизий.
  • С целью оптимизации производительности убраны проверки границ для индексов с постоянными смещениями, когда компилятор знает, что индекс меньше разницы между размером и смещением.
  • В компиляторе учтены дополнительные данные об оптимизации DIGIT-CHAR.
  • В компиляторе реализована возможность исключения промежуточных значений в некоторых вызовах APPLY, CONCATENATE и MAKE-ARRAY для аргументов, построенных из последовательностей со свежими cons-модификациями.
  • Ускорена работа цикла "(LOOP FOR X IN (REVERSE LIST) ...)", который теперь использует меньше cons-ов.
  • Цикл "(LOOP ... APPEND ...)" стал компактнее и выполняет меньше работы при добавлении NIL.
  • Ускорены и сокращены проверки типов различных массивов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sbcl.org/news.html...)
  2. OpenNews: Выпуск SBCL 2.4.0, реализации языка Common Lisp
  3. OpenNews: Изменение механизма вычисления выражений в языке LISP
  4. OpenNews: Представлен LISP/c - транслятор Common Lisp в C/C++
  5. OpenNews: Языку программирования LISP исполнилось 60 лет
  6. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
Автор новости: 111
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60554-sbcl
Ключевые слова: sbcl, lisp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zog (??), 13:31, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

  • 1.3, Шарп (ok), 13:42, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >С целью оптимизации производительности убраны проверки границ для относительных смещений

    Вы что, хотите CVE как в си?

     
  • 1.4, Аноним (4), 13:43, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ((от (скобочек)) (рябит) (в (глазах)))
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:59, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И где оно используется? Зачем вообще люди тратят сотни и тысячи человеко-часов на бесполезные и ненужные технологии, которым место в анналах истории?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ИИ.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:16, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прошу прощения, в след. раз обязательно у тебя все вместе спросим куда нам наше время тратить
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем вообще люди тратят сотни и тысячи человеко-часов на бесполезные и ненужные технологии, которым место в анналах истории?

    Потому что не хотят выучить скобочки, потому и обещают годами выпилить GIL.

     

  • 1.6, sailorTheCat (?), 14:03, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно и нужно.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 14:10, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Годно и нужно.

    Но ведь новость не про JavaScript

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 14:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А JavaScript в машкод не компилируется, как и в образы.
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 14:24, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А JavaScript в машкод не компилируется

    Just JIT

     

  • 1.12, Аноним (10), 14:20, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ускорена работа цикла "(LOOP FOR X IN (REVERSE LIST) ...)", который теперь использует меньше cons-ов.

    А в принципе в функциональных языках замену map на map! компилятор умеет делать?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру