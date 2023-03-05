Проект по написанию виртуальной машины на русифицированном языке Си

Вы затронули очень важную, по моему скромному мнению, тему. Особенности разных языков приводят к тому, что и подходы к решению задач на этих языках различны. Жёсткая структура предложения в классическом "королевском" английском создаёт впечатление о пригодности подмножества слов этого языка для структурного программирования - что и было использовано во множестве ЯП. Если исходить из того предположения, что программа есть выражение мысли программиста, то русскоязычное программирование несомненно нужно. Но чувствительность программиста, думающего на русском языке, к грамматической (с точки зрения человеческого языка) некорректности текста русскоязычной программы существенно выше, чем к некорректности текста программы англоязычной (ибо английский язык не известен такому программисту так, как свой собственный язык). Является ли это минусом или плюсом при русскоязычном программировании? Думаю, что если последовательно идти в сторону русскоязычного программирования, то макроподстановками дело не ограничится. В русском языке структура предложения гораздо более гибкая, а для установления связей между словами используются окончания - что ставит новые вопросы. Например, вопрос об использовании для программирования падежных форм и спряжений: Какие полезные возможности это даёт и в каких условиях? Не знаю как насчёт программирования в структурном стиле, но в сентенциальном стиле (в частности, на Рефале), по моему опыту, возможно весьма интересное русскоязычное программирование.

См. например здесь: https://github.com/STrusov/refal-machine/blob/master/%D0%9F%D1&

и здесь: https://m.vk.com/video62871615_456239149?list=27159be58b1be588dc&from=access_h

(вторая часть доклада начиная с 12 минут, заголовок "Программа на Рефал-М - русскоязычный текст")

