Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.5

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска состоялся релиз Xonotic 0.8.5, свободного 3D-шутера от первого лица, ориентированного на игру по сети. Проект является форком игры Nexuiz, созданным почти пять лет назад в результате конфликта ключевых разработчиков проекта и компании IllFonic, после намерения коммерциализировать процесс разработки игры. Из особенностей Xonotic можно отметить хорошие графические возможности, продвинутый 3D-движок, разнообразие карт, обилие режимов игры. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

В новом улучшен игровой процесс, обновлены карты и модели игроков, добавлены новые звуковые эффекты, предложены более агрессивные боты, реализована новая всплывающая панель HUD (Heads-Up Display), переработано меню, расширены возможности редактора уровней. В отдельный тип игры выделены дуэли (специфичный вариант deathmatch с двумя игроками). Полностью переписан web-интерфейс для обработки статистики XonStat. Добавлены две новые карты: Bromine и Opium.

Добавлены новые виды монстров: Wyvern, Golem, Mage, Spider.

Добавлены новые модели оружия: Crylink и Electro.