Начальный выпуск ядра БМПОС

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|1.1, нейм (?), 16:05, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Окей, теперь вопрос - а причем там государство по лицензии?
Почему бы не "Общественная" или типа того? Перекрестий с GPL не хотят?
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|2.5, Аноним (5), 16:08, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она составлена исходя из действующего законодательства РФ, вот и всё.
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|3.11, нейм (?), 16:11, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А остальные лицензии разве создавались с оглядкой на игнорирование законодательства стран?
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|4.15, Аноним (5), 16:18, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Законодательство, если вдруг это станет неожиданностью - разное во всех странах, в том числе и в плане авторских прав. Что с того то, что есть MIT подобная лицензия написанная местным канцелярским диалектом с учетом местной же юридический терминологии?
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|5.53, ыы (?), 17:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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говорим Государство - подразумеваем... какое именно государство?
процитируйте пожалуйста норму права местной (для MIT) юридический терминологии требующей указания "государства" в лицензии.
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|1.2, Доктор.Ливси (?), 16:06, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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с оф страницы проекта:
>> для платформы x86_64
это какой-то студент написал, а нам теперь расхлёбывай или под это государственные деньги дали N лет назад, а сейчас надзорные органы требуют результат, и вот нашли студента который поделился своей курсовой работёнкой?
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|1.4, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:07, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему язык не китайский? Какая польза от обучения на технологиях, которых не существует в промышленности? После такого обучения выпускникам однажды скажут ~ а теперь забудьте чему вас там учили и слушай меня сюда
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|1.8, Аноним (8), 16:09, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> создаётся как обучающее пособие по разработке операционных систем
Зачем нужна резиновая баба, если обычных пруд пруди? Чтобы потом начинать профессиональную деятельность с «забудьте всё, чему вас учили»?
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|1.9, Fracta1L (ok), 16:10, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всё перевели на русский, кроме названия языка. Надо так:
> Код ОС написан на языке Смотри
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|2.43, Аноним (43), 17:01, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то, тогда уж переводить имя языка - В. Если на то пошло. Про зрение в оригинальном названии ничего нет.
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|1.10, Аноним (10), 16:11, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Обратите внимание, что применяется несвободная лицензия (хоть скзано "под MIT-подобной лицензией", но слепо доверяться не стоит). Как минимум вижу проблему с последним пунктом – "К отношениям сторон по настоящей Лицензии применяется право Российской Федерации". То есть, это дискриминация тех, кто не имеет никакого отношения к какой-то там "федерации". Удивительным образом эта лицензия пытается навязять эти самые законы одной конкретной "федерации" ко всем акцепторам лицензируемого ПО. Я не могу пользоваться ПО под данной лицензией, без обязанности подчиняться законам некой "федерации", таким образом накладываются ограничения, противоречащие определени. Свободного ПО.
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|2.61, Аноним (61), 17:25, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато кодер под статью не попадет как пособник странных партнеров. с этим вашим жпл каши не сваришь.
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|1.17, Аноним (17), 16:20, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ГОЛ - звучит как-то не очень, лучше ОГЛ - открытая гос. лицензия. Вроде одну букву переставить, а звучит уже лучше :\
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|1.18, Аноним (17), 16:20, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ГОЛ - звучит как-то не очень, лучше ОГЛ - открытая гос. лицензия. Вроде одну букву переставить, а звучит уже лучше :\
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|2.27, Аноним (27), 16:35, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ЛОЛ - Либеральная Открытая Лицензия, предоставляется в рамках ГОП - Государственная Обучающая Программа
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|3.42, Аноним (47), 16:57, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы что, какая ещё либеральная? Всё должно быть традиционно-ценностным. ГОПЛ - Государственная Общественная Православная Лицензия.
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|1.21, Анонин (?), 16:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, почему репа на вражеском гитхабе, а не на отечественной площадке?
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|2.40, Лёня (?), 16:55, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, почему репа на вражеском гитхабе, а не на отечественной площадке?
Так это зеркало на гитхабе, гляньте описание - там свои сервера есть еще
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|2.62, Аноним (43), 17:25, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Virtualуbox
>>SATA (ACHI)
>Не торопимся, граждане.
Это ж букварь учебный. Достоевский будет в старших классах.
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|1.24, Kuromi (ok), 16:33, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В ближайших планах создание драйверов для клавиатуры, SATA (ACHI) и ФС EXT2. "
Спорное немного решение. С одной стороны ext2 проще в реализации, нету цопирайтных и техничеcких проблем присущих FAT, с другой стороны если все это всерьез, то ФС устаревшая.
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|2.39, Лёня (?), 16:54, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "В ближайших планах создание драйверов для клавиатуры, SATA (ACHI) и ФС EXT2.
> "
> Спорное немного решение. С одной стороны ext2 проще в реализации, нету цопирайтных
> и техничеcких проблем присущих FAT, с другой стороны если все это
> всерьез, то ФС устаревшая.
Это платформа для обучения. Изучить EXT2 проще, а если немного доработать то и EXT4 сделать можно
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|2.37, Лёня (?), 16:53, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кем разрабатывается и при чём тут государство?
Частные лица, небольшое объединение
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|2.57, ыы (?), 17:16, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это чтобы подорвать саму идею... мерзавцы одним словом...
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|1.33, Аноним (25), 16:44, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>БМПОС (Базовая Модульная Платформа Операционных Систем)
>ГОЛ (Государственная Открытая Лицензия).
Привет любителям DE.
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|1.34, Аноним (34), 16:44, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот уж в чём наши мостаки так это в создании бесполезного гумна! Если вы сделали ставку на линукс, ну так с ним и танцуйте! К чему всё это?
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|2.36, Аноним (25), 16:53, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, ведь кроме этого вашего линукса ничего быть не должно.
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|3.44, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:02, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме этого нашего линукса вы просто ничего больше не в состоянии осилить до промышленного использования. Полезно всё же быть реалистами и выбирать соразмерные возможностям цели.
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|3.45, Аноним (47), 17:03, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда и не ориентируйтесь на этот самый Линукс. Сразу надо было для Эльбруса делать отечественную ОС.
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|2.46, Аноним (43), 17:05, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если вы сделали ставку на линукс, ну так с ним и танцуйте! К чему всё это?
Вообще-то, в MIT, откуда вышла большая часть всего это вашего технологического ИТ, есть как раз похожие проекты.
Поэтому, перенимание толкового опыта. Проблема в другом. Но это не имеет отношения к ИТ.
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|1.35, Аноним (47), 16:50, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код ОС написан на языке Си и распространяется под MIT-подобной лицензией ГОЛ (Государственная Открытая Лицензия).
А почему не на Оберон? Не, так гола не будет. Будет только штанга.
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|1.38, Медведь (ok), 16:54, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По сути, наш ответ MINIX. Что ж, посмотрим, как пойдёт, таки Таненбаум же счёл нужным сваять ОС в иллюстративных целях. Может, по итогу и выйдет за пределы виртуалок.
P.S. БМП -- "боевая машина пехоты" или "без малейшего понятия"? )))
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|2.41, Лёня (?), 16:57, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По сути, наш ответ MINIX. Что ж, посмотрим, как пойдёт, таки Таненбаум
> же счёл нужным сваять ОС в иллюстративных целях. Может, по итогу
> и выйдет за пределы виртуалок.
> P.S. БМП -- "боевая машина пехоты" или "без малейшего понятия"? )))
Скорее всего туда уклон и шел)
Но: Базовая Модульная Платформа
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|1.58, BeLord (ok), 17:16, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На хрена эта ересь?-))) Делаем ось, которая умеет общаться с PCI-e 5.0, к которой можно подключить любое железо, программисты учатся писать драйвера под этот стандарт, на базе этого стандарта перспективно разрабатывать железо, а весь старый хлам забыли и не тащим легаси, в результате контроллеры нужны только под один стандарт, снижает кардинально стоимость разработки. И пока это все пишется, будет куча железа под PCI-e.
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|1.59, Аноним (59), 17:19, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость напоминает того мемного школьника сделавшего революционный антивирус на батниках.
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