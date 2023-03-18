Обновления драйверов X.org для видеокарт S3 и Trident

|
|1.2, Аноним (2), 16:53, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
У апологетов старого железа очередной праздник (актуально для 99% посетителей опеннета).
|
|1.5, Stanislavvv (?), 16:56, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Имел дело с обоими карточками.
В своё время, т.е. во времена isa и 486, trident 9000 была отличной 2D карточкой — много доступных и приятных для программирования видеорежимов, которые при некотором усилии в написании драйверов и несложном адаптере можно было вывести куда угодно (я выводил на ламповый телевизор, служивший тогда монитором 1280x1024 теста ради и 800x600/640x480 в процессе нормальной работы).
S3 Virge была уже во времена pci и первопней и больше похожа на первую пробу в 3d. Оно работало, но не сказал бы что хорошо. Набортного объёма памяти было мало и появлялись белые пятна. Поэтому у меня 3d было чаще софтверным, чем аппаратным, пока не прикупил Riva 128, где и Carmageddon 2 и quake 2 нормально рисовали 3d в железе.
Подозреваю, что более-менее нормально в 3d там работал только специально доработанный Descent, шедший в комплекте с драйверами.
|
|
|
|2.7, Аноним (2), 16:58, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во времена первопней почти все сидели с софтверным 3Д, лично из своих знакомых никого не знаю кто бы мог раскошелиться на аппаратные 3Д решения.
|
|
|
|3.9, Stanislavvv (?), 17:04, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Во времена первопней почти все сидели с софтверным 3Д, лично из своих
> знакомых никого не знаю кто бы мог раскошелиться на аппаратные 3Д
> решения.
Это да. S3 Virge фактически первая ласточка и альфаверсия доступной видеокарты с 3d. До него 3d был через VooDoo, что считалось дорого-богато, но с ухудшением качества в больших разрешениях 2d.
|
|
|
|3.13, Stanislavvv (?), 17:23, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если не ошибаюсь, сидел с Trio64. Труколор держала точно.
Это да. Достойная карточка для 2d.
|
|
|
|2.15, Ассемблер (?), 17:52, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня тоже была S3 Virge на P166MMX в 1997 году.
RAM 8 MB, HDD 1.6 GB, ESS 1868.
|
|1.12, Вуся (?), 17:21, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вот за это я люблю опенсорс вообще и линукс в частности. Был у меня большой хороший старый сканер НР на который дрова кончились в районе 32-битной WinXP. В итоге просто начал использовать рабочий ноут с линуксом для сканирования (домашний комп - для игр с 10кой), всё отлично работает.
Ну и новость как бы мягко намекает на то, какому контингенту действительно нужен Х, а кто спокойно и без проблем наслаждается Wayland. :D
|
|
|
|2.14, Ноним (?), 17:50, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Был у меня большой хороший старый сканер НР на который дрова кончились в районе 32-битной WinXP.
Обычно это значит что ты можешь использовать старые дрова. Хотя десятка и 11 всё сами находят в 90% случаев. Даже на очень редкое и древнее железо.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 17:53, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не факт, что то, что найдёт, потом будет работать. Это самое днищенское днище, что случалось у МС, на самом деле. Но хомяки ссутся, видимо.
|
|3.17, Аноним (17), 17:57, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Находит, но в итоге не всегда все функции железа доступны (принтеры, сканеры, звуковые).
Ещё 7я умела много чего находить, и тоже с таким же результатом бывало.
|
|3.18, AleksK (ok), 18:02, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, не находят. А бывает что и не особо древнее железо в пролете. Есть в одной конторе рабочее место на Phenom x3 8450. Там в матери какой-то интеграт и win 10 не может найти для него драйвер так и работает на стандартном вга-драйвере.
|