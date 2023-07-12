В Firefox 116 будет удалён интерфейс about:performance

Разработчики из компании Mozilla приняли решение удалить служебную страницу "about:performance", позволяющую отслеживать создаваемую при обработке различных страниц нагрузку на CPU и потребление памяти. Решение обусловлено появлением начиная с выпуска Firefox 78 похожего по назначению интерфейса "about:processes", который дублирует функциональность "about:performance", но рассматривается как более удобный и предоставляющий больше информации.

Например на странице "about:processes" показываются не только заголовки страниц, но и выполняется привязка вкладок и субресурсов к доменам, а также приводятся сведения о потреблении ресурсов служебными процессами и фоновыми worker-ами. Из достоинств подлежащего удалению "about:performance" можно отметить возможность раздельного отслеживания потребления ресурсов дополнениями. Интерфейс "about:processes" уже вызывается по умолчанию при выборе меню "More Tools -> Task Manager". После удаления "about:performance" попытка открытия данной служебной страницы будет приводить к отображению интерфейса "about:processes".