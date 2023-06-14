Открытый практический курс по Linux

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|2.9, Ko_D (?), 21:58, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Без подвоха просто открытый курс. Юзайте свободно. Исходники на гитхабе.
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|3.15, Quad Romb (ok), 22:18, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень приятно, что авторы таких курсов сами здесь создают о них новости.
Действительно, это очень здорово.
Но, насколько я могу понять пробежавшись по репозиторию - создание этого курса ещё не закончено?
И ещё, - то, что этот курс исключительно англоязычен - обусловлено чем, если не секрет?
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|4.19, Ko_D (?), 22:26, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обусловлено тем, что вся документация по системе исключительно на английском и прокачивать данный скилл просто необходимо.
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|5.23, Quad Romb (ok), 22:40, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Обусловлено тем, что вся документация по системе исключительно на английском и прокачивать
> данный скилл просто необходимо.
Резонно. Ваш курс - Ваш выбор.
Но в России, если будет альтернатива - а они есть - предпочтут русскоязычный курс, что тоже резонно.
Это ни в коем случае не попытка Вас в чём-то упрекнуть.
Когда люди создают что-то дельное сами и выкладывают это в открытый доступ - это можно только приветствовать.
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|6.26, Ko_D (?), 22:51, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Факультативно занимаюсь со студентами и школьниками, и считаю, что их обязательно нужно приучать к английскому.
Приходят потом на производство и гуглят статьи на русском, когда вся документация перед носом.
Или того хуже, юзают Google Translate копипастом.. Повально.
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|7.31, Quad Romb (ok), 23:00, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Приходят потом на производство и гуглят статьи на русском, когда вся документация
> перед носом.
> Или того хуже, юзают Google Translate копипастом.. Повально.
Английский - lingua franca на сегодняшний день, и это факт.
Когда я разбирался с каким-нибудь языком - прогресс начинался только тогда, когда я просто начинал работать с языком как единственным. Так что в этом с Вами тоже сложно не согласиться.
Но, у Вас, как я понял, сборный курс для девопсов - немножко того, немножко сего.
А девопсы - это люди, которых, как правило, нужно быстренько ввести в курс и сразу бросить в дело.
Делать это на чужом для человека языке - означает увеличивать вероятность того, что результат будет не самым лучшим из возможных.
Но, это я просто высказываю свои соображения - Вы свою позицию уже обозначили, и я её понял.
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|5.38, Аноним (38), 23:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Взять "курс" по линукс на английском языке, в стране где английский не является государственным.
Аноним говорит что курс не нужен, при наличии полноценных кнги самоучителей по Линукс на русском языке.
Самоучителей по английскому языку на написанных на русском языке тоже достаточно.
Так что и линукс и английский язык можно изучать самостоятельно без "курсов".
Все эти "курсы" это способ саморекламы авторов этих "курсов" и желательно в мировом масштабе.
Полезность этих курсов стремится нули при наличии самоучителя линукс на русском языке.
Новость не достойная внимания. Я бы сказал что это анти-новость заслуживающая минусов.
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|6.40, Ko_D (?), 23:16, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уважаемый! Курс для платформы KillerCoda. Там в отличие от бумажного самоучителя полноценная консоль с возможностью установки любого ПО!
Этот подход продуктивнее чтения с бумаги.
Ну, так минусаните, если полегчает.
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|7.54, Аноним (38), 23:29, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Этот подход продуктивнее чтения с бумаги.
Нет изобрели ещё подходя продуктивнее чем чтение.
Перед тем как закреплять знания на практике, надо это знания получить.
Вся суть современных курсов, это дать поверхностных знаний, научить тыкать по клавиатуры и выпускать в свободное плавание, т.к. уже новый поток не лохов готов заплатить за обучение.
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|6.42, Quad Romb (ok), 23:19, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новость не достойная внимания. Я бы сказал что это анти-новость заслуживающая минусов.
Если Вы действительно хотите, чтобы на профильных ресурсах люди выкладывали что-либо сделанное ими самими - то не надо говорить, что это новость недостойная внимания.
Каждая такая новость достойна внимания.
Даже если такой курс окажется полезен десятку человек - перед его создателем надо снять шляпу.
И, уж, во-всяком случае не отбивать у него охоту заявлять о сделанном.
Автор курса обозначил свою позицию по выбранному языку достаточно аргументированно.
И без применения оскорбительной или политической риторики.
Я с ним не согласен, объяснил почему именно - но, тем не менее.
Вот если бы вместо минусов, Вы бы связались с автором и договорились о переводе его курса в каком-то отдельном бранче его репозитория - многие нормальные люди сняли бы шляпу и перед Вами.
В любом случае, ругань на профессиональном ресурсе, если её никто из сторон не провоцирует - снижает репутацию площадки как именно места общения на профессиональные темы.
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|7.51, Ko_D (?), 23:27, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно проблема в структуре психики автора коммента.
Вероятно, дело в легкой депрессии и негативной фильтрации.
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|7.58, Аноним (38), 23:32, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если Вы действительно хотите, чтобы на профильных ресурсах люди выкладывали что-либо сделанное ими самими - то не надо говорить, что это новость недостойная внимания.
Каждая такая новость достойна внимания.
Что конкретно в этом курсе сделано лично тобою? Вот давай перечисляй по пунктам? Взял чужую информацию, перекомпоновал и выдаешь за авторских курс не лохам? Не лохи даже торопятся поблагодарить за бесплатность курса. Как уже ниже или выше не важно, успел написать это не реклама твоей площадки KillerCoda в которой можно уже в полноценной консоле.
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|7.60, Аноним (38), 23:34, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Даже если такой курс окажется полезен десятку человек - перед его создателем надо снять шляпу.
Может ещё штаны снять перед ним? Эти курсы полезны только авторам этих курсов.
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|7.63, Аноним (38), 23:37, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>многие нормальные люди сняли бы шляпу и перед Вами.
Я не собираюсь тратить драгоценное время на перевод "авторского курса", уж тем более без заранее обговоренного гешефта. И вообще что за странная тяга к эксгибиоционизму?
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|9.75, Аноним (38), 23:53, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну этом я самоутверждаюсь в этих ваших интернетах а это благотворно влияет на на... текст свёрнут, показать
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|5.53, Аноним (53), 23:29, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Обусловлено тем, что вся документация по системе исключительно на английском
> и прокачивать данный скилл просто необходимо.
Теоретически некоторые маны на русском есть, но... они вечно в жестком ауте. Потому что топящим за русский видимо недосуг заняться чем-то полезным, например, переводами, потратив свое суперценное время. А те кто нормально читает на инглише уже и не рвутся особо переводить.
Тем более что команды, конфиги и проч все равно на инглише же. Если инглиш совсем не знать, даже просто конфиг какой-нибудь программе отредактировать будет сущее мучение.
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|6.59, Quad Romb (ok), 23:34, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если инглиш совсем не знать, даже просто конфиг какой-нибудь программе отредактировать
> будет сущее мучение.
Скажите, Вы знаете какие самые два главных качество для переводчиков называют сами переводчики и специалисты по переводу? Профессиональных качеств, разумеется.
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|3.17, torvn77 (ok), 22:24, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глянул на Bash, не столько похоже на курс, сколько на шпаргалку для того кто в принципе уже знает и понимает.
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|4.24, Ko_D (?), 22:45, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И еще.. Курсач нужно смотреть на KillerCoda, а не на GitHub!!!
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|5.46, Аноним (53), 23:24, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно? Заодно вот и git как раз освоят. Извините, git'ом минимально умеет пользоваться даже вон тот смазливый корпоративный манагер с маком. Он конечно из-за гитхаба это, но сливать даже ему по техническому скиллу... эм... :)))
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|3.18, Quad Romb (ok), 22:25, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ещё - возможно Вам стоит поправить название в гитхабе на "DevOps-learNinig-org", если, конечно отсутствие буквы "N" не является какой-то мудрёной рекламной задумкой с Вашей стороны.
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|3.27, Аноним (53), 22:55, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет. Без подвоха просто открытый курс. Юзайте свободно. Исходники на гитхабе.
Похвальный подход к делу. Даже если и "реклама" то по теме ресурса на все 120%.
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|3.33, Аноним (38), 23:02, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем мне юзать курс если я могу скачать и прочитать книгу по Линукс?
Шизофрения какая-то с этими курсами при наличии самоучителей.
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|4.36, Ko_D (?), 23:05, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело в том, что курс на платформе KillerCoda, отличие от самоучителя в том, что Вам дают полноценную консоль.
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|5.39, Аноним (38), 23:11, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что такое полноценная консоль и чем она отличается от неполноценной?
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|7.50, Аноним (38), 23:26, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, давайте детально пытаться определиться в терминах.
А что тогда подразумевается под консолью?
Я могу поставить этот ваш линукс себе на виртуалку и играться в консоле локалхоста?
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|8.57, Ko_D (?), 23:32, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет Вы можете из-под любимой Винды, не заморачиваясь с виртуалками, юзать Linux... текст свёрнут, показать
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|9.71, Ko_D (?), 23:45, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И после каждого играться переставлять виртуалку Что делать если чистый дистр ... текст свёрнут, показать
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|1.2, Аноним (2), 21:42, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какую бы книжку посоветовали новичку по линуксу - чтобы там основы юникса были, начиная с ls и cd?
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|2.6, Аноним (6), 21:54, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> основы юникса [UNIX®, все права защищены]
а зачем изучать платную, закрытую, мертвую, проприетарную, closed-source операционку? Первый шаг в освоении GNU/Linux -- это узнать, что означает аббревиатура GNU. Второй шаг -- это выяснить, что современный десктопный и серверный стек линукса не имеет никакого отношения к UNIX® (все права защищены).
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|3.28, Аноним (53), 22:57, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> десктопный и серверный стек линукса не имеет никакого отношения к UNIX® (все права защищены).
Кроме того что однажды фирме HUAWEI было нефиг делать и она ... тадам ... сертифицировала дистр линуха как UNIX. В этом месте за кадром слышны многочисленные фэйспалмы со всех сторон.
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|4.52, Аноним (6), 23:28, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, он уже ~год как не имеет права называться UNIX®-ом.
> была сертифицирована на соответствие стандарту UNIX 03 The Open Group, однако срок действия сертификата истек в сентябре 2022 года
https://www.opengroup.org/openbrand/register/
Во-вторых, это не опровергает ничего из того, что я сказал. Де-факто линукс реализует SUS, однако это не является его самоцелью. Если взглянешь на десктопный-серверный стек (dbus, X11, Wayland, systemd, какой-нибудь кубер/докер), то все эти технологии написаны вразрез Традициям™ UNIX®-Дидов© и так называемому unix-way™©® в целом. И никто из тех, кто имеет вес в разработке линукса, не считает это особой проблемой. Если линукс нарушает в каком-то месте SUS, никто из этого трагедии не делает.
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|5.61, Аноним (53), 23:34, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однако системные API все же posix-совместимые. А докер с тем же успехом мог бы работать и в других *никс, если бы оно было кому-то надо. Его по минимуму вроде даже в винде запускали.
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|5.70, Аноним (38), 23:44, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (dbus, X11, Wayland, systemd,
X11, Wayland, в одной мтроке. Иксы нарушают? Вот то что Wayland нарушает не удивлен. То что systemd нарушает то же не удивлен. А init может и не нарушает.
>какой-нибудь кубер/докер),
И не надо то что эти стильные молодежные смузи технологии нарушают, говорить за всех, что не беспокоит. Смузихлебов и вайтишников (по сути одни и теже люид) не беспокоит, т.к. они понятия не имею о философии СПО и им плевать на неё даже если знают.
Но в то же время они вайтишники и смузихлебы как неофиты очень хотят казаться труъ поэтому очень любят консоль и понтуются перед всеми что работают в VIM.
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|2.11, Ko_D (?), 22:03, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если в бумаге, то Unix и Linux: руководство системного администратора Авторы: Эви Немет
И Карманный справочник по BASH
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|3.32, Капитан Очевидность (?), 23:01, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Увы, но Эви Немет давно пропала без вести в океане и новых редакций не выходит, а последняя ее версия была еще до systemd и потому устарела
Можно и нужно рассматривать эту великую книгу великой женщины, как историческую, но рекомендовать ее сейчас достаточно бессмысленно
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|4.37, Ko_D (?), 23:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 6 редакции Эви упоминается как автор в знак памяти. Книга актуальна, есть даже немного DevOps, не говоря уж о systemd
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|5.55, Аноним (55), 23:31, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не знаю от куда взялась 6 редакция , когда последняя это 5я , что на англ ( 978-0134277554 , 17 год , эддисон ) , что на рус ( 978-5-907144-10-1 , 20 год , вильямс )
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|6.66, Ko_D (?), 23:39, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пардон, ошибся. имел в виду 5 издание. 6 издание - это "Компьютерные сети" Олифер
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|2.43, Аноним (38), 23:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таненбаум.Э - Компьютерные сети(Классика Computer Science)-2012
Unix и Linux: руководство системного администратора | Макин Дэн, Уэйли Бэн, Хейн Трент Р.
Таненбаум Э. - Современные операционные системы (Классика Computer Science) - 2015.pdf
Архитектура компьютера - Паттерсон, Хеннесси
Архитектура компьютера - Таненбаум Э.С
Роберт Лафоре - Объектно-ориентированное программирование в С++ -
Ютуб канал Дмитрий Бачило
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|2.48, Quad Romb (ok), 23:25, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Какую бы книжку посоветовали новичку по линуксу - чтобы там основы юникса
> были, начиная с ls и cd?
Если честно - то любую.
Где рассказывают про ls и cd.
Только книгу нужно читать с открытой консолью, и тут же применять прочитанное.
Желательно записывая, что Вы именно сделали, и что получилось.
Книжек много - но пока Вы будете разбираться какая из них для Вас хуже, а какая лучше - другие за это же время по плохой книжке с консолью уже всё нужное им разберут.
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|2.49, Quad Romb (ok), 23:26, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какую бы книжку посоветовали новичку по линуксу - чтобы там основы юникса
> были, начиная с ls и cd?
Если честно - то любую.
Где рассказывают про ls и cd.
Только книгу нужно читать с открытой консолью, и тут же применять прочитанное.
Желательно записывая, что Вы именно сделали, и что получилось.
Книжек много - но пока Вы будете разбираться какая из них для Вас хуже, а какая лучше - другие за это же время по плохой книжке с консолью уже всё нужное им разберут.
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|1.3, ИмяХ (?), 21:43, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Линукс настолько понятен и дружелюбен к пользователю, что нужны аж целые курсы, чтобы им пользоваться.
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|2.5, Аноним (4), 21:51, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Набросил типа? Давай вместе пуск -> завершение работы -> выключить компьютер...
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|3.8, Аноним (8), 21:58, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это раньше так было. А сейчас после "Выключить компьютер" будет сообщение "Идет установка обновлений .." и полчаса шуршания диском далее.
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|4.10, Ko_D (?), 22:01, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, а потом звонок юзера в ТП.. А че-то у меня комплюктор не включается!
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|4.14, Аноним (13), 22:09, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Unattended upgrade in progress during shutdown, please dont turn off the computer…
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|4.47, Аноним (38), 23:25, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows хотя бы даёт выбор, просто выключить или выключить с установкой обновлений.
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|2.45, Аноним (38), 23:24, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Упрек в стороны Линукс не считается. Курсы сейчас придумывают абсолютно по всему чему только можно. Даже курсы по тому как создавать и впаривать лохам курсы тоже были.
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|1.12, Аноним (12), 22:04, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это только сейчас задумались..
раньше был закрытый курс: Гос.закупка Windows.. Никому ничего не надо было.
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|1.68, Аноним (68), 23:42, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Error: Forbidden
Your client does not have permission to get URL /kodxxl/course/Linux from this server.
Открытый курс такой открытый...
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