Серия уязвимостей в библиотеках cpdb-libs, развиваемых проектом OpenPrinting

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|1.1, Аноним (1), 11:33, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нашли очередную закладку. Одно дело когда заведомо уязвимые компоненты отключаются, и другое, когда их бандлят и насильно впихивают.
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|1.2, beck (??), 11:33, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормально, чо. Впрочем, 99,999% программного обеспечения именно таковы...
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|2.4, Аноним (4), 12:54, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Впрочем, 99,999% программного обеспечения именно таковы..
... если оно написано на православной сишечке.
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|1.5, Аноним (4), 12:57, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> выявлены уязвимости ... приводящие к переполнению буфера при обработке внешних данных
Угадай язык по тексту отрывку из новости :)
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|2.8, Шарп (ok), 13:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто нужно взять соответствующий язык программирования.
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|1.7, Шарп (ok), 13:12, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>scanf и fscanf без проверки или ограничения размера копируемых данных
Типикал сишка.
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|2.9, 1 (??), 14:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу детей бьют по рукам за такие ашипки. Там ещё strcpy И memcpy нет ?
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|1.10, Аноним (10), 14:48, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как бы над Сишкой не смеялись, а мне как обычному пользователю нет смысла топить за раст. Во-первых, раст не может некоторых вещей. Во-вторых, сишка спасает нас от кибергулага корпораций.
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|2.11, Анонин (?), 15:01, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно пользователю - в первую очередь - нужен софт без ТАКИХ багов.
А всякие кибергулаги, лицензионные холиворы и тд. - это уже вторично.
> Во-первых, раст не может некоторых вещей
Каких?
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|3.13, Аноним (12), 15:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты уже за обычных пользователей решил?
Молодец, пойдёшь дорогой мозиллы, те тоже раз за разом убирали функционал 1% пользователей, пока не стали филиалом хрома.
Внезапно обычный пользователь это не среднее по больнице и даже не медиана, а набор разных групп, в том числе тех кому не нужны кибергулаги.
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|4.14, Анонин (?), 15:28, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напомню - сишка это не язык полуторапроцентников.
На ней пишут кучу коммерческого софта. В той же макос еще куча си где-то в недрах Foundation (всякие CFString и тд) и вычищать богомерзкую оттуда будут еще долго.
Это еще куча rtos, мк и тд. И везде можно сделать такую тупую ошибку.
> Молодец, пойдёшь дорогой мозиллы
Мозилу убили иcтeрички-нищeбpoды, которые хотят бесплатный браузер, но при этом отвергают любую попытку монетизации (типа поиска по умолчанию, покета и тд) и начинают размазывать свое г по интернетам в при каждой попытки мозилы остаться в живых.
Мозила вообще существует только на деньги гугла, которому это дешевле чем возиться с антимонопольщиками. Пока еще дешевле.
> а набор разных групп, в том числе тех кому не нужны кибергулаги.
В том числе 0.5% кому не нужны кибергулаги))
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|1.15, Анонимусс (?), 15:43, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, в лучшие погромисты на божественной опять допустили настолько глупую ошибку!
Наверное это были ненастоящие погромисты))
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|1.16, Аноним_5 (?), 15:47, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Охохо, кто там рассказывал что у си все хорошо и си-makak все устраивает?
Ииииивааааан! Который Ivan_83. Приглашаем в тред!
Расскажите, пожалуйста, всем еще раз как всё хорошо))
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|1.18, Аноним (18), 19:14, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вызвана повсеместным использованием функций scanf и fscanf
С-monkeys never change.
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