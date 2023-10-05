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Выпуск VictoriaMetrics 1.94, СУБД для построения систем мониторинга

05.10.2023 12:05

Доступен выпуск платформы VictoriaMetrics 1.94.0, предоставляющей СУБД для хранения и обработки данных в форме временного ряда (запись образует время и набор соответствующих этому времени значений, например, полученных через периодический опрос состояния датчиков или сбор метрик), оптимизированную для решения задач мониторинга. Проект конкурирует с такими решениями, как InfluxDB, TimescaleDB, Thanos, Cortex и Uber M3, и отличается более высокой производительностью. СУБД может использоваться в качестве долговременного хранилища данных, подключённого к Prometheus и Grafana, а также в форме прозрачной замены InfluxDB. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В тестах производительности VictoriaMetrics опережает InfluxDB и TimescaleDB при выполнение операций вставки и выборки данных до 20 раз, потребляя при этом в 10 раз меньше ОЗУ, чем InfluxDB и в 7 раз меньше, чем Prometheus, Thanos и Cortex при обработке миллионов уникальных временных рядов. Хранение данных в сжатом виде позволяет уместить в том же объёме хранилища в 7 раз больше записей по сравнению с Prometheus, Thanos и Cortex, и в 70 раз - по сравнению с TimescaleDB. Имеются специфичные оптимизации для хранилищ с большими задержками и низкой интенсивностью операций ввода/вывода (например, жёсткие диски и облачные хранилища AWS, Google Cloud и Microsoft Azure).

СУБД оформлена в виде одного исполняемого файла с минимальными настройками, передающимися через командную строку при запуске. Все данные хранятся в одном каталоге, заданном при запуске при помощи флага "-storageDataPath". В качестве языка запросов используется MetricsQL, расширенный вариант языка PromQL, применяемого в системе мониторинга Prometheus. Кроме непрерывной обработки поступающих данных в VictoriaMetrics также предусмотрена возможность загрузки ранее собранных исторических данных.

Предоставляются средства для защиты целостности хранилища от повреждений данных, например, при экстренном отключении питания (хранилище имеет форму журнально-структурированного дерева со слиянием), а также простая система резервного копирования на основе снапшотов. Возможно объединение узлов VictoriaMetrics в горизонталдьно масштабируемый кластер, поддерживающий механизмы обеспечения высокой доступности.

Среди добавленных в новом выпуске новшеств:

  • В MetricsQL для наглядности разрешено разделение чисел подчёркиванием (например, можно указывать 1_234_567_890 и 1.234_567_890 вместо 1234567890 и 1.234567890).
  • В vmbackup добавлена поддержка оставления на сервере копий созданных бэкапов.
  • В интерфейсе vmui добавлена опция для показа 25 последних запросов. На страницу "Explore cardinality" добавлена поддержка экспорта данных в Prometheus. Добавлена кнопка для автоматического форматирования запросов PromQL/MetricsQL. Повышена наглядность диаграмм. В localStorage добавлено хранилище истории запросов.
  • В vmagent расширены возможности управления узлами кластера, улучшена обработка ошибок и снижена нагрузка на управляющую панель Kubernetes при начальном обнаружении сервиса.
  • В кластере с 60 до 3 секунд сокращено максимально допустимое время восстановления при выполнении операций vmselect и vminsert, в ситуации, когда недоступны некоторые узлы vmstorage.

Отдельно можно отметить проведение сегодня в 19 часов по московскому времени виртуальной конференции, на которой разработчики VictoriaMetrics познакомят с новыми возможностями проекта и планами по развитию, расскажут об управлении платформой и выявлении аномалий, а также поделятся сведениями о развитии открытой СУБД для ведения логов VictoriaLogs. В завершении на мероприятии будет секция ответов на вопросы.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/VictoriaMet...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.0 LTS
  3. OpenNews: Открыт код VictoriaMetrics, СУБД для временных рядов, совместимой с Prometheus
  4. OpenNews: Представлена СУБД InfluxDB 1.0
  5. OpenNews: Релиз системы сбора и визуализации метрик Graphite 1.0.0
  6. OpenNews: Выпуск СУБД TimescaleDB 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59875-victoriametrics
Ключевые слова: victoriametrics
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, InuYasha (??), 12:31, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    > СУБД
    > Код написан на языке Go

    Меня чувство некоторого диссонанса.

     
     
  • 4, Массоны Рептилоиды (?), 13:08, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Прометей тоже на Go.
    Если это у тебя вызывает диссонанс, то почитай про Datomic или Neo4j, впадёшь в глубокую депрессию
     
  • 5, OpenEcho (?), 13:14, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> СУБД
    >> Код написан на языке Go
    >
    >  Меня чувство некоторого диссонанса.

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