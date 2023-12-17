Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.300

Доступна очередная версия дистрибутива Radix cross Linux 1.9.300, построенного с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Cборки дистрибутива доступны для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, MIPS и x86/x86_64. Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT.

Выпуск 1.9.300 примечателен включением в поставку пакетов с пользовательским окружением MATE 1.27.3. Полный список пакетов можно найти на FTP-сервере в каталоге соответствующем имени целевого устройства в файле с расширением '.pkglist'. Например, в файле intel-pc64.pkglist находится список пакетов, доступных для инсталляции на типовые машины x86_64.

Инструкции по инсталляции или использованию образов в качестве Live-CD можно найти в разделе Install, а также в разделах, посвящённых отдельным устройствам, например, устройству Orange Pi5.



