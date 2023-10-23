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Начальный выпуск ядра БМПОС

23.10.2023 15:02

В России ведётся разработка обучающей платформы для системных программистов - БМПОС (Базовая Модульная Платформа Операционных Систем), которая задумана и создаётся как обучающее пособие по разработке операционных систем с развитой теоретической и практической базой. В рамках проекта развивается модульное ядро, которое фундаментально отличающееся от существующих ядер и спроектировано специально для изучения процесса разработки операционных систем. Код ОС написан на языке Си и распространяется под MIT-подобной лицензией ГОЛ (Государственная Открытая Лицензия).

Разработка нацелена на получение обучающимися знаний по минимально необходимой кодовой базе, формирование навыков постройки простой и понятной архитектуры и максимального упрощения кода. ОС имеет небольшой размер бинарных файлов, что способствует достижению высокой надёжности и упрощению процессов сборки и тестирования.

Проект не ставит перед собой цели использования вне виртуальных машин. Поддерживается только модульная сборка со встраиваемыми на этапе компиляции модулями. В феврале следующего года планируется полноценный релиз платформы с полным набором драйверов, включая гостевые расширения Qemu и Virtualуbox.

В первом тестовом выпуске ядра доступен менеджер памяти, менеджер видеопамяти и загрузчик модулей. Реализована поддержка экранов TGA. Добавлены инструкции по сборке и запуску. Продолжается работа над менеджером задач и системой потоков ввода-вывода. В ближайших планах создание драйверов для клавиатуры, SATA (ACHI) и ФС EXT2.



  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/imaxairu/8479...)
  2. OpenNews: Выпуск GeckOS 2.1, операционной системы для процессоров MOS 6502
  3. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.92
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы ToaruOS 2.2 и языка программирования Kuroko 1.4
  5. OpenNews: Доступна операционная система реального времени RT-Thread 5.0
Автор новости: delch20
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59979-kernel
Ключевые слова: kernel, bmosp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нейм (?), 16:05, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Окей, теперь вопрос - а причем там государство по лицензии?
    Почему бы не "Общественная" или типа того? Перекрестий с GPL не хотят?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:08, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она составлена исходя из действующего законодательства РФ, вот и всё.
     
     
  • 3.11, нейм (?), 16:11, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А остальные лицензии разве создавались с оглядкой на игнорирование законодательства стран?
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 16:18, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Законодательство, если вдруг это станет неожиданностью - разное во всех странах, в том числе и в плане авторских прав. Что с того то, что есть MIT подобная лицензия написанная местным канцелярским диалектом с учетом местной же юридический терминологии?
     
     
  • 5.53, ыы (?), 17:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    говорим Государство - подразумеваем... какое именно государство?
    процитируйте пожалуйста норму права местной (для MIT) юридический терминологии требующей указания "государства" в лицензии.
     
  • 2.6, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:09, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Публичная лицензия, вся такая доступная
     

  • 1.2, Доктор.Ливси (?), 16:06, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с оф страницы проекта:
    >> для платформы x86_64

    это какой-то студент написал, а нам теперь расхлёбывай или под это государственные деньги дали N лет назад, а сейчас надзорные органы требуют результат, и вот нашли студента который поделился своей курсовой работёнкой?

     
     
  • 2.28, Lost Inside (ok), 16:35, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ̶Г̶а̶л̶а̶н̶т̶е̶р̶е̶й̶щ̶и̶к̶ ̶и̶ ̶к̶а̶р̶д̶и̶н̶а̶л̶ БМПОС и ГОЛ - это сила!
     

  • 1.4, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:07, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему язык не китайский? Какая польза от обучения на технологиях, которых не существует в промышленности? После такого обучения выпускникам однажды скажут ~ а теперь забудьте чему вас там учили и слушай меня сюда
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:09, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создаётся как обучающее пособие по разработке операционных систем

    Зачем нужна резиновая баба, если обычных пруд пруди? Чтобы потом начинать профессиональную деятельность с «забудьте всё, чему вас учили»?

     
  • 1.9, Fracta1L (ok), 16:10, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё перевели на русский, кроме названия языка. Надо так:

    > Код ОС написан на языке Смотри

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 17:01, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, тогда уж переводить имя языка - В. Если на то пошло. Про зрение в оригинальном названии ничего нет.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 17:05, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ц
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:11, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Обратите внимание, что применяется несвободная лицензия (хоть скзано "под MIT-подобной лицензией", но слепо доверяться не стоит). Как минимум вижу проблему с последним пунктом – "К отношениям сторон по настоящей Лицензии применяется право Российской Федерации". То есть, это дискриминация тех, кто не имеет никакого отношения к какой-то там "федерации". Удивительным образом эта лицензия пытается навязять эти самые законы одной конкретной "федерации" ко всем акцепторам лицензируемого ПО. Я не могу пользоваться ПО под данной лицензией, без обязанности подчиняться законам некой "федерации", таким образом накладываются ограничения, противоречащие определени. Свободного ПО.
     
     
  • 2.12, Fracta1L (ok), 16:12, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пользуйся.
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 16:13, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользуюсь.
     
  • 2.61, Аноним (61), 17:25, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато кодер под статью не попадет как пособник странных партнеров. с этим вашим жпл каши не сваришь.
     

  • 1.14, anonymous (??), 16:16, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Недостаточно аналоговнетно, ОС должна быть написана на 1С.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:34, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну можно на Перфолента.NET или на 1C++.
     

  • 1.16, GRUB (?), 16:19, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подерживается? =)
    На последнем издыхании что-ли?
     
     
  • 2.19, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:22, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очевидно же, температура 0
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:20, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ГОЛ - звучит как-то не очень, лучше ОГЛ - открытая гос. лицензия. Вроде одну букву переставить, а звучит уже лучше :\
     
  • 1.18, Аноним (17), 16:20, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ГОЛ - звучит как-то не очень, лучше ОГЛ - открытая гос. лицензия. Вроде одну букву переставить, а звучит уже лучше :\
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:35, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ЛОЛ - Либеральная Открытая Лицензия, предоставляется в рамках ГОП - Государственная Обучающая Программа
     
     
  • 3.42, Аноним (47), 16:57, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы что, какая ещё либеральная? Всё должно быть традиционно-ценностным. ГОПЛ - Государственная Общественная Православная Лицензия.
     

  • 1.20, Avririon (ok), 16:27, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зoнды из коробки.
     
  • 1.21, Анонин (?), 16:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему репа на вражеском гитхабе, а не на отечественной площадке?
     
     
  • 2.40, Лёня (?), 16:55, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, почему репа на вражеском гитхабе, а не на отечественной площадке?

    Так это зеркало на гитхабе, гляньте описание - там свои сервера есть еще

     
     
  • 3.50, Анонин (?), 17:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да, не заметил.
     

  • 1.22, pic (?), 16:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям как в 70-80-е Unix.
     
  • 1.23, ryoken (ok), 16:33, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Virtualуbox
    >>SATA (ACHI)

    Не торопимся, граждане.

     
     
  • 2.51, Аноним (10), 17:11, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ACHI

    Надо бы сказать "будьте здоровы" автору новости.

     
     
  • 3.54, Kuromi (ok), 17:15, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    APCHI
     
  • 2.56, Kuromi (ok), 17:16, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо хоть не IDE режим.
     
  • 2.62, Аноним (43), 17:25, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Virtualуbox
    >>SATA (ACHI)
    >Не торопимся, граждане.

    Это ж букварь учебный. Достоевский будет в старших классах.

     

  • 1.24, Kuromi (ok), 16:33, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В ближайших планах создание драйверов для клавиатуры, SATA (ACHI) и ФС EXT2. "

    Спорное немного решение. С одной стороны ext2 проще в реализации, нету цопирайтных и техничеcких проблем присущих FAT, с другой стороны если все это всерьез, то ФС устаревшая.

     
     
  • 2.39, Лёня (?), 16:54, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "В ближайших планах создание драйверов для клавиатуры, SATA (ACHI) и ФС EXT2.
    > "
    > Спорное немного решение. С одной стороны ext2 проще в реализации, нету цопирайтных
    > и техничеcких проблем присущих FAT, с другой стороны если все это
    > всерьез, то ФС устаревшая.

    Это платформа для обучения. Изучить EXT2 проще, а если немного доработать то и EXT4 сделать можно

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 17:08, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного? С тобой весело.
     

  • 1.29, Аноним (29), 16:35, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кем разрабатывается и при чём тут государство?
     
     
  • 2.37, Лёня (?), 16:53, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кем разрабатывается и при чём тут государство?

    Частные лица, небольшое объединение

     

  • 1.30, Аноним (30), 16:37, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > git clone https://git.synapseos.ru/Aren/BMOSP.git
    > cd BMOSP/

    почему не
    git clone https://git.synapseos.ru/Aren/БМПОС.git
    cd БМПОС/
    ?

     
     
  • 2.57, ыы (?), 17:16, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это чтобы подорвать саму идею... мерзавцы одним словом...
     

  • 1.31, Аноним (47), 16:39, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Для БМПОС в самый раз был бы драйвер БТРФС.
     
  • 1.32, Аноним (-), 16:41, 23/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.33, Аноним (25), 16:44, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >БМПОС (Базовая Модульная Платформа Операционных Систем)
    >ГОЛ (Государственная Открытая Лицензия).

    Привет любителям DE.

     
  • 1.34, Аноним (34), 16:44, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот уж в чём наши мостаки так это в создании бесполезного гумна! Если вы сделали ставку на линукс, ну так с ним и танцуйте! К чему всё это?
     
     
  • 2.36, Аноним (25), 16:53, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, ведь кроме этого вашего линукса ничего быть не должно.
     
     
  • 3.44, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:02, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме этого нашего линукса вы просто ничего больше не в состоянии осилить до промышленного использования. Полезно всё же быть реалистами и выбирать соразмерные возможностям цели.
     
  • 3.45, Аноним (47), 17:03, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда и не ориентируйтесь на этот самый Линукс. Сразу надо было для Эльбруса делать отечественную ОС.
     
  • 2.46, Аноним (43), 17:05, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если вы сделали ставку на линукс, ну так с ним и танцуйте! К чему всё это?

    Вообще-то, в MIT, откуда вышла большая часть всего это вашего технологического ИТ, есть как раз похожие проекты.

    Поэтому, перенимание толкового опыта. Проблема в другом. Но это не имеет отношения к ИТ.

     

  • 1.35, Аноним (47), 16:50, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код ОС написан на языке Си и распространяется под MIT-подобной лицензией ГОЛ (Государственная Открытая Лицензия).

    А почему не на Оберон? Не, так гола не будет. Будет только штанга.

     
  • 1.38, Медведь (ok), 16:54, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По сути, наш ответ MINIX. Что ж, посмотрим, как пойдёт, таки Таненбаум же счёл нужным сваять ОС в иллюстративных целях. Может, по итогу и выйдет за пределы виртуалок.

    P.S. БМП -- "боевая машина пехоты" или "без малейшего понятия"? )))

     
     
  • 2.41, Лёня (?), 16:57, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По сути, наш ответ MINIX. Что ж, посмотрим, как пойдёт, таки Таненбаум
    > же счёл нужным сваять ОС в иллюстративных целях. Может, по итогу
    > и выйдет за пределы виртуалок.
    > P.S. БМП -- "боевая машина пехоты" или "без малейшего понятия"? )))

    Скорее всего туда уклон и шел)
    Но: Базовая Модульная Платформа

     

  • 1.48, Самый умный из вас (?), 17:07, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новость просто чтобы поржать
     
  • 1.52, Аноним (52), 17:11, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравствуй, ДЕМОС! Давно не виделись!
     
  • 1.55, ыы (?), 17:16, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а то шо король (тоесть лицензия) ГОЛый уже было?
     
  • 1.58, BeLord (ok), 17:16, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На хрена эта ересь?-))) Делаем ось, которая умеет общаться с PCI-e 5.0, к которой можно подключить любое железо, программисты учатся писать драйвера под этот стандарт, на базе этого стандарта перспективно разрабатывать железо, а весь старый хлам забыли и не тащим легаси, в результате контроллеры нужны только под один стандарт, снижает кардинально стоимость  разработки. И пока это все пишется, будет куча железа под PCI-e.
     
  • 1.59, Аноним (59), 17:19, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость напоминает того мемного школьника сделавшего революционный антивирус на батниках.
     
  • 1.60, Аноним (-), 17:20, 23/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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