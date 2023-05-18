Критические уязвимости в коммутаторах Cisco серии Small Business

2.11 , Аноним ( 10 ), 10:13, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это линукс ненужно. Оно уже 5 лет не продаётся, а в октябре у него заканчивается поддержка и никаких уязвимостей никто бы уже не поправил. Странно что этот хлам кто-то ещё использует.

3.13 , Аноним ( 21 ), 10:21, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы определяете критерии, когда что-то купленное превращается в хлам? При продаже Вы тоже говорите что через 3 года это превратится в хлам?

4.14 , pofigist ( ? ), 10:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Бухгалтерия определяет что и когда превратиться в хлам. АРМ — через 3 года, серверное оборудование — через 5 лет, сетевое — через 7 лет. После этого его положено списывать и под пресс.

5.17 , Аноним ( 21 ), 10:29, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так 5 лет не продается. Допустим я купил 5 лет назад. Срок амортизации на это оборудование 7 лет. Два года жить с фирменной уязвимостью сиски?

6.25 , Аноним ( 10 ), 11:12, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну по идее как поддержка производителя закончилось точно в мусорку. У некоторых моделей из списка она в том году закончилась, но у некоторых ещё в этом году несколько месяцев осталось. Так что как минимум готовить в мусорку надо было.

6.48 , pofigist ( ? ), 13:43, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кошководы публикуют дату ожидаемой eos/eol почти сразу после выпуска новой модели.

Чтоб те кому это важно - не брали то что получит eol до наступления амортизации.

5.18 , Аноним ( 21 ), 10:31, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все эти сроки, если доходы позволят покрыть расходы.

6.26 , Аноним ( 10 ), 11:15, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Типа думаешь что можно сделать бесконечную амортизацию на основании того что расходы ещё не покрыли расходы? Норма амортизации по группам с тобой будет не согласна, а возможно и налоговая.

7.34 , Аноним ( 34 ), 12:06, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После проведения капремонта можно продлить амортизазию. Ну можно же формально его провести.

7.40 , Аноним ( 40 ), 12:51, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Налоговая обычно возражает против ускоренной амортизации, когда прибыль туда скрывают.

8.43 , Аноним ( 10 ), 13:07, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А можно завысить цену записав что у компании полно 486 компьютеров по 5000 и он... 9.50 , pofigist ( ? ), 13:50, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно Но это дорого - https www nalog gov ru create_business ul in_progress a... 4.35 , пох. ( ? ), 12:08, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вы определяете критерии, когда что-то купленное превращается в хлам? ты можешь продолжать пользоваться хламом на свой страх и риск - но производителю это уже неинтересно

> При продаже Вы тоже говорите что через 3 года это превратится в хлам? при продаже ширпотреба странно надеяться на больше чем три года. Если проработает пять - повезло. А это именно ширпотреб. С промышленными цисками все несколько иначе - у них отдельно прописаны конец продажи, конец поддержки и полный EOL когда уже даже любимым клиентам никто не поможет.

И эти документы циска да, отправляет продавцам заранее и более того - крайне не приветствует попытки продавать то что уже имеет обозначенные даты EOS - только по старым контрактам в дополнение или на замену уже проданному - просто так ты такое даже не сможешь заказать.

5.39 , Аноним ( 40 ), 12:49, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И после этого Вы удивляетесь откуда появилось движение open source?

Вы лично можете далее исходить желчью в адрес этого движения и пиарить тех, подобно сиски, кто Вас кидают.

6.47 , пох. ( ? ), 13:37, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне вот совершенно неинтересно копаться в ржавом хламе. Поэтому да, удивляюсь, как можно настолько головой долбануться чтобы этого всерьез хотеть. Меня вот циска ни разу не кидает - мне в основном вовремя сообщают что воон то железо покупать не следует, потому что оно да, еще выпускается, но скоро перестанет. А опенсорснутое г-нецо вон, кстати, лежит на полке без дела. Потому что ушлый кореец перестал его выпускать и поддерживать. Ты, конечно же, легко переписал бы его патчи под актуальные версии ведра - .... если бы умел кодить. (Тоже нет - мало умения, надо иметь доступ к телу. Портировать то о чем не понимаешь как оно работает - то еще развлечение.) 7.52 , Аноним ( 52 ), 15:52, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Меня вот циска ни разу не кидает Сиска Вам тайной бандеролью высылает?

3.31 , Аноним ( 34 ), 12:00, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если в OpenWRT поддержку подхватят, то ещё 5 лет использовать будут.

