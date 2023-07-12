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В Firefox 116 будет удалён интерфейс about:performance

12.07.2023 14:55

Разработчики из компании Mozilla приняли решение удалить служебную страницу "about:performance", позволяющую отслеживать создаваемую при обработке различных страниц нагрузку на CPU и потребление памяти. Решение обусловлено появлением начиная с выпуска Firefox 78 похожего по назначению интерфейса "about:processes", который дублирует функциональность "about:performance", но рассматривается как более удобный и предоставляющий больше информации.

Например на странице "about:processes" показываются не только заголовки страниц, но и выполняется привязка вкладок и субресурсов к доменам, а также приводятся сведения о потреблении ресурсов служебными процессами и фоновыми worker-ами. Из достоинств подлежащего удалению "about:performance" можно отметить возможность раздельного отслеживания потребления ресурсов дополнениями. Интерфейс "about:processes" уже вызывается по умолчанию при выборе меню "More Tools -> Task Manager". После удаления "about:performance" попытка открытия данной служебной страницы будет приводить к отображению интерфейса "about:processes".



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2023/07/f...)
  2. OpenNews: В Firefox 78 появится менеджер процессов
  3. OpenNews: В Firefox 64 появится встроенный менеджер задач
  4. OpenNews: Релиз Firefox 64
  5. OpenNews: Релиз Firefox 78
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59429-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:08, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошая новость если фф будет жрать меньше ресурсов...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:11, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    не переживайте, не будет
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:26, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость фф надо будет меньше программистов и они дольше протянут до закрытия.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 01:05, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Те, на кого заменили программистов, жрут больше.
     
  • 2.46, IRASoldier_registered (ok), 01:21, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И так нормально жрёт, уж давно не больше Хрома и уже даже меньше.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:12, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С глаз долой из сердца ^C
     
  • 1.4, UnidentifiedUser (?), 15:15, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Старый интерфейс about:performance выглядит лучше..
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:26, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В старом можно было посмотреть потребление ресурсов расширениями по отдельности. В about:processes представлен только один единственный процесс extensions.
     
     
  • 3.8, КО (?), 15:39, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто просил?
    Правильно, папочка Googel
     
  • 3.16, Аноним (-), 16:32, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В старом можно было посмотреть потребление ресурсов расширениями по отдельности.
    > В about:processes представлен только один единственный процесс extensions.

    И еще там был список "встроеных" аддонов. А в вон той байде фига.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:55, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список встроенных давно есть на about:support
     
     
  • 5.29, Анонимус другой (?), 19:08, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это выпилят
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 21:12, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    about:support вроде как для информации в поддержку?
     
  • 4.27, Аноним (27), 18:15, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    'find /usr/lib/firefox/browser/features -name '*.xpi' -print'
     

  • 1.5, Аноним (7), 15:25, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Доля Фаерфокса на десктопе на всех платформах 6%, а доля Линукса на десктопах 7% выводы пусть каждый делает сам.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:42, 12/07/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.13, vitektm (?), 16:24, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аноним неумело попытался сманипулировать статистикой
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 17:07, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто ты гуманитарий и не понял что там написано.
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:29, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выводы пусть каждый делает сам

    это ты так коряво слился, не сумев посчитать процент фаерфокса на линуксе среди всех десктопных ОС?

     
     
  • 3.20, Аноним (7), 17:08, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут доля фаерфокса на Линуксе? Когда речь идет про Фаерфокс на всех десктоп компьютерах, которые считает статкаунтер?
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 21:11, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По какой причине игнорируем ноуты?
     
  • 2.18, Бывалый смузихлёб (?), 17:04, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    записывать хромОсь в линуксы - всё равно что записывать хром в огнелиса
     
  • 2.38, Аноним (41), 20:57, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доля людей. которые регулярно используют компьютер для работы дома? Не для игр. серфинга, общения и другое подобное.
     
  • 2.39, Аноним (41), 20:59, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше использовал винду дома. Сейчас в 90% загружаю Debian
     

  • 1.12, vitektm (?), 16:22, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видно жрущие плагины
     
     
  • 2.14, vitektm (?), 16:24, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видно жрущие плагины в старой версии
     

  • 1.22, Аноним (22), 17:42, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В Firefox 116 будет удалён интерфейс about:performance потому, что performance уже есть в Firefox в виде буквы p.

    Ясно.

     
  • 1.23, ZloySergant (ok), 17:46, 12/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 17:56, 12/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.30, Bob (??), 20:27, 12/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.32, 1 (??), 20:30, 12/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.37, Аноним (41), 20:54, 12/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.25, pashev.ru (?), 18:09, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возникает вопрос: а зачем он  дублировали эту функциональность вместо «улучшения»?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:14, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтоб больше денег прокрутить
     
  • 2.28, Аноним (27), 18:21, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменяют XUL на WebExt, C++ на Rust.
     
     
  • 3.36, Аноним (41), 20:51, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  C++ на Rust.

    Это не одно и то же. Есть в С++ принцип - или одно изменяющее заимствование или множество не изменяющих заимствований? Кроме того в Rust нет навязывания наследования. Кроме того Rust следит чтобы правильно работали с данными в многопоточных приложениях и с  разделяемыми данными. Вы просто не скомпилируете код, если он неправильно работает с данными.

     

  • 1.31, Kuromi (ok), 20:29, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из Nightly удалили, так что "фсе", сделано.
     
  • 1.33, Аноним (41), 20:35, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    about:processes
    под расширения выделено 160 Mb, а расширений всего пара. Не многовато ли оттяпывают? Может динамически наращивать?
     
     
  • 2.35, Аноним (41), 20:43, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнение:
    Диспетчер задач показывает что дополнения суммарно потребляют 200Kb, а Менеджер процессов показывает, что процесс "Расширения" отбирает у системы 160Mb. Куда память отжирается?
     

  • 1.34, Аноним (41), 20:40, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    about:processes не замещает полностью about:performance. В менеджере процессов нет разбивки по дополнениям. Нельзя сравнить дополнения. Есть шанс "жадному" дополнению затесаться среди масс.
     
  • 1.42, Анонус (?), 21:35, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стыдно стало.
     
  • 1.43, InuYasha (??), 00:44, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То чувство когда узнаёшь о фиче из новости о её удалении. (

    гы! about:performance may currently be slowing down Firefox.

     
  • 1.44, Тот_ещё_аноним (ok), 00:50, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редкая новость о фф, где не нужно вступление "Вопреки здравому смыслу..."
    Очень логичный ход, чтоб останки пользователей не огорчались
     

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