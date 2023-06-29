Выпуск cppcheck 2.11, статического анализатора кода для языков C++ и С

Вышла новая версия статического анализатора кода cppcheck 2.11, позволяющего выявлять различные классы ошибок в коде на языках Си и Си++, в том числе при использовании нестандартного синтаксиса, типичного для встраиваемых систем. Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки, непрерывной интеграции и тестирования, а также предоставлены такие возможности как проверка соответствия кода стилю оформления кода. Для разбора кода может применяться как собственный парсер, так и внешний парсер от Clang. В состав также входит скрипт donate-cpu.py для предоставления локальных ресурсов для выполнения работы по совместной проверке кода пакетов Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv3. Развитие cppcheck сосредоточено на выявлении проблем, связанных с неопределённым поведением и применением конструкций, опасных с точки зрения безопасности. Целью также является минимизация ложных срабатываний. Среди выявляемых проблем: указатели на несуществующие объекты, деления на ноль, целочисленные переполнения, некорректные операции битового сдвига, некорректные преобразования, проблемы при работе с памятью, некорректное использование STL, разыменование нулевых указателей, применение проверок после фактического обращения к буферу, выход за границы буферов, использование неинициализированных переменных. Основные изменения: Добавлена проверка pop_back() для пустых контейнеров;

Улучшены контроли в циклах для алгоритмов библиотеки STL any_of, all_of и none_of.

Улучшения анализатора потока управления: Возвращаемое значение функции теперь может быть определено даже при использовании условий; Переопределение размеров контейнеров возвращаемых из функции; Выведение возможных значений на основании их возможных символических значений; Улучшение после помещения значения в контейнер.

Графический интерфейс: В файлах .cppcheck объявлена устаревшей и будет удалена в версии 2.14 поддержка типа платформы "Unspecified". Вместо неё необходимо использовать "unspecified'; В диалоговом окне выбора файлов проекта убрана замена относительных путей на абсолютные.

Интерфейс командной строки: Добавлена новая опция "--check-level", определяющая уровень детализации проверок. По умолчанию задано значение "normal". Для расширенных проверок можно установить значение "exhaustive"; Для получения детальных сообщений "missingInclude" и "missingIncludeSystem" нет необходимости отдельного запуска с параметром --check-config. Теперь они выдаются при включении "missingInclude" при обычном вызове; Сообщения "missingInclude" и "missingIncludeSystem" выдаются при задание параметра -j со значением большим 1 для сборок отличных от Windows; Для сообщений "missingInclude" и "missingIncludeSystem" теперь применяется параметр "--error-exitcode"; Задание параметра "--enable=information" не будет включать "missingInclude" с версии 2.16, необходимо явное задание; Каждая из проверок constParameter и constVariable была разделены на 3 идентификатора в зависимости от того, является ли параметр или переменная указателем, ссылкой или локальной, что позволит более точно задавать подавление некоторых типов сообщений; Усилен контроль задаваемых значений для некоторых параметров командной строки, требующих задания целочисленных значений; При сканировании проекта с заданием параметра "-j1" обработка файлов разметки откладывается до тех пор, пока не будут обработаны файлы с кодом.





