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Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.300

17.12.2023 18:44

Доступна очередная версия дистрибутива Radix cross Linux 1.9.300, построенного с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Cборки дистрибутива доступны для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, MIPS и x86/x86_64. Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT.

Выпуск 1.9.300 примечателен включением в поставку пакетов с пользовательским окружением MATE 1.27.3. Полный список пакетов можно найти на FTP-сервере в каталоге соответствующем имени целевого устройства в файле с расширением '.pkglist'. Например, в файле intel-pc64.pkglist находится список пакетов, доступных для инсталляции на типовые машины x86_64.

Инструкции по инсталляции или использованию образов в качестве Live-CD можно найти в разделе Install, а также в разделах, посвящённых отдельным устройствам, например, устройству Orange Pi5.

  1. Главная ссылка к новости (https://radix.pro/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.226
  3. OpenNews: Первые выпуски дистрибутива с кроссплатформенной системой сборки Radix.pro
  4. OpenNews: Выпуск DietPi 8.17, дистрибутива для одноплатных ПК
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.11
Автор новости: rcl
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60301-radix
Ключевые слова: radix
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:18, 17/12/2023 [ответить]  
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  • 2, Аноним (2), 19:47, 17/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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