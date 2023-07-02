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Сформирован выпуск Linux-дистрибутива Peppermint OS на базе Debian

02.07.2023 08:58

Объявлено о релизе Linux-дистрибутива Peppermint OS, построенном на основе пакетной базы Debian GNU/Linux (изначально Peppermint OS основывался на Ubuntu, но потом перешёл на Debian). В ближайшее время также планируется сформировать сборки на основе Devuan, поставляемые без системного менеджера systemd. Дистрибутив предлагает пользовательское окружение на основе рабочего стола Xfce и файлового менеджера Thunar. Особенностью дистрибутива является ориентация на создание гибридного окружения, в котором локально установленные программы сосуществуют с web-приложениями, открываемыми в отдельных окнах без элементов интерфейса браузера (например, с Gmail можно работать как с обычным приложением). Размер iso-образов 1.5 Гб.

Дистрибутив предлагает для установки минимальное окружение и после первой загрузки даёт возможность выбора предпочитаемых типовых программ из рекомендованного списка (например, пользователь выбирает web-браузер на свой вкус). В качестве инсталлятора задействован Calamares. Среди входящих в состав специфичных приложений: блокировщик рекламы hBlock (блокировка на уровне имён хостов в DNS), приложение для кастомизации системы Peppermint Hub, конфигураторы с интерфейсом на базе tkinter, Kumo SSB (Site-Specific Browser) для работы с web-приложениями, как с обособленными программами.

Особенности выпуска:

  • Обновлено оформление, переделана загрузочная заставка и предложен новый логотип.
  • Проведена реструктуризация приложения Welcome, позволяющего ознакомиться с документацией, перейти к выбору популярных приложений для установки и выставить желаемые системные настройки.
  • Переделан интерфейс приложения Suggested, предлагающего список рекомендованных для установки приложений.
  • В Peppermint Hub улучшена поддержка Snap и Flatpak.
  • Приложение для обособленного запуска web-приложений Kumo переведено на использование языка Lua. Упрощён интерфейс, Kumo теперь не помещает кнопки web-приложений в системное меню, а сам выступает в роли интерфейса для запуска (launcher).
  • Задействована пакетная база Debian 12.


  1. Главная ссылка к новости (https://peppermintos.com/2023/...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 10
  3. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59367-peppermint
Ключевые слова: peppermint
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:14, 02/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Может опеннету пора стать серьёзнее и не новостить о каких-то левых васяно-денисо-сборках? Все же прекрасно понимают, что у этого поделья нет и не будет пользователей.

    Сайт об открытых технологиях, да, но пора бы уже начать держать марку.

     
     
  • 3, Аноним (3), 09:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив с 2010 года существует, значит это кому-то нужно.
     
  • 4, Виктор (??), 09:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новости нужны все. Будут или нет пользователи и сколько будет тех пользователей, решат сами пользователи. А вот информация о любом существующем дистрибутиве всегда интересна. Я люблю все дистрибутивы накатывать на виртуалку и смотреть, на что оно похоже, и уже пару раз это помогало мне найти нестандартное решение там, где стандартные решения не подходили.
     
     
  • 5, Аноним (5), 09:47, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и уже пару раз это помогало мне найти нестандартное решение там, где стандартные решения не подходили

    Например?

     

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