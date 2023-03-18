Обновления драйверов X.org для видеокарт S3 и Trident

2.14 , Ноним ( ? ), 17:50, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Был у меня большой хороший старый сканер НР на который дрова кончились в районе 32-битной WinXP. Обычно это значит что ты можешь использовать старые дрова. Хотя десятка и 11 всё сами находят в 90% случаев. Даже на очень редкое и древнее железо.

3.16 , Аноним ( 16 ), 17:53, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не факт, что то, что найдёт, потом будет работать. Это самое днищенское днище, что случалось у МС, на самом деле. Но хомяки ссутся, видимо.

3.17 , Аноним ( 17 ), 17:57, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Находит, но в итоге не всегда все функции железа доступны (принтеры, сканеры, звуковые).

Ещё 7я умела много чего находить, и тоже с таким же результатом бывало.

3.18 , AleksK ( ok ), 18:02, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, не находят. А бывает что и не особо древнее железо в пролете. Есть в одной конторе рабочее место на Phenom x3 8450. Там в матери какой-то интеграт и win 10 не может найти для него драйвер так и работает на стандартном вга-драйвере.

