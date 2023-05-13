Уязвимость в Apache OpenMeetings, позволяющая получить доступ к любым записям и обсуждениям

|
|1.5, Анонимусс (?), 09:07, 13/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
|
Ну, все правильно.
Оно же "Open" meetings, вот любой и может придти послушать.
|
|
|
|2.11, Константавр (ok), 12:43, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хехе, когда видел рекламу "метавселенной" обратил внимание, что чел ходил везде и проходя мимо других случайных людей мог слушать всё что хочет. И это даже не уязвимость :)))
|
|1.7, Аноним (7), 10:34, 13/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
"Ошибка проявляется начиная с выпуска 2.0.0"
Так это "ошибка", кого надо "ошибка", в первой версии постеснялись "ошибаться", а потом вполне можно, а тут какой-то сердобольный прознал, пришлось закрывать. Ну ничего, код большой, где-нибудь ещё можно "ошибиться".
|
|1.16, Аноним (16), 17:16, 13/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Можно попросить, для вас делаеться. Зайдите на https://mail.ru/
На какие домены идут соединения?
mc.yandex.by
mc.yandex.com
mc.yandex.fr
mc.yandex.kz
mc.yandex.md
mc.yandex.ru
mc.yandex.ua
mc.yandex.uz
Интересует люди из этих регионов.
|
|
|
|2.17, Аноним (16), 17:35, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они сейчас активно на yandex.ru переключились, ок буду блокировать
|
|
|
|3.18, Аноним (16), 17:40, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Блокировка действует во всех браузерах - вчера забанил mc.yandex.md
|
|
|
|3.20, Аноним (16), 17:52, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не мне нужны конкретные соединения, просто так я домены в черный список не вношу
|
|
|
|4.21, Аноним (16), 17:55, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне нужно логи предоставить, так как это будет заблакированно в firefox, edge и тд.
|
|
|
|5.23, Аноним (16), 18:16, 13/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если регион небольшой я туда зайду через прокси все зафиксирую и внесу в черный список
|