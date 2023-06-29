Выпуск cppcheck 2.11, статического анализатора кода для языков C++ и С

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|1.1, Аноним (1), 11:31, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Видеть упоминания си всегда смешно, smatch всегда круче был и в сабже поддержка какая-то для галочки максимум. Правда чёт он там устарел и современный модный си наверно не очень поддерживает. С другой стороны, что там вообще анализировать -- если что не так,только проверки в рантайме спалят. Вот и не пользуется спросом эти полумеры видимо.
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|2.5, Анонимович (?), 11:39, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Полумеры или не полумеры, а если проверка при сборке что то выявила, то это экономия времени на тестировании.
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|3.6, Аноним (1), 11:49, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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При сборке другие проверки. Сабж это про подсветку "подозрительных" конструкций в IDE, по факту только отвлекает от более важных вещей.
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|4.9, Совершенно другой аноним (?), 12:06, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При сборке эти проверки. Некоторые его даже прикручивали к системам контроля версий, чтобы контролировать коммиты на корректность и не пропускать в репозиторий. Ловит некоторые проблемы, которые на данный момент не могут выловить штатные компиляторы. Плюс умеет контроль исходников по правилам MISRA C.
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|5.10, Аноним (1), 12:11, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, тут стоило бы конкретизировать, _при сборке каким компилятором_ эти проверки. Из интереса прикручивал к сишным проектам и сабж абсолютно бесполезен -- даже если компилятор уже жалуется, он ничего не увидит.
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|6.12, Совершенно другой аноним (?), 12:21, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да, тут стоило бы конкретизировать, _при сборке каким компилятором_ эти проверки.
Если про конкретные случае - у нас используется для программирования встроенных систем GCC 4.8.1 - cppcheck что-то находил из того, что не находил штатный компилятор.
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|4.17, Анонимович (?), 12:38, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по факту только отвлекает от более важных вещей.
Глянул. Да, без фильтрации "спама" ненужными сообщениями, только отвлекает.
В cpplint хотя бы можно указать, что конкретно проверять, а не заниматься бесполезной генерацией спама.
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|2.4, Аноним (4), 11:36, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Пока это third-party плагин, макaки им пользоваться не будут, а мaкак больше, чем хороших программистов.
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|3.28, warlock66613 (ok), 16:20, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ту вы вступаете на тонкую грань противопоставления статического анализатора и линтера. Да, команда 'cargo check' занимается не поиском висячих ссылок, а проверкой стиля, но всё равно это статический анализ кода.
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|1.3, Жироватт (ok), 11:35, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эх. Но с другой стороны хорошо, что тут не хабра и нету сектанто-маркетолухов pvs(gvn)-studio.
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|2.7, llolik (ok), 12:03, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, пивас-студия неплохая, на самом деле. Но пиар-отдел у них, конечно, да. Видимо, на тринадцатую зарплату нарабатывает, не иначе.
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|4.14, Аноним (14), 12:24, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да поняш ты полностью прав их единорог на хабре достал всех так же, как ты тут всех со своими пони.
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|3.13, n00by (ok), 12:23, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если правильно помню и ни с кем не путаю, у них до той студии был другой какой-то проект. Автор пришёл порекламировать на wasm.ru, ему там подробно и совершенно бесплатно объяснили, почему не взлетит. Тогда проект был преобразован в нынешний. А пиар-отдел с тех пор провоцирует критиков на дельные советы.
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|2.11, Капитан Очевидность (?), 12:17, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да насколько я помню рекламщик этой фигни и здесь раньше кормился
Может Максим его выгнал, может с мишкой-карманником бабло не поделил, но последнее время не видно
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|4.16, Аноним (14), 12:29, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чето я гоню там у всех плашка реклама, просто последняя была в 2018 году.
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|4.22, Капитан Очевидность (?), 13:46, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну судя по плашке «(реклама)» у последней новости просто решил спросить с
> них бабосики и пвс мгновенно слились. https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/ks.cgi?mask=pvs-studio
Ну главное, что слились
При чем ничего не имею против коммерческого софта, если он востребован, ничего не имею против его рекламы
Но не так назойливо и в местах для этого предназначенных, пожалуйста!
На Хабре, да ради ЛММ! На профильных конфах, да сколько угодно, если разрешают организаторы
А на лоре или опеннете, ну не место пвсу, простите
Пока не будет новости "ПВС открыт под GNU GPLv3" или какой-то подобной не место им здесь, хоть застрелись
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|2.27, Аноним (14), 16:19, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все в мире совершают ошибка, а они нет. Опять методички от поборников безопастного языка.
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|2.26, анон (?), 16:18, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эльбрус много чего критически важного не поддерживает, например, закладочки анб и светодиодики на стойке. Пока без этого в крупные уважаемые конторы ему доступ закрыт.
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