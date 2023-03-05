Проект по написанию виртуальной машины на русифицированном языке Си

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|1.6, lk_17216437 (?), 06:55, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Хорошая идея. Тем более когда ИИ вот-вот станет круче, всех программистов планеты разом. И программированием будут заниматься, как разведением хомячков, чисто как плохое хобби.
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|2.20, AleksK (ok), 07:25, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Искусственный интеллект ничем не может стать он существует только в фантазиях соевых снежинок в Твиттере.
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|3.23, Аноним (23), 07:39, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он хорошо занимается компиляцией информации. Это означает, что он может заменить некоторые профессии на некоторое время: пока эта область не изменится достаточно сильно. Программирование меняется очень быстро.
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|4.27, EuPhobos (ok), 08:10, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Только главная и основная проблема в том, что ИИ ещё не изобрели.. Может быть открою тайну, но даже ChatGPD - это не ИИ, а нейросетка, достаточно тупая, дающая кучу неверных ответов и постоянно извиняющаяся нейросетка.
Так кто там кого заменит?
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|1.18, kai3341 (ok), 07:18, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За что ни берутся -- получается 1С
Ещё забавнее, что Интал и Кумир кто-то воспринимает на серьёзных щах
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|1.21, WE (?), 07:26, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Там какой-то ад и израиль.
Они шестнадцатеричные собрались писать в кириллице.
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|2.22, Zenitur (ok), 07:32, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо просто придумать новые цифры. Цифру одиннадцать, цифру двенадцать, и так далее
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|3.25, Ю.Т. (?), 07:51, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажем, цишющя (четные - наборы палочек, нечетные - гласные, несозвучные англонабору) ))))))
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|1.24, Ю.Т. (?), 07:47, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Любопытно, конечно, но вряд ли жизнеспособно.
Удобные формулировки машинных языков близки грамматикой к английскому. Но читать-то должен и человек. В английском много удобных коротких слов, в 2-3-4 буквы, и текст программы для нэйтив-спикера не смотрится бредом иностранца. Они больше нас привычны и к сокращениям, и к омонимам (ок, это субъективно).
На русском объем написуемого текста вырастает в разы, и структура выражений ужасна.
Ну и конечно, же, накопленный опыт, вроде латыни у медиков.
Возможно, по-русски мог бы быть сделан какой-то язык программирования искразумных систем? Но это?..
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|2.44, Д.И. (?), 09:00, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы затронули очень важную, по моему скромному мнению, тему.
Особенности разных языков приводят к тому, что и подходы к решению задач на этих языках различны. Жёсткая структура предложения в классическом "королевском" английском создаёт впечатление о пригодности подмножества слов этого языка для структурного программирования - что и было использовано во множестве ЯП.
Если исходить из того предположения, что программа есть выражение мысли программиста, то русскоязычное программирование несомненно нужно. Но чувствительность программиста, думающего на русском языке, к грамматической (с точки зрения человеческого языка) некорректности текста русскоязычной программы существенно выше, чем к некорректности текста программы англоязычной (ибо английский язык не известен такому программисту так, как свой собственный язык). Является ли это минусом или плюсом при русскоязычном программировании?
Думаю, что если последовательно идти в сторону русскоязычного программирования, то макроподстановками дело не ограничится. В русском языке структура предложения гораздо более гибкая, а для установления связей между словами используются окончания - что ставит новые вопросы. Например, вопрос об использовании для программирования падежных форм и спряжений: Какие полезные возможности это даёт и в каких условиях?
Не знаю как насчёт программирования в структурном стиле, но в сентенциальном стиле (в частности, на Рефале), по моему опыту, возможно весьма интересное русскоязычное программирование.
См. например здесь: https://github.com/STrusov/refal-machine/blob/master/%D0%9F%D1&
и здесь: https://m.vk.com/video62871615_456239149?list=27159be58b1be588dc&from=access_h
(вторая часть доклада начиная с 12 минут, заголовок "Программа на Рефал-М - русскоязычный текст")
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|1.29, Alladin (?), 08:23, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я уже прочитал про сертифицированный си и подумал про конкуренцию на расте) А тут, русифицировали))
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|1.32, ДаНуНафиг (?), 08:26, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще непонятно, как они собираются кого-то этому учить. Если условный Петя не будет знать, что такое "прервать", его куда пошлют? В сишную справку по break? Как тому же условному Пете учиться этому? Читать книжки про настоящий Си, а потом иметь сишно-русский словарь?
Я бы понял, если бы цель была в том, чтобы идентификаторы были на русском, не трогая при этом операторы и типы. Но вот эти все "пчф_ош"... прямо интересно, во что превратится какой-нибудь vsnprintf.
пуст старт_ВМ(ТВМ* эта_ВМ)
{
цел адрес_команды = 0;
для(адрес_команды = 0; эта_ВМ -> регистр_команд[адрес_команды]!= СТОП; адрес_команды++){
выбор (эта_ВМ -> регистр_команд[адрес_команды] ){
вариант цСЛОЖ:
пчс_отл("команда целочисленного сложения");
прервать;
вариант цВЫЧ:
пчс_отл("команда целочисленного вычитания");
прервать;
прочее:
пчф_ош("нет такой команды %llu\n", эта_ВМ -> регистр_команд[адрес_команды]);
}
}
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|2.36, Аноним (36), 08:46, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас англосаксонское мышление. Вот в принципе невозможно представить такую ситуацию чтобы американской программист (и не только) знал что-то отличное от английского. А вот россияне... только рады прогибаться под америку.
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|1.33, iPony129412 (?), 08:29, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> начальной реализации
В таких случаях обычно этим и заканчивается.
Поприкалывались и надоело.
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|2.35, Аноним (34), 08:32, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если на них внимание обратит сам В.В.Пyтин со своим импортозамещением?
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|1.37, Аноним (36), 08:53, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть они попросят грант. За такую благую миссию может быть государство даст денег.
За импортозамещение!
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|1.38, Аноним (38), 08:55, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конечно, бедные англоговорящие ребята, наверное, тоже пишут код на англ. и плачут, или ржут над тем, как это забавно выглядит.
При чем, что код на С и подобном, что запросы на SQL.
Тяжело им живется, у них то выбора нет писать код на иероглифах или кириллице, вот уж они бы радовались, что не надо больше терпеть этот кривой англ. язык.
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|2.45, Илья (??), 09:02, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я поэтому всегда против всяких флуент синтаксисов, когда люди пытаются писать как будто на английском.
Через сотню абстракций, конечно же.
Код вообще не имеет никакой связи с английским языком, и если один раз это понять - то разработка объективно быстрее начинает идти, и всякие споры пресекаются в зародыше
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|1.40, Аноним (40), 08:56, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проект "Виртуальные машины"
А вот это вот пусть сначала на русский переведут.
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