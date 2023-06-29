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Выпуск cppcheck 2.11, статического анализатора кода для языков C++ и С

29.06.2023 11:09

Вышла новая версия статического анализатора кода cppcheck 2.11, позволяющего выявлять различные классы ошибок в коде на языках Си и Си++, в том числе при использовании нестандартного синтаксиса, типичного для встраиваемых систем. Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки, непрерывной интеграции и тестирования, а также предоставлены такие возможности как проверка соответствия кода стилю оформления кода. Для разбора кода может применяться как собственный парсер, так и внешний парсер от Clang. В состав также входит скрипт donate-cpu.py для предоставления локальных ресурсов для выполнения работы по совместной проверке кода пакетов Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Развитие cppcheck сосредоточено на выявлении проблем, связанных с неопределённым поведением и применением конструкций, опасных с точки зрения безопасности. Целью также является минимизация ложных срабатываний. Среди выявляемых проблем: указатели на несуществующие объекты, деления на ноль, целочисленные переполнения, некорректные операции битового сдвига, некорректные преобразования, проблемы при работе с памятью, некорректное использование STL, разыменование нулевых указателей, применение проверок после фактического обращения к буферу, выход за границы буферов, использование неинициализированных переменных.

Основные изменения:

  • Добавлена проверка pop_back() для пустых контейнеров;
  • Улучшены контроли в циклах для алгоритмов библиотеки STL any_of, all_of и none_of.
  • Улучшения анализатора потока управления:
    • Возвращаемое значение функции теперь может быть определено даже при использовании условий;
    • Переопределение размеров контейнеров возвращаемых из функции;
    • Выведение возможных значений на основании их возможных символических значений;
    • Улучшение после помещения значения в контейнер.
  • Графический интерфейс:
    • В файлах .cppcheck объявлена устаревшей и будет удалена в версии 2.14 поддержка типа платформы "Unspecified". Вместо неё необходимо использовать "unspecified';
    • В диалоговом окне выбора файлов проекта убрана замена относительных путей на абсолютные.
  • Интерфейс командной строки:
    • Добавлена новая опция "--check-level", определяющая уровень детализации проверок. По умолчанию задано значение "normal". Для расширенных проверок можно установить значение "exhaustive";
    • Для получения детальных сообщений "missingInclude" и "missingIncludeSystem" нет необходимости отдельного запуска с параметром --check-config. Теперь они выдаются при включении "missingInclude" при обычном вызове;
    • Сообщения "missingInclude" и "missingIncludeSystem" выдаются при задание параметра -j со значением большим 1 для сборок отличных от Windows;
    • Для сообщений "missingInclude" и "missingIncludeSystem" теперь применяется параметр "--error-exitcode";
    • Задание параметра "--enable=information" не будет включать "missingInclude" с версии 2.16, необходимо явное задание;
    • Каждая из проверок constParameter и constVariable была разделены на 3 идентификатора в зависимости от того, является ли параметр или переменная указателем, ссылкой или локальной, что позволит более точно задавать подавление некоторых типов сообщений;
    • Усилен контроль задаваемых значений для некоторых параметров командной строки, требующих задания целочисленных значений;
    • При сканировании проекта с заданием параметра "-j1" обработка файлов разметки откладывается до тех пор, пока не будут обработаны файлы с кодом.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/danmar/cppc...)
  2. OpenNews: Доступен ShellCheck 0.9, статический анализатор для shell-скриптов
  3. OpenNews: Выпуск cppcheck 2.7, статического анализатора кода для языков C++ и С
  4. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
  5. OpenNews: Выпуск PHPStan 1.0, статического анализатора для кода на языке PHP
  6. OpenNews: Facebook представил Pysa, статический анализатор для языка Python
Автор новости: Совершенно другой аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59355-cppcheck
Ключевые слова: cppcheck
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Видеть упоминания си всегда смешно, smatch всегда круче был и в сабже поддержка какая-то для галочки максимум. Правда чёт он там устарел и современный модный си наверно не очень поддерживает. С другой стороны, что там вообще анализировать -- если что не так,только проверки в рантайме спалят. Вот и не пользуется спросом эти полумеры видимо.
     
     
  • 2.5, Анонимович (?), 11:39, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полумеры или не полумеры, а если проверка при сборке что то выявила, то это экономия времени на тестировании.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:49, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    При сборке другие проверки. Сабж это про подсветку "подозрительных" конструкций в IDE, по факту только отвлекает от более важных вещей.
     
     
  • 4.9, Совершенно другой аноним (?), 12:06, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При сборке эти проверки. Некоторые его даже прикручивали к системам контроля версий, чтобы контролировать коммиты на корректность и не пропускать в репозиторий. Ловит некоторые проблемы, которые на данный момент не могут выловить штатные компиляторы. Плюс умеет контроль исходников по правилам MISRA C.
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 12:11, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тут стоило бы конкретизировать, _при сборке каким компилятором_ эти проверки. Из интереса прикручивал к сишным проектам и сабж абсолютно бесполезен -- даже если компилятор уже жалуется, он ничего не увидит.
     
     
  • 6.12, Совершенно другой аноним (?), 12:21, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да, тут стоило бы конкретизировать, _при сборке каким компилятором_ эти проверки.

    Если про конкретные случае - у нас используется для программирования встроенных систем GCC 4.8.1 - cppcheck что-то находил из того, что не находил штатный компилятор.

     
  • 4.17, Анонимович (?), 12:38, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по факту только отвлекает от более важных вещей.

    Глянул. Да, без фильтрации "спама" ненужными сообщениями, только отвлекает.
    В cpplint хотя бы можно указать, что конкретно проверять, а не заниматься бесполезной генерацией спама.

     

  • 1.2, анон (?), 11:34, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Убийца раста?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:36, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Пока это third-party плагин, макaки им пользоваться не будут, а мaкак больше, чем хороших программистов.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:27, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы перепутали убийцу и жертву. Rustcheck абсолютно излишен.
     
     
  • 3.28, warlock66613 (ok), 16:20, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ту вы вступаете на тонкую грань противопоставления статического анализатора и линтера. Да, команда 'cargo check' занимается не поиском висячих ссылок, а проверкой стиля, но всё равно это статический анализ кода.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 11:35, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх. Но с другой стороны хорошо, что тут не хабра и нету сектанто-маркетолухов pvs(gvn)-studio.
     
     
  • 2.7, llolik (ok), 12:03, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, пивас-студия неплохая, на самом деле. Но пиар-отдел у них, конечно, да. Видимо, на тринадцатую зарплату нарабатывает, не иначе.
     
     
  • 3.8, soarin (ok), 12:06, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что не так? 🤨

    🦄

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:24, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да поняш ты полностью прав их единорог на хабре достал всех так же, как ты тут всех со своими пони.
     
  • 3.13, n00by (ok), 12:23, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если правильно помню и ни с кем не путаю, у них до той студии был другой какой-то проект. Автор пришёл порекламировать на wasm.ru, ему там подробно и совершенно бесплатно объяснили, почему не взлетит. Тогда проект был преобразован в нынешний. А пиар-отдел с тех пор провоцирует критиков на дельные советы.
     
  • 2.11, Капитан Очевидность (?), 12:17, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да насколько я помню рекламщик этой фигни и здесь раньше кормился
    Может Максим его выгнал, может с мишкой-карманником бабло не поделил, но последнее время не видно
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 12:27, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну судя по плашке «(реклама)» у последней новости просто решил спросить с них бабосики и пвс мгновенно слились. https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/ks.cgi?mask=pvs-studio
     
     
  • 4.16, Аноним (14), 12:29, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чето я гоню там у всех плашка реклама, просто последняя была в 2018 году.
     
  • 4.22, Капитан Очевидность (?), 13:46, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну судя по плашке «(реклама)» у последней новости просто решил спросить с
    > них бабосики и пвс мгновенно слились. https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/ks.cgi?mask=pvs-studio

    Ну главное, что слились
    При чем ничего не имею против коммерческого софта, если он востребован, ничего не имею против его рекламы
    Но не так назойливо и в местах для этого предназначенных, пожалуйста!
    На Хабре, да ради ЛММ! На профильных конфах, да сколько угодно, если разрешают организаторы

    А на лоре или опеннете, ну не место пвсу, простите
    Пока не будет новости "ПВС открыт под GNU GPLv3" или какой-то подобной не место им здесь, хоть застрелись

     

  • 1.23, Какаянахренразница (ok), 14:34, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Андрюша Карпов писает кипятком.
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:47, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Настоящие программисты ошибок не допускают.
     
     
  • 2.27, Аноним (14), 16:19, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все в мире совершают ошибка, а они нет. Опять методички от поборников безопастного языка.
     

  • 1.25, Аноним (24), 14:50, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего только не придумают лишь бы Эльбрусы не покупать...
     
     
  • 2.26, анон (?), 16:18, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эльбрус много чего критически важного не поддерживает, например, закладочки анб и светодиодики на стойке. Пока без этого в крупные уважаемые конторы ему доступ закрыт.
     

  • 1.29, Anonymoustus (ok), 16:26, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > No XP support
     

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