В Firefox 116 будет удалён интерфейс about:performance

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|2.7, Аноним (7), 15:26, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хорошая новость фф надо будет меньше программистов и они дольше протянут до закрытия.
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|2.6, Аноним (6), 15:26, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В старом можно было посмотреть потребление ресурсов расширениями по отдельности. В about:processes представлен только один единственный процесс extensions.
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|3.16, Аноним (-), 16:32, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В старом можно было посмотреть потребление ресурсов расширениями по отдельности.
> В about:processes представлен только один единственный процесс extensions.
И еще там был список "встроеных" аддонов. А в вон той байде фига.
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|1.5, Аноним (7), 15:25, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Доля Фаерфокса на десктопе на всех платформах 6%, а доля Линукса на десктопах 7% выводы пусть каждый делает сам.
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|2.15, Аноним (15), 16:29, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выводы пусть каждый делает сам
это ты так коряво слился, не сумев посчитать процент фаерфокса на линуксе среди всех десктопных ОС?
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|3.20, Аноним (7), 17:08, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут доля фаерфокса на Линуксе? Когда речь идет про Фаерфокс на всех десктоп компьютерах, которые считает статкаунтер?
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|2.38, Аноним (41), 20:57, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доля людей. которые регулярно используют компьютер для работы дома? Не для игр. серфинга, общения и другое подобное.
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|1.22, Аноним (22), 17:42, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В Firefox 116 будет удалён интерфейс about:performance потому, что performance уже есть в Firefox в виде буквы p.
Ясно.
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|3.36, Аноним (41), 20:51, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> C++ на Rust.
Это не одно и то же. Есть в С++ принцип - или одно изменяющее заимствование или множество не изменяющих заимствований? Кроме того в Rust нет навязывания наследования. Кроме того Rust следит чтобы правильно работали с данными в многопоточных приложениях и с разделяемыми данными. Вы просто не скомпилируете код, если он неправильно работает с данными.
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|1.33, Аноним (41), 20:35, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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about:processes
под расширения выделено 160 Mb, а расширений всего пара. Не многовато ли оттяпывают? Может динамически наращивать?
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|2.35, Аноним (41), 20:43, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополнение:
Диспетчер задач показывает что дополнения суммарно потребляют 200Kb, а Менеджер процессов показывает, что процесс "Расширения" отбирает у системы 160Mb. Куда память отжирается?
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|1.34, Аноним (41), 20:40, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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about:processes не замещает полностью about:performance. В менеджере процессов нет разбивки по дополнениям. Нельзя сравнить дополнения. Есть шанс "жадному" дополнению затесаться среди масс.
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|1.43, InuYasha (??), 00:44, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То чувство когда узнаёшь о фиче из новости о её удалении. (
гы! about:performance may currently be slowing down Firefox.
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|1.44, Тот_ещё_аноним (ok), 00:50, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Редкая новость о фф, где не нужно вступление "Вопреки здравому смыслу..."
Очень логичный ход, чтоб останки пользователей не огорчались
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