Выпуск браузеров SeaMonkey 2.53.17 и Tor Browser 12.5.2

Состоялся выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.17, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В новой версии устранены накопившиеся ошибки. Удалены устаревшие классы nsIPrefBranch2 и nsIPrefBranchInternal, создававшие проблемы с совместимостью с дополнениями. В почтовом клиенте отключён показ предупреждений о спаме для автоматически подставляемых ссылок в текстовых сообщениях. Сборочные скрипты переведены на использование Python 3.

Дополнительно можно отметить выпуск браузера Tor Browser 12.5.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 102.14.0 ESR, в которой устранено 13 уязвимостей. Обновлена версия дополнения NoScript 11.4.26, в системе сборки обновлён инструментарий go 1.20.6.



