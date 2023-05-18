Критические уязвимости в коммутаторах Cisco серии Small Business

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|2.2, pofigist (?), 09:36, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не это нормально — это не IOS-девайсы, там линакс. Это купленный linksys
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|6.24, Аноним (10), 11:09, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы им это так хотелось они бы сразу её не открывали это фичу.
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|5.30, пох. (?), 11:59, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно так, но это не про конкретные модели, там дизайн каждый год новый, а про саму контору линксись - как была так и осталась.
Не, ну а че, пипл же ж хавает - такая же дрянь как какой-нибудь асусь, зато - с лейблом циски, солидно!
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|4.20, Аноним (21), 10:37, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну наверно исследовались модели с последними прошивками. Иначе не солидно.
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|4.29, пох. (?), 11:58, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они что, с момента покупки его не обновляли?
обновляли, к сожалению - вот, новых багов наляпали.
Они не обновляли хвостатый коллектив менеджеров из Бангалора (потому что это ж надо разбираться кому-то что те такое наразрабатывали и как дальше с этим жить). Поэтому хотя хвостатый коллектив аутсорсеров, собственно кодящих, уже пятнадцать раз обновлялся, качество прежнее.
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|1.4, Аноним (4), 09:40, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче в ближайшее время ждём шквала порутанных свитчей у мелкоопов и мелкосохобуеизьнеся. Обновлять x00 на новые свитчи никто не будет.
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|1.5, хрю (?), 09:40, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> вызваны ошибками при работе с памятью в различных обработчиках, доступных на стадии до прохождения аутентификации.
это вообще как? там не ssh что ли, а что-то своё, ентерпрайзнутое?
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|2.16, Аноним (21), 10:25, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написано же что виноват включенные недоделанный web интерфейс.
Всегда отключаю web интерфейс.
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|2.32, пох. (?), 12:01, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, вебморда. Это ни разу не энтерпрайзные железки, у них ssh вообще может не быть.
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|1.6, ryoken (ok), 09:40, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Для серий Small Business 200, 300 и 500 обновления прошивки сформированы не будут, так как жизненный цикл данных моделей уже завершён.
Подскажите, с целью повышения уровня образованности. А что-то типа OpenWRT есть на замену?
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|2.33, пох. (?), 12:03, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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для некоторых моделей - есть. А смысл? Оно ж хуже и дороже китайчатины.
Каковой изначально и является.
Циски интересны только те которые настоящие - а туда идиотов лезть с openподелками не подпустят.
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|1.7, хрю (?), 09:44, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Для серий Small Business 200, 300 и 500 обновления прошивки сформированы не будут, так как жизненный цикл данных моделей уже завершён.
А это вообще ентерпрайз эпик. И, наверно, сам сделать ничего не можешь, сорцов нет, Workarounds: No workarounds available. Вот и доверяй подобным компаниям.
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|2.11, Аноним (10), 10:13, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это линукс ненужно. Оно уже 5 лет не продаётся, а в октябре у него заканчивается поддержка и никаких уязвимостей никто бы уже не поправил. Странно что этот хлам кто-то ещё использует.
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|3.13, Аноним (21), 10:21, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы определяете критерии, когда что-то купленное превращается в хлам? При продаже Вы тоже говорите что через 3 года это превратится в хлам?
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|4.14, pofigist (?), 10:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бухгалтерия определяет что и когда превратиться в хлам. АРМ — через 3 года, серверное оборудование — через 5 лет, сетевое — через 7 лет. После этого его положено списывать и под пресс.
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|5.17, Аноним (21), 10:29, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так 5 лет не продается. Допустим я купил 5 лет назад. Срок амортизации на это оборудование 7 лет. Два года жить с фирменной уязвимостью сиски?
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|6.25, Аноним (10), 11:12, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну по идее как поддержка производителя закончилось точно в мусорку. У некоторых моделей из списка она в том году закончилась, но у некоторых ещё в этом году несколько месяцев осталось. Так что как минимум готовить в мусорку надо было.
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|6.48, pofigist (?), 13:43, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кошководы публикуют дату ожидаемой eos/eol почти сразу после выпуска новой модели.
Чтоб те кому это важно - не брали то что получит eol до наступления амортизации.
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|6.26, Аноним (10), 11:15, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Типа думаешь что можно сделать бесконечную амортизацию на основании того что расходы ещё не покрыли расходы? Норма амортизации по группам с тобой будет не согласна, а возможно и налоговая.
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|7.34, Аноним (34), 12:06, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После проведения капремонта можно продлить амортизазию. Ну можно же формально его провести.
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|7.40, Аноним (40), 12:51, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Налоговая обычно возражает против ускоренной амортизации, когда прибыль туда скрывают.
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|8.43, Аноним (10), 13:07, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А можно завысить цену записав что у компании полно 486 компьютеров по 5000 и он... текст свёрнут, показать
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|4.35, пох. (?), 12:08, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы определяете критерии, когда что-то купленное превращается в хлам?
ты можешь продолжать пользоваться хламом на свой страх и риск - но производителю это уже неинтересно
> При продаже Вы тоже говорите что через 3 года это превратится в хлам?
при продаже ширпотреба странно надеяться на больше чем три года. Если проработает пять - повезло.
А это именно ширпотреб. С промышленными цисками все несколько иначе - у них отдельно прописаны конец продажи, конец поддержки и полный EOL когда уже даже любимым клиентам никто не поможет.
И эти документы циска да, отправляет продавцам заранее и более того - крайне не приветствует попытки продавать то что уже имеет обозначенные даты EOS - только по старым контрактам в дополнение или на замену уже проданному - просто так ты такое даже не сможешь заказать.
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|5.39, Аноним (40), 12:49, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И после этого Вы удивляетесь откуда появилось движение open source?
Вы лично можете далее исходить желчью в адрес этого движения и пиарить тех, подобно сиски, кто Вас кидают.
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|6.47, пох. (?), 13:37, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне вот совершенно неинтересно копаться в ржавом хламе. Поэтому да, удивляюсь, как можно настолько головой долбануться чтобы этого всерьез хотеть.
Меня вот циска ни разу не кидает - мне в основном вовремя сообщают что воон то железо покупать не следует, потому что оно да, еще выпускается, но скоро перестанет.
А опенсорснутое г-нецо вон, кстати, лежит на полке без дела. Потому что ушлый кореец перестал его выпускать и поддерживать. Ты, конечно же, легко переписал бы его патчи под актуальные версии ведра - .... если бы умел кодить. (Тоже нет - мало умения, надо иметь доступ к телу. Портировать то о чем не понимаешь как оно работает - то еще развлечение.)
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|7.52, Аноним (52), 15:52, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Меня вот циска ни разу не кидает
Сиска Вам тайной бандеролью высылает?
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|3.31, Аноним (34), 12:00, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в OpenWRT поддержку подхватят, то ещё 5 лет использовать будут.
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|2.19, 1 (??), 10:36, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как будешь настраивать ?
Ну практически любые дырки в мелких роутерах в www-интерфейсе. И уже никто его голой ж....й в инет не выставляет.
Но от подключившемуся к твоему вифи соседу это не спасёт.
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|3.22, Аноним (21), 10:45, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ssh или другой простой порт.
web порты спокойно дропаются ручками.
А причем сосед с файфаем если web порты отключены?
если кроме web ничего нет. то привязку по mac адресу делать, например, или другие способы.
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|8.46, пох. (?), 13:31, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и что я делаю не так Некоторые из них еще и, удивись, кроме wifi других интерфе... текст свёрнут, показать
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|2.44, Аноним (10), 13:07, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это хлам ещё лет 10 на всяких авитах можно будет найти пачками.
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|1.45, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так посмотришь, и придёшь к выводу, что лучше брать железки с rs-232 и колхозить одноплатник с ssh и гроздью usb-com адаптеров.
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|2.49, pofigist (?), 13:47, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любая приличная сетевая железка - имеет RS-232 в обязательном порядке.
У неприличных он тоже обычно есть, но спрятан.
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