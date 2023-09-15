Выпуск cppcheck 2.12, статического анализатора кода для языков C++ и С

Вышла новая версия статического анализатора кода cppcheck 2.12, позволяющего выявлять различные классы ошибок в коде на языках Си и Си++, в том числе при использовании нестандартного синтаксиса, типичного для встраиваемых систем. Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки, непрерывной интеграции и тестирования, а также предоставлены такие возможности как проверка соответствия кода стилю оформления кода. Для разбора кода может применяться как собственный парсер, так и внешний парсер от Clang. В состав также входит скрипт donate-cpu.py для предоставления локальных ресурсов для выполнения работы по совместной проверке кода пакетов Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv3. Развитие cppcheck сосредоточено на выявлении проблем, связанных с неопределённым поведением и применением конструкций, опасных с точки зрения безопасности. Целью также является минимизация ложных срабатываний. Среди выявляемых проблем: указатели на несуществующие объекты, деления на ноль, целочисленные переполнения, некорректные операции битового сдвига, некорректные преобразования, проблемы при работе с памятью, некорректное использование STL, разыменование нулевых указателей, применение проверок после фактического обращения к буферу, выход за границы буферов, использование неинициализированных переменных. Основные изменения: Добавлена проверка "uselessOverride" обнаруживающая бесполезные переопределения функций, которые дублируют код или вызывают реализацию базового класса;

Добавлена проверка "knownPointerToBool" - преобразование указателя в переменную булевского типа, результатом которой всегда является истинное или ложное значение.

Улучшенные проверки: В проверки "truncLongCastAssignment" и "truncLongCastReturn" добавлен контроль дополнительных типов, включая float и double; Проверка "duplInheritedMember" теперь дополнительно сообщает о дубликатных функциях-членах; Проверки "constParameter*"/"constVariable*" обнаруживают больше случаев, когда указатели/ссылки могут иметь модификатор const, например при вызове библиотечных функций.

Графический интерфейс: В статистике формируются сведения о том, какие проверки были включены в последнем анализе; Реализовано выделение критических ошибок, из-за которых могли быть пропущены проверки.

Изменения в интерфейсе: Добавлена выдача количества проверок, сработавших с запуска; Добавлен параметр командной строки '--checkers-report' который управляет формированием в файле протокола сведений о том, какие проверки сработали, а какие были отключены.

Объявлено устаревшим: Система сборки qmake объявлена устаревшей и будет удалена в будущей версии; Параметр командной строки '--template ' объявлен устаревшим и будет удалён в версии 2.13, используйте '--template='; Параметр командной строки '--template-location ' объявлен устаревшим и будет удалён в версии 2.13, используйте '--template-location=';

Другое: Параметр сборки "USE_QT6=On" больше автоматически не переключается на Qt5, если Qt6 не найдена; Если аварийное завершение дополнения сопровождалось кодом завершения, то теперь будет приводить к "internalError", а не будет проигнорировано; Конфигурация "Win32" была удалена из проектов и решений Visual Studio. Cборку исполняемых файлов для 32-х битной архитектуры по-прежнему можно выполнить при помощи CMake, но такой способ не тестируется и не сопровождается.





