Серия уязвимостей в библиотеках cpdb-libs, развиваемых проектом OpenPrinting

На ней пишут кучу коммерческого софта. В той же макос еще куча си где-то в недрах Foundation (всякие CFString и тд) и вычищать богомерзкую оттуда будут еще долго.

Это еще куча rtos, мк и тд. И везде можно сделать такую тупую ошибку.

> Молодец, пойдёшь дорогой мозиллы

Мозилу убили иcтeрички-нищeбpoды, которые хотят бесплатный браузер, но при этом отвергают любую попытку монетизации (типа поиска по умолчанию, покета и тд) и начинают размазывать свое г по интернетам в при каждой попытки мозилы остаться в живых.

Мозила вообще существует только на деньги гугла, которому это дешевле чем возиться с антимонопольщиками. Пока еще дешевле.

> а набор разных групп, в том числе тех кому не нужны кибергулаги.

В том числе 0.5% кому не нужны кибергулаги))

