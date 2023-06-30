Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.6

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|2.24, Аноним (24), 03:21, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачетное сетевое рубилово, а на максималках еще и довольно гламурное (если у вас видяхя мощная конечно). Всячески рекомендуется. Добро пожаловать, кто там хедшот хотел? :)
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|2.4, torvn77 (ok), 23:09, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А кому нужен этот ретрейсинг который вводят только потому что кое кто издателям платит большие суммы за его использование?
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|3.20, noc101 (ok), 02:18, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Рейтрейсинг нужен всем у кого нормальная современная видеокарта от Нвидии
А не АМД что попало
Рейтрейсинг это красиво! И технологично!
Но АМД-ешники должны страдать мухаха
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|4.25, Аноним (24), 03:23, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В сабже нет рейтрейсинга ни на нвидии ни на амд. А так - вон там куча поддержки рейтрейса в вулкане в комитах в открытые дрова. Чего-чего там у амд нету? А эти комиты тогда что было?!
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|1.6, anonymous (??), 23:15, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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боты по дефолту злющие стали, раньше регулярно вместо косынки запускал, теперь запускаешь огребаешь и ну нафиг одно расстройство психики.
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|3.32, Аноним (24), 04:10, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это возраст, реакция уже не та)
Не, это не возраст, ботам логику конкретно прокачали, теперь это нормальная эмуляция продвинутого игрока стала. И дело тут не в реакции а в том что бот стал целенаправленно шарахаться по карте, собирая оружие и броню, после чего целенаправленно охотится на игрока. А если пустой да подбитый - драпает и ищет шмот, как нормальный игрок.
И вот приходит к тебе нечто. Ты ему из некса - а он не мрет?! Да еще тикает поправить здоровье и набрать шмота, а потом сваливается на голову как супермен, со всем обвесом. Да еще стреляет довольно метко. В общем в кои-то веки достойный конкурент мясным мешкам, а не тировая мишенька. Даже вроде в командных режимах стали уметь держаться близко и подыгрывать. Что делает команду вражеских ботов весьма сыкотным объектом, я бы сказал.
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|2.22, Аноним (22), 02:24, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это чтобы отвадить кожаные мешки с серверов окончательно. И пока дела идут неплохо, за последние сутки на 400 игроков 580 каток, в среднем имеем полтора землекопа на игру.
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|3.31, Аноним (24), 04:04, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я локально запустил. А бот меня в дезматч кааааааак порвет с нефутбольным счетом 10-4. Ух ты, вот это я понимаю, апгрейд овощей. Они их реально научили типовым тактикам и стратегии нормальных игроков, умеют преследовать, отступать, искать, целенаправленно затариваются шмотом и броней, все такое.
И что интересно, в командных режимах не очень плохо играть стали, допирают кучковаться и действовать как тима, чертов коллективный разум.
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|1.7, Аноним (7), 23:17, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это вообще играбельно? Там же баланса никакого. UrbanTerror пару раз под пивко ничего был, но слишком уныло это все после оригинальных игр. Из успешных опенсорсных поделок мне только Tremulous зашёл когда-то и всё остальное такой жуткий хлам…
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|2.19, Анонимь (?), 01:52, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж имеет абсолютно невнятное оружие и через-чур высокуб скорость передвижения, которая убивает весь смысл умения двигаться. Просто носятся как угорелые по прямой линии и стреляют свисто-перделками
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|3.30, Аноним (24), 04:00, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл двигаться - как минимум чтобы тебя не подстрелили. Нубов в сабже видно по тому факту что они стоят как столбики. И пытаются стрелять. Это делает их удобными тировыми мишенями для всей карты, так что хитрый план стоять спойойно, метко целиться и проч - в сабже как раз и не работает.
А умение двигаться там как раз временами полный мастхэв, во первых можно зачетно разгоняться и прыгать лазером и освоить это комбо не особо просто, особенно в полезном виде, и чтобы потом еще кого-то подстрелить. А на некоторых "воздушных" CTF картах это вообще мастхэв. Там народ пытается спихивать друг друга с платформ плевками лазеров или гранатами, и очень забавно когда кто-то улетает с высокой платформы за счет взрывной волны, особенно если удалось спихнуть чувака с флагом когда он думало что вот уже оно - а тут такой фэйл!
Более того - предсказуемо носиться по прямой там не вариант, все кроме нубов умеют в предсказание/компенсацию и предсказуемые движения лишь маргинально отличают это от нуба-столбика, я такое сбиваю с разворота, особо не целясь даже. Даже nex'ом (типа рейлгана) чувствительным к точности прицеливания. Даже беспроводной мышой. Нефиг предсказуемыми быть. Поэтому продвинутые игроки носятся хаотично, прыгают, суетяться, и из-за этого попасть в них намного труднее. И сразу видно чайник оно или нет :)
И, кстати, последние пару версий боты нормальные стали. Я бы даже сказал - жесткие. Стреляют метко, двигаются уже не тупо - вполне умеют в преследование помятого игрока, типовую логику продвинутого игрока (затариться броней, здоровьем, шмотом и только потом идти атаковать) - как и собссно ходьбу в атаку, активный поиск игрока и отступление если сильно помяли как настоящие игроки. После того как бот с настройками от старой версии меня сделал в DM со счетом 10-4 (позор какой!) я призадумался что не хотел бы в реальном мире с таким терминатором встретиться в узком месте...
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|2.26, Аноним (24), 03:37, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это вообще играбельно?
Это просто офигенно по сети. Даже DeathMatch приколен и насыщенный, а зарубиться 1 на 1 с грандом - вот так вы узнаете свои лимиты. А заодно и лимиты своего железа на тему латенси.
Хотя с314ть флаг на вражеской базе гораздо адреналинистее - после этого на хвост садится вся вражеская команда, имеющая что-то против такого развития событий. И мало что сравнится с кайфом когда всю толпу удалось на@бать, и все же каким-то чудом притащить флаг не будучи подстреленым.
Есть всякие интересные гибридные режимы. Скажем осада базы. Там так с наскока спереть флаг не очень получается если по базе шарится парочка злобных роботов (управляемых игроками) - они шинкуют игроков как овощерезка, сперва надо это пристрелить - желательно приперев чем-то таким же на их базу, т.к. отстреливать "трансформера" пешком даже из рэйлганподобного nex может задолбать, хотя "птичек" парой метких бахов можно и снести, не такие прочные.
Или всякие режимы типа key hunt, freeze tag, или нечто типа team deathmatch когда респаун только в новом раунде, а тима где осталось более 0 игроков - побеждает. Сие заставляет кроме тактического мышления еще и немного стратегию планировать и в целом очень хорошо иллюстрирует - действуют ли вон те как команда или нет. Если нет - ну, ок, они получают как котята. Даже если офигенные в deathmatch, 1 офигенный гуру против 5 средних хорошо координированных игроков перестрелявших его команду - зачастую без шансов.
А также ряд серваков с кастомными правилами. Скажем дофига аммуниции у всех на старте, или minstagib, когда у всех нечто типа рэйлгана и 1 попадание всегда фатально. Делает метких противников заметно опаснее.
А в сумме - одно из лучших сетевых рубилов которые я когда либо видел. И дело не в графоне. А в том что карты, геймплей и проч - деланы игроками, и они знают как доставить себе подобным. Это работает.
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|1.9, Тот_ещё_аноним (ok), 23:26, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> в результате конфликта ключевых разработчиков проекта и компании IllFonic, после намерения коммерциализировать процесс разработки
>>уязвимость, позволяющая администратору вредоносного игрового сервера вызвать аварийное завершение клиента или потенциально выполнить свой код в системе игрока
Монетизация через ботнет на шутере ;)
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|2.33, Аноним (24), 04:12, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это шутка такая?
Да не, на удивление, симпатично выглядит на максималках, умеет всякие непозорные эффекты и все такое, так что глаз не оскорбляет. А в паре с насыщенным сетевым рубиловом так очень даже. А теперь еще и злющие боты, по сети я даже не всегда сразу понимаю игрок оно или бот, некторые троллины специаильно ники берут похожие на ботов :)
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|1.14, Аноним (14), 00:40, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, ну лицензия кода ясна, а лицензия ресурсов мультимедиа (музыка, текстуры, модели) тоже свободная, или вон как у остальных проприетарная?
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|1.18, Аноним (18), 01:35, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Куда дели мой любимый impulse 99 ???
Вот как теперь сразу всё оружие получить? Хнык =((
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|2.34, Аноним (24), 04:14, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому это нужно?))
Ну, мне. Я в это рубаюсь по сетке, очень доставляет.
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|1.29, Аноним (28), 03:52, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Выживание" (несколько случайно выбранных игроков охотятся за остальными и не раскрывают своей сущности)
Похоже на Among Us?
Прикольно звучит.
Можно ведь на базе такой игры реально запилить геймплей типа Among Us.
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