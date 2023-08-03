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Обновление почтового клиента Thunderbird 115.1

03.08.2023 22:34

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 115.1, в котором по умолчанию скрыта панель для быстрой фильтрации сообщений, показываемая над списком сообщений. Для показа данной панели необходимо нажать кнопку "Quick Filter".

Из других изменений:

  • Откорректирована высота унифицированной панели инструментов и панелей на вкладках с почтовыми сообщениями для достижения единообразия с другими панелями.
  • Решены проблемы с масштабированием в режиме просмотра нескольких сообщений.
  • Устранена недоработка, не позволявшая получить доступ к сообщениям в IMAP-папках с высоким уровнем вложенности.
  • Предоставлена возможность изменения размера диалогов для очистки недавней истории и работы с адресной книгой CardDAV.
  • Исправлена ошибка, мешавшая запуску пакета в формате flatpak через ввод команды "thunderbird" в терминале.
  • Отточен стиль и визуальное оформление.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переработанным интерфейсом пользователя
  3. OpenNews: Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59549-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, rvs2016 (ok), 22:50, 03/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как-то странно выглядят элементы списка писем - по 2 строки на элемент.
    Как будто о каждом письме там показывают не только его тему, но ещё и первую строку его тела.
     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 23:12, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к счастью можно отключить. Сделали для пользователей айфончиков, где каждый элемент списка вообще 4 строки.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:52, 03/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Великолепный апдейт на 6 млн донатов. Отточен стиль
     
  • 1.7, 1231243245345436464 (?), 02:34, 04/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    102 всё ещё стабильный, а 115 только для тех, кто руками скачает.
     
  • 1.8, Аноним (-), 03:09, 04/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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