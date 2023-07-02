Сформирован выпуск Linux-дистрибутива Peppermint OS на базе Debian

Объявлено о релизе Linux-дистрибутива Peppermint OS, построенном на основе пакетной базы Debian GNU/Linux (изначально Peppermint OS основывался на Ubuntu, но потом перешёл на Debian). В ближайшее время также планируется сформировать сборки на основе Devuan, поставляемые без системного менеджера systemd. Дистрибутив предлагает пользовательское окружение на основе рабочего стола Xfce и файлового менеджера Thunar. Особенностью дистрибутива является ориентация на создание гибридного окружения, в котором локально установленные программы сосуществуют с web-приложениями, открываемыми в отдельных окнах без элементов интерфейса браузера (например, с Gmail можно работать как с обычным приложением). Размер iso-образов 1.5 Гб. Дистрибутив предлагает для установки минимальное окружение и после первой загрузки даёт возможность выбора предпочитаемых типовых программ из рекомендованного списка (например, пользователь выбирает web-браузер на свой вкус). В качестве инсталлятора задействован Calamares. Среди входящих в состав специфичных приложений: блокировщик рекламы hBlock (блокировка на уровне имён хостов в DNS), приложение для кастомизации системы Peppermint Hub, конфигураторы с интерфейсом на базе tkinter, Kumo SSB (Site-Specific Browser) для работы с web-приложениями, как с обособленными программами. Особенности выпуска: Обновлено оформление, переделана загрузочная заставка и предложен новый логотип.

Проведена реструктуризация приложения Welcome, позволяющего ознакомиться с документацией, перейти к выбору популярных приложений для установки и выставить желаемые системные настройки.

Переделан интерфейс приложения Suggested, предлагающего список рекомендованных для установки приложений.

В Peppermint Hub улучшена поддержка Snap и Flatpak.

Приложение для обособленного запуска web-приложений Kumo переведено на использование языка Lua. Упрощён интерфейс, Kumo теперь не помещает кнопки web-приложений в системное меню, а сам выступает в роли интерфейса для запуска (launcher).

Задействована пакетная база Debian 12.



