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Выпуск SBCL 2.4.0, реализации языка Common Lisp

04.01.2024 11:10

Опубликован выпуск SBCL 2.4.0 (Steel Bank Common Lisp), свободной реализации языка программирования Common Lisp. Код проекта написан на языках Common Lisp и Си, и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • Изменения, нарушающие совместимость:
    • *COMPILE-VERBOSE* и *LOAD-VERBOSE* привязаны к NIL при запуске системы с аргументом командной строки "--script".
    • при поиске core-файла, система проверяет корректность того, что указано в /proc/self/exe, и, если /proc/self/exe окажется некорректным, то проверяет argv[0].
    • система больше не предоставляет имена типов для стандартных (CL) символов ARRAY-RANK, ARRAY-TOTAL-SIZE, PATHNAME-HOST, PATHNAME-TYPE, PATHNAME-DIRECTORY, FLOAT-RADIX или FLOAT-DIGITS.
  • Поддержка платформ:
    • На системах arm64 предоставлена возможность включения параллельного сборщика мусора, использующего алгоритм mark-region.
    • Решены проблемы со сборкой в новых выпусках FreeBSD.
  • Исправления ошибок:
    • Восстановлена корректность вывода типа компилятором при вызовах REDUCE с ":INITIAL-VALUE" но без ":FROM-END".
    • Устранена ошибка компилятора при объявлении "SB-EXT:MUFFLE-CONDITIONS" для неизвестного типа.
    • В некоторых случаях дизассемблер выводил некрасиво отформатированный вывод для регистров.
    • Немного снижена вероятность повторного исчерпания стека системой при выводе ошибки об исчерпании контрольного стека;
  • Оптимизации:
    • Во многих случаях устранены барьеры записи в сборщике мусора.
    • Улучшен вывод типов для итерационных переменных со смешанными типами.
    • Удалены неиспользуемые инициализационные значения для LET привязок, улучшен выбор типа регистров.
    • Снижены EQUALP/EQUAL/EQL до EQL/EQ в FIND/MEMBER, основываясь на вводных типах.
    • Улучшен вывод типа для DPB, LOGIOR.


  1. Главная ссылка к новости (http://sbcl.org/news.html#2.4....)
  2. OpenNews: Выпуск SBCL 2.3.11, реализации языка Common Lisp
  3. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
  4. OpenNews: Языку программирования LISP исполнилось 60 лет
  5. OpenNews: Представлен LISP/c - транслятор Common Lisp в C/C++
  6. OpenNews: Компилятор на базе GNU Guile достиг совместимости с приложениями на Emacs-Lisp
Автор новости: 111
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60386-sbcl
Ключевые слова: sbcl, lisp
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноньимъ (ok), 11:40, 04/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот как минимум одна достойная замена сишки.
     
     
  • 2, Аноним (-), 11:59, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4, n00by (ok), 12:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая достаточно сложная программа на Си или Фортране содержит заново написанную, неспецифицированную, глючную и медленную реализацию половины языка Common Lisp. В том числе и сам Common Lisp.
     

  • 3, Аноним (3), 12:01, 04/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Не нужен ни Steel Bank, ни Lisp вообще.
     

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