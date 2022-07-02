Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.5

|
|
|
|2.19, Аноним (-), 10:28, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них движок даром что на основе Q2, чтоли, по фичам и качеству графики он Q3 давно сделал и в принципе умеет все что есть в любом другом современном движке. От "шейдерной водички" (извините но даже в Q3 вода сильно унылее была) до многочисленных эффектов, MSAA и всего такого.
На самом деле есть очень красивые карты, если эффекты повключать - это не только интенсивное рубилово но еще и гламурно. Без мощного GPU конечно FPS просядет в неподходящий момент, так что агрессивные игроки с неважным железом урезают осетра. А некоторые карты для CTF к тому же сделаны с пониманием как обеспечить народу адреналин и лулзы, очень доставляют. В оригинале кваки в этом плане карты совершенно бездарные и "на отвали". Сами игроки итерационно намного более крутые карты нарисовали.
|
|
|
|2.4, zshfan (ok), 09:02, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вы бы хоть разок запустили его прежде чем говном поливать, нормальная в нём графика, в своё время в соло пробежал большую часть "миссий".
|
|
|
|3.8, Аноним (2), 09:19, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Любая графика ужас. Компьютеры зло. Давай на улицу и в настольный теннис лучше рубанём.
|
|3.22, Аноним (-), 10:41, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати да. Скрины на удивление не иллюстративные выбраны. Кто его знает почему.
|
|2.20, Аноним (-), 10:35, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Графика ужас
Вообще, со включенными эффектами, в нативном разрешении экрана (потребуется нормальный GPU, затычка для слота столько не вытянет), на реальных картах - весьма недурно смотрится, а в паре с интенсивным рубиловом очень годное комбо на самом деле. Да еще всякие кастомные режимы есть, типа осады баз врага с техникой, даже не знаю у кого еще такое есть. Это такой специфичный вариант CTF: придти голой тушкой на базу с сильной защитой и парой дефилирующих боевых роботов не разнеся все это великолепие - не очень реально.
|
|1.3, Аноним (3), 08:58, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> хорошие графические возможности
> продвинутый 3D-движок
кого-то заморозили в двухтысячных и откопали только сейчас О_о ?
|
|
|
|
|
|3.16, Аноним (3), 10:00, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хаха, действительно, тупые разрабы всяких Unity и Unreal Engine версии новые выпускают, добавляют всякие тесселяции, улучшают освещения, добавляют более сложные отражения... а тут оказывается графика к 3д-движку никакого отношения не имеет!
А мужики-то не знают (с)
|
|
|
|4.21, Аноним (-), 10:40, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как ни странно, хренова куча продвинутых фич есть и в движке сабжа. Вроде даже тесселяция. Освещение, материалы и проч там тоже покажет мастеркласс не то что Q2 но и Q3, с отрывом. В целом есть весьма симпатичные карты, но ценность xonotic не в этом, а в общем геймплее.
Много ли есть игр куда народ возвращается на сервера годами, чтобы словить добавку к адреналину? Ну вот то-то и оно.
|
|1.11, Аноним (10), 09:33, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот бы они добавили возможность переключать модели оружия, а то мне старый девастейтор больше нравится
|
|
|
|2.18, Аноним (-), 10:21, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На уровне сервера можно - с сервака сгрузится аддон с их кастомом и некоторые сервера так довольно сильно перекрывают стандартную механику, реализуя то чего в дефолтной версии вообще нет например. Соответственно вопрос в том чтобы кто-то этим занялся и нарулил такой сервак.
|