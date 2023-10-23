Начальный выпуск ядра БМПОС

В России ведётся разработка обучающей платформы для системных программистов - БМПОС (Базовая Модульная Платформа Операционных Систем), которая задумана и создаётся как обучающее пособие по разработке операционных систем с развитой теоретической и практической базой. В рамках проекта развивается модульное ядро, которое фундаментально отличающееся от существующих ядер и спроектировано специально для изучения процесса разработки операционных систем. Код ОС написан на языке Си и распространяется под MIT-подобной лицензией ГОЛ (Государственная Открытая Лицензия).

Разработка нацелена на получение обучающимися знаний по минимально необходимой кодовой базе, формирование навыков постройки простой и понятной архитектуры и максимального упрощения кода. ОС имеет небольшой размер бинарных файлов, что способствует достижению высокой надёжности и упрощению процессов сборки и тестирования.

Проект не ставит перед собой цели использования вне виртуальных машин. Поддерживается только модульная сборка со встраиваемыми на этапе компиляции модулями. В феврале следующего года планируется полноценный релиз платформы с полным набором драйверов, включая гостевые расширения Qemu и Virtualуbox.

В первом тестовом выпуске ядра доступен менеджер памяти, менеджер видеопамяти и загрузчик модулей. Реализована поддержка экранов TGA. Добавлены инструкции по сборке и запуску. Продолжается работа над менеджером задач и системой потоков ввода-вывода. В ближайших планах создание драйверов для клавиатуры, SATA (ACHI) и ФС EXT2.