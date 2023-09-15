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Выпуск cppcheck 2.12, статического анализатора кода для языков C++ и С

15.09.2023 16:14

Вышла новая версия статического анализатора кода cppcheck 2.12, позволяющего выявлять различные классы ошибок в коде на языках Си и Си++, в том числе при использовании нестандартного синтаксиса, типичного для встраиваемых систем. Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки, непрерывной интеграции и тестирования, а также предоставлены такие возможности как проверка соответствия кода стилю оформления кода. Для разбора кода может применяться как собственный парсер, так и внешний парсер от Clang. В состав также входит скрипт donate-cpu.py для предоставления локальных ресурсов для выполнения работы по совместной проверке кода пакетов Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Развитие cppcheck сосредоточено на выявлении проблем, связанных с неопределённым поведением и применением конструкций, опасных с точки зрения безопасности. Целью также является минимизация ложных срабатываний. Среди выявляемых проблем: указатели на несуществующие объекты, деления на ноль, целочисленные переполнения, некорректные операции битового сдвига, некорректные преобразования, проблемы при работе с памятью, некорректное использование STL, разыменование нулевых указателей, применение проверок после фактического обращения к буферу, выход за границы буферов, использование неинициализированных переменных.

Основные изменения:

  • Добавлена проверка "uselessOverride" обнаруживающая бесполезные переопределения функций, которые дублируют код или вызывают реализацию базового класса;
  • Добавлена проверка "knownPointerToBool" - преобразование указателя в переменную булевского типа, результатом которой всегда является истинное или ложное значение.
  • Улучшенные проверки:
    • В проверки "truncLongCastAssignment" и "truncLongCastReturn" добавлен контроль дополнительных типов, включая float и double;
    • Проверка "duplInheritedMember" теперь дополнительно сообщает о дубликатных функциях-членах;
    • Проверки "constParameter*"/"constVariable*" обнаруживают больше случаев, когда указатели/ссылки могут иметь модификатор const, например при вызове библиотечных функций.
  • Графический интерфейс:
    • В статистике формируются сведения о том, какие проверки были включены в последнем анализе;
    • Реализовано выделение критических ошибок, из-за которых могли быть пропущены проверки.
  • Изменения в интерфейсе:
    • Добавлена выдача количества проверок, сработавших с запуска;
    • Добавлен параметр командной строки '--checkers-report' который управляет формированием в файле протокола сведений о том, какие проверки сработали, а какие были отключены.
  • Объявлено устаревшим:
    • Система сборки qmake объявлена устаревшей и будет удалена в будущей версии;
    • Параметр командной строки '--template ' объявлен устаревшим и будет удалён в версии 2.13, используйте '--template=';
    • Параметр командной строки '--template-location ' объявлен устаревшим и будет удалён в версии 2.13, используйте '--template-location=';
  • Другое:
    • Параметр сборки "USE_QT6=On" больше автоматически не переключается на Qt5, если Qt6 не найдена;
    • Если аварийное завершение дополнения сопровождалось кодом завершения, то теперь будет приводить к "internalError", а не будет проигнорировано;
    • Конфигурация "Win32" была удалена из проектов и решений Visual Studio. Cборку исполняемых файлов для 32-х битной архитектуры по-прежнему можно выполнить при помощи CMake, но такой способ не тестируется и не сопровождается.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/danmar/cppc...)
  2. OpenNews: Выпуск cppcheck 2.11, статического анализатора кода для языков C++ и С
  3. OpenNews: Выпуск PHPStan 1.0, статического анализатора для кода на языке PHP
  4. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Infer
  5. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
  6. OpenNews: Открыт код статического анализатора Code Climate
Автор новости: Совершенно другой аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59764-cppcheck
Ключевые слова: cppcheck
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:59, 15/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Кто-то использовал? Мнение?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:16, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Smatch на 2 головы полезнее.
     
  • 2.9, warlock66613 (ok), 22:49, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнение: любой статический анализатор лучше отсутствия статического анализатора.
     

  • 1.3, Хосе (?), 22:23, 15/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    быстро развивается
     

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