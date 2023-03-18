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Обновления драйверов X.org для видеокарт S3 и Trident

18.03.2023 12:03

Состоялись релизы X.org-драйверов xf86-video-trident 1.4 и xf86-video-s3virge 1.11.1 для видеокарт Trident и S3, которые ныне не производятся, однако некоторые люди продолжают их использовать, зачастую в качестве второй видеокарты. Кроме того, видеочипы этих производителей могут использоваться в серверах и эмулироваться виртуальными машинами.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка сборки с X.org 21.1 и более поздними версиями.
  • Для сжатия архива с исходными текстами применён алгоритм xz вместо bzip2.
  • В gitlab CI добавлен базовый сборочный тест и убрано требование выставления подписи Signed-off-by в коммитах.
  • Исправлено множество предупреждений, выводимых при сборке драйвера с такими такими параметрами GCC, как -Wdiscarded-qualifiers, -Wnull-dereference и -Wimplicit-fallthrough.
  • В драйвере s3virge из xf86ValidateModes в S3VValidMode перенесена проверка максимально возможного разрешения (необходимо для сборки с Xorg 1.20).
  • В драйвере trident удалён так и не дописанный код аппаратного 2D-ускорения EXA для Blade 3D, исправлена ошибка сборки кода, специфичного для архитектуры NEC PC-98x1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
Автор новости: Zenitur
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58816-x.org
Ключевые слова: x.org, driver, s3, trident
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:53, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    У апологетов старого железа очередной праздник (актуально для 99% посетителей опеннета).
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 17:18, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть ещё старые пердуны сидящие на Пентиум_4. И их немало.
     

  • 1.4, Аноним (2), 16:54, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > s3virge

    Пробовал завести, не взлетает даже с ручным конфигом.

     
  • 1.5, Stanislavvv (?), 16:56, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Имел дело с обоими карточками.
    В своё время, т.е. во времена isa и 486, trident 9000 была отличной 2D карточкой — много доступных и приятных для программирования видеорежимов, которые при некотором усилии в написании драйверов и несложном адаптере можно было вывести куда угодно (я выводил на ламповый телевизор, служивший тогда монитором 1280x1024 теста ради и 800x600/640x480 в процессе нормальной работы).
    S3 Virge была уже во времена pci и первопней и больше похожа на первую пробу в 3d. Оно работало, но не сказал бы что хорошо. Набортного объёма памяти было мало и появлялись белые пятна. Поэтому у меня 3d было чаще софтверным, чем аппаратным, пока не прикупил Riva 128, где и Carmageddon 2 и quake 2 нормально рисовали 3d в железе.
    Подозреваю, что более-менее нормально в 3d там работал только специально доработанный Descent, шедший в комплекте с драйверами.
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 16:58, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во времена первопней почти все сидели с софтверным 3Д, лично из своих знакомых никого не знаю кто бы мог раскошелиться на аппаратные 3Д решения.
     
     
  • 3.9, Stanislavvv (?), 17:04, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во времена первопней почти все сидели с софтверным 3Д, лично из своих
    > знакомых никого не знаю кто бы мог раскошелиться на аппаратные 3Д
    > решения.

    Это да. S3 Virge фактически первая ласточка и альфаверсия доступной видеокарты с 3d. До него 3d был через VooDoo, что считалось дорого-богато, но с ухудшением качества в больших разрешениях 2d.

     
  • 2.11, InuYasha (??), 17:21, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не ошибаюсь, сидел с Trio64. Труколор держала точно.
     
     
  • 3.13, Stanislavvv (?), 17:23, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если не ошибаюсь, сидел с Trio64. Труколор держала точно.

    Это да. Достойная карточка для 2d.

     

  • 1.6, DEF (?), 16:57, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была у меня S3 Virge DX 2Mb на P166MMX в 1997 году.
     
     
  • 2.15, Ассемблер (?), 17:52, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже была S3 Virge на P166MMX в 1997 году.
    RAM 8 MB, HDD 1.6 GB, ESS 1868.
     

  • 1.12, Вуся (?), 17:21, 18/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот за это я люблю опенсорс вообще и линукс в частности. Был у меня большой хороший старый сканер НР на который дрова кончились в районе 32-битной WinXP. В итоге просто начал использовать рабочий ноут с линуксом для сканирования (домашний комп - для игр с 10кой), всё отлично работает.

    Ну и новость как бы мягко намекает на то, какому контингенту действительно нужен Х, а кто спокойно и без проблем наслаждается Wayland. :D

     
     
  • 2.14, Ноним (?), 17:50, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Был у меня большой хороший старый сканер НР на который дрова кончились в районе 32-битной WinXP.

    Обычно это значит что ты можешь использовать старые дрова. Хотя десятка и 11 всё сами находят в 90% случаев. Даже на очень редкое и древнее железо.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 17:53, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт, что то, что найдёт, потом будет работать. Это самое днищенское днище, что случалось у МС, на самом деле. Но хомяки ссутся, видимо.
     
  • 3.17, Аноним (17), 17:57, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Находит, но в итоге не всегда все функции железа доступны (принтеры, сканеры, звуковые).
    Ещё 7я умела много чего находить, и тоже с таким же результатом бывало.
     
  • 3.18, AleksK (ok), 18:02, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не находят. А бывает что и не особо древнее железо в пролете. Есть в одной конторе рабочее место на Phenom x3 8450. Там в матери какой-то интеграт и win 10 не может найти для него драйвер так и работает на стандартном вга-драйвере.
     

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