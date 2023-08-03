Обновление почтового клиента Thunderbird 115.1

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 115.1, в котором по умолчанию скрыта панель для быстрой фильтрации сообщений, показываемая над списком сообщений. Для показа данной панели необходимо нажать кнопку "Quick Filter". Из других изменений: Откорректирована высота унифицированной панели инструментов и панелей на вкладках с почтовыми сообщениями для достижения единообразия с другими панелями.

Решены проблемы с масштабированием в режиме просмотра нескольких сообщений.

Устранена недоработка, не позволявшая получить доступ к сообщениям в IMAP-папках с высоким уровнем вложенности.

Предоставлена возможность изменения размера диалогов для очистки недавней истории и работы с адресной книгой CardDAV.

Исправлена ошибка, мешавшая запуску пакета в формате flatpak через ввод команды "thunderbird" в терминале.

Отточен стиль и визуальное оформление.



