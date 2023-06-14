Открытый практический курс по Linux

3.13 , Аноним ( 13 ), 22:05, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Третий шаг — понять, что это не имеет никакого значения.

3.28 , Аноним ( 53 ), 22:57, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > десктопный и серверный стек линукса не имеет никакого отношения к UNIX® (все права защищены). Кроме того что однажды фирме HUAWEI было нефиг делать и она ... тадам ... сертифицировала дистр линуха как UNIX. В этом месте за кадром слышны многочисленные фэйспалмы со всех сторон.

3.30 , Капитан Очевидность ( ? ), 22:59, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://www.opengroup.org/openbrand/register/brand3622.htm UNIX 03 Product Name: Huawei EulerOS 2.0

Environment: on Huawei KunLun Mission Critical Server А Huawei EulerOS 2.0 это сборка CentOS Linux от Huawei

Соответственно один из дистрибутивов GNU/Linux таки является Unix Упс, да?

4.44 , Антон ( ?? ), 23:24, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://en.m.wikipedia.org/wiki/EulerOS Первую строчку внимательно прочитайте

4.52 , Аноним ( 6 ), 23:28, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, он уже ~год как не имеет права называться UNIX®-ом. > была сертифицирована на соответствие стандарту UNIX 03 The Open Group, однако срок действия сертификата истек в сентябре 2022 года https://www.opengroup.org/openbrand/register/ Во-вторых, это не опровергает ничего из того, что я сказал. Де-факто линукс реализует SUS, однако это не является его самоцелью. Если взглянешь на десктопный-серверный стек (dbus, X11, Wayland, systemd, какой-нибудь кубер/докер), то все эти технологии написаны вразрез Традициям™ UNIX®-Дидов© и так называемому unix-way™©® в целом. И никто из тех, кто имеет вес в разработке линукса, не считает это особой проблемой. Если линукс нарушает в каком-то месте SUS, никто из этого трагедии не делает.

5.61 , Аноним ( 53 ), 23:34, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Однако системные API все же posix-совместимые. А докер с тем же успехом мог бы работать и в других *никс, если бы оно было кому-то надо. Его по минимуму вроде даже в винде запускали.

5.70 , Аноним ( 38 ), 23:44, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (dbus, X11, Wayland, systemd, X11, Wayland, в одной мтроке. Иксы нарушают? Вот то что Wayland нарушает не удивлен. То что systemd нарушает то же не удивлен. А init может и не нарушает.

>какой-нибудь кубер/докер), И не надо то что эти стильные молодежные смузи технологии нарушают, говорить за всех, что не беспокоит. Смузихлебов и вайтишников (по сути одни и теже люид) не беспокоит, т.к. они понятия не имею о философии СПО и им плевать на неё даже если знают.

Но в то же время они вайтишники и смузихлебы как неофиты очень хотят казаться труъ поэтому очень любят консоль и понтуются перед всеми что работают в VIM.

