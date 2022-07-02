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Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.5

02.07.2022 08:42

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска состоялся релиз Xonotic 0.8.5, свободного 3D-шутера от первого лица, ориентированного на игру по сети. Проект является форком игры Nexuiz, созданным почти пять лет назад в результате конфликта ключевых разработчиков проекта и компании IllFonic, после намерения коммерциализировать процесс разработки игры. Из особенностей Xonotic можно отметить хорошие графические возможности, продвинутый 3D-движок, разнообразие карт, обилие режимов игры. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

В новом улучшен игровой процесс, обновлены карты и модели игроков, добавлены новые звуковые эффекты, предложены более агрессивные боты, реализована новая всплывающая панель HUD (Heads-Up Display), переработано меню, расширены возможности редактора уровней. В отдельный тип игры выделены дуэли (специфичный вариант deathmatch с двумя игроками). Полностью переписан web-интерфейс для обработки статистики XonStat. Добавлены две новые карты: Bromine и Opium.

Добавлены новые виды монстров: Wyvern, Golem, Mage, Spider.

Добавлены новые модели оружия: Crylink и Electro.



  1. Главная ссылка к новости (https://xonotic.org/posts/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.2
  3. OpenNews: Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8
  4. OpenNews: Первый релиз свободной игры Xonotic, продолжающей развитие Nexuiz
  5. OpenNews: Выпуск свободного 3D-шутера Warsow 2.0
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Postal
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57440-xonotic
Ключевые слова: xonotic, game
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 08:56, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    уже симпатичней quake 2, ждём версию 1.0 и играем
     
     
  • 2.12, Бывалый смузихлёб (?), 09:37, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да даже чорт рогатый симпатичней второй кваги
    причём, и первый и третий смотрелись вполне норм
     
  • 2.19, Аноним (-), 10:28, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них движок даром что на основе Q2, чтоли, по фичам и качеству графики он Q3 давно сделал и в принципе умеет все что есть в любом другом современном движке. От "шейдерной водички" (извините но даже в Q3 вода сильно унылее была) до многочисленных эффектов, MSAA и всего такого.

    На самом деле есть очень красивые карты, если эффекты повключать - это не только интенсивное рубилово но еще и гламурно. Без мощного GPU конечно FPS просядет в неподходящий момент, так что агрессивные игроки с неважным железом урезают осетра. А некоторые карты для CTF к тому же сделаны с пониманием как обеспечить народу адреналин и лулзы, очень доставляют. В оригинале кваки в этом плане карты совершенно бездарные и "на отвали". Сами игроки итерационно намного более крутые карты нарисовали.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:57, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Графика ужас
     
     
  • 2.4, zshfan (ok), 09:02, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы бы хоть разок запустили его прежде чем говном поливать, нормальная в нём графика, в своё время в соло пробежал большую часть "миссий".
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 09:19, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любая графика ужас. Компьютеры зло. Давай на улицу и в настольный теннис лучше рубанём.
     
  • 3.22, Аноним (-), 10:41, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да. Скрины на удивление не иллюстративные выбраны. Кто его знает почему.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:19, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай лучше.
     
  • 2.20, Аноним (-), 10:35, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Графика ужас

    Вообще, со включенными эффектами, в нативном разрешении экрана (потребуется нормальный GPU, затычка для слота столько не вытянет), на реальных картах - весьма недурно смотрится, а в паре с интенсивным рубиловом очень годное комбо на самом деле. Да еще всякие кастомные режимы есть, типа осады баз врага с техникой, даже не знаю у кого еще такое есть. Это такой специфичный вариант CTF: придти голой тушкой на базу с сильной защитой и парой дефилирующих боевых роботов не разнеся все это великолепие - не очень реально.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:58, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > хорошие графические возможности
    > продвинутый 3D-движок

    кого-то заморозили в двухтысячных и откопали только сейчас О_о ?

     
     
  • 2.6, Аноним (7), 09:18, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение имеет графика к 3д-движку?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:47, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно
     
  • 3.16, Аноним (3), 10:00, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хаха, действительно, тупые разрабы всяких Unity и Unreal Engine версии новые выпускают, добавляют всякие тесселяции, улучшают освещения, добавляют более сложные отражения... а тут оказывается графика к 3д-движку никакого отношения не имеет!
    А мужики-то не знают (с)
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 10:40, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно, хренова куча продвинутых фич есть и в движке сабжа. Вроде даже тесселяция. Освещение, материалы и проч там тоже покажет мастеркласс не то что Q2 но и Q3, с отрывом. В целом есть весьма симпатичные карты, но ценность xonotic не в этом, а в общем геймплее.

    Много ли есть игр куда народ возвращается на сервера годами, чтобы словить добавку к адреналину? Ну вот то-то и оно.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:08, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы. Хорошо хоть он совсем не умер
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:30, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а че это он умер, по вечерам всегда есть с кем постреляться
     
     
  • 3.13, Бывалый смузихлёб (?), 09:39, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в иной раз вечерами есть с кем постреляться даже в Война и Мир
     

  • 1.11, Аноним (10), 09:33, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы они добавили возможность переключать модели оружия, а то мне старый девастейтор больше нравится
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:21, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На уровне сервера можно - с сервака сгрузится аддон с их кастомом и некоторые сервера так довольно сильно перекрывают стандартную механику, реализуя то чего в дефолтной версии вообще нет например. Соответственно вопрос в том чтобы кто-то этим занялся и нарулил такой сервак.
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:49, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мдаа...
     
  • 1.17, Аноним (-), 10:19, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Crylink и Electro.

    В смысле? Они ж были в предыдущих 0.8.х?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:42, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Добавлены новые модели оружия: Crylink и Electro.
     

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