Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.6

2.10 , Аноним ( 10 ), 23:45, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда в cs по старинке:

https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

3.12 , Рейка Сметанова ( ok ), 00:15, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давай тогда уж в это

https://github.com/SwagSoftware/Kisak-Strike

2.19 , Анонимь ( ? ), 01:52, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сабж имеет абсолютно невнятное оружие и через-чур высокуб скорость передвижения, которая убивает весь смысл умения двигаться. Просто носятся как угорелые по прямой линии и стреляют свисто-перделками

3.30 , Аноним ( 24 ), 04:00, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл двигаться - как минимум чтобы тебя не подстрелили. Нубов в сабже видно по тому факту что они стоят как столбики. И пытаются стрелять. Это делает их удобными тировыми мишенями для всей карты, так что хитрый план стоять спойойно, метко целиться и проч - в сабже как раз и не работает. А умение двигаться там как раз временами полный мастхэв, во первых можно зачетно разгоняться и прыгать лазером и освоить это комбо не особо просто, особенно в полезном виде, и чтобы потом еще кого-то подстрелить. А на некоторых "воздушных" CTF картах это вообще мастхэв. Там народ пытается спихивать друг друга с платформ плевками лазеров или гранатами, и очень забавно когда кто-то улетает с высокой платформы за счет взрывной волны, особенно если удалось спихнуть чувака с флагом когда он думало что вот уже оно - а тут такой фэйл! Более того - предсказуемо носиться по прямой там не вариант, все кроме нубов умеют в предсказание/компенсацию и предсказуемые движения лишь маргинально отличают это от нуба-столбика, я такое сбиваю с разворота, особо не целясь даже. Даже nex'ом (типа рейлгана) чувствительным к точности прицеливания. Даже беспроводной мышой. Нефиг предсказуемыми быть. Поэтому продвинутые игроки носятся хаотично, прыгают, суетяться, и из-за этого попасть в них намного труднее. И сразу видно чайник оно или нет :) И, кстати, последние пару версий боты нормальные стали. Я бы даже сказал - жесткие. Стреляют метко, двигаются уже не тупо - вполне умеют в преследование помятого игрока, типовую логику продвинутого игрока (затариться броней, здоровьем, шмотом и только потом идти атаковать) - как и собссно ходьбу в атаку, активный поиск игрока и отступление если сильно помяли как настоящие игроки. После того как бот с настройками от старой версии меня сделал в DM со счетом 10-4 (позор какой!) я призадумался что не хотел бы в реальном мире с таким терминатором встретиться в узком месте...

2.26 , Аноним ( 24 ), 03:37, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это вообще играбельно? Это просто офигенно по сети. Даже DeathMatch приколен и насыщенный, а зарубиться 1 на 1 с грандом - вот так вы узнаете свои лимиты. А заодно и лимиты своего железа на тему латенси. Хотя с314ть флаг на вражеской базе гораздо адреналинистее - после этого на хвост садится вся вражеская команда, имеющая что-то против такого развития событий. И мало что сравнится с кайфом когда всю толпу удалось на@бать, и все же каким-то чудом притащить флаг не будучи подстреленым. Есть всякие интересные гибридные режимы. Скажем осада базы. Там так с наскока спереть флаг не очень получается если по базе шарится парочка злобных роботов (управляемых игроками) - они шинкуют игроков как овощерезка, сперва надо это пристрелить - желательно приперев чем-то таким же на их базу, т.к. отстреливать "трансформера" пешком даже из рэйлганподобного nex может задолбать, хотя "птичек" парой метких бахов можно и снести, не такие прочные. Или всякие режимы типа key hunt, freeze tag, или нечто типа team deathmatch когда респаун только в новом раунде, а тима где осталось более 0 игроков - побеждает. Сие заставляет кроме тактического мышления еще и немного стратегию планировать и в целом очень хорошо иллюстрирует - действуют ли вон те как команда или нет. Если нет - ну, ок, они получают как котята. Даже если офигенные в deathmatch, 1 офигенный гуру против 5 средних хорошо координированных игроков перестрелявших его команду - зачастую без шансов. А также ряд серваков с кастомными правилами. Скажем дофига аммуниции у всех на старте, или minstagib, когда у всех нечто типа рэйлгана и 1 попадание всегда фатально. Делает метких противников заметно опаснее. А в сумме - одно из лучших сетевых рубилов которые я когда либо видел. И дело не в графоне. А в том что карты, геймплей и проч - деланы игроками, и они знают как доставить себе подобным. Это работает.

