The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект по написанию виртуальной машины на русифицированном языке Си

05.03.2023 06:45

Опубликован исходный код начальной реализации развиваемой с нуля виртуальной машины. Проект примечателен тем, что код написан на русифицированном языке Си (например, вместо int - цел, long - длин, for - для, if - если, return - вернуть и т.п.). Русификация языка выполнена через макроподстановки и реализована через подключение двух заголовочных файлов ru_stdio.h и keywords.h. Исходные тексты распространяются под лицензией MIT.

Целью проекта является создание виртуальной машины с простой архитектурой и системой команд. Виртуальная машина будет легка для изучения, и её реализация не займёт много времени. Существенным преимуществом также будет исчерпывающая русскоязычная документация. Разработка под виртуальную машину будет полностью кириллической, в частности, кириллица будет использоваться для мнемоник инструкций, имён регистров и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://tvoygit.ru/stein47/rus...)
  2. OpenNews: Названы победители 27 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си
  3. OpenNews: Соревнование по созданию запутанного кода на языке Си
  4. OpenNews: Результаты 22 чемпионата по написанию запутанного кода на языке Си
  5. OpenNews: Представлен неподдающийся обратному инжинирингу метод запутывания кода
  6. OpenNews: Опубликован код работ, победивших на соревновании по написанию самого запутанного кода на языке Си
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58745-vm
Ключевые слова: vm, rus, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 06:53, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А бреинфак на русский перевести - слабо?
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 07:18, 05/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (31), 08:23, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже есть https://yopta.space/
     

  • 1.5, Аноним (5), 06:54, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а чего названия файлов не на кирилице? :)
     
  • 1.6, lk_17216437 (?), 06:55, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хорошая идея. Тем более когда ИИ вот-вот станет круче, всех программистов планеты разом. И программированием будут заниматься, как разведением хомячков, чисто как плохое хобби.
     
     
  • 2.20, AleksK (ok), 07:25, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Искусственный интеллект ничем не может стать он существует только в фантазиях соевых снежинок в Твиттере.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 07:39, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он хорошо занимается компиляцией информации. Это означает, что он может заменить некоторые профессии на некоторое время: пока эта область не изменится достаточно сильно. Программирование меняется очень быстро.
     
     
  • 4.27, EuPhobos (ok), 08:10, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только главная и основная проблема в том, что ИИ ещё не изобрели.. Может быть открою тайну, но даже ChatGPD - это не ИИ, а нейросетка, достаточно тупая, дающая кучу неверных ответов и постоянно извиняющаяся нейросетка.
    Так кто там кого заменит?
     

  • 1.7, Аноним (7), 06:56, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весеннее обострение во всей красе.
     
  • 1.8, Андрей (??), 06:58, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Для 1С ?
     
  • 1.12, Аноним (12), 07:02, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    long - длин
    break - блин
     
  • 1.18, kai3341 (ok), 07:18, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За что ни берутся -- получается 1С
    Ещё забавнее, что Интал и Кумир кто-то воспринимает на серьёзных щах
     
  • 1.21, WE (?), 07:26, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там какой-то ад и израиль.
    Они шестнадцатеричные собрались писать в кириллице.
     
     
  • 2.22, Zenitur (ok), 07:32, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо просто придумать новые цифры. Цифру одиннадцать, цифру двенадцать, и так далее
     
     
  • 3.25, Ю.Т. (?), 07:51, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем, цишющя (четные - наборы палочек, нечетные - гласные, несозвучные англонабору) ))))))
     

  • 1.24, Ю.Т. (?), 07:47, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Любопытно, конечно, но вряд ли жизнеспособно.

    Удобные формулировки машинных языков близки грамматикой к английскому. Но читать-то должен и человек. В английском много удобных коротких слов, в 2-3-4 буквы, и текст программы для нэйтив-спикера не смотрится бредом иностранца. Они больше нас привычны и к сокращениям, и к омонимам (ок, это субъективно).

    На русском объем написуемого текста вырастает в разы, и структура выражений ужасна.
    Ну и конечно, же, накопленный опыт, вроде латыни у медиков.

    Возможно, по-русски мог бы быть сделан какой-то язык программирования искразумных систем? Но это?..

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 08:30, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А язык программирования на Эсперанто слабо?
     
  • 2.44, Д.И. (?), 09:00, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы затронули очень важную, по моему скромному мнению, тему.

    Особенности разных языков приводят к тому, что и подходы к решению задач на этих языках различны. Жёсткая структура предложения в классическом "королевском" английском создаёт впечатление о пригодности подмножества слов этого языка для структурного программирования - что и было использовано во множестве ЯП.

    Если исходить из того предположения, что программа есть выражение мысли программиста, то русскоязычное программирование несомненно нужно. Но чувствительность программиста, думающего на русском языке, к грамматической (с точки зрения человеческого языка) некорректности текста русскоязычной программы существенно выше, чем к некорректности текста программы англоязычной (ибо английский язык не известен такому программисту так, как свой собственный язык). Является ли это минусом или плюсом при русскоязычном программировании?

    Думаю, что если последовательно идти в сторону русскоязычного программирования, то макроподстановками дело не ограничится. В русском языке структура предложения гораздо более гибкая, а для установления связей между словами используются окончания - что ставит новые вопросы. Например, вопрос об использовании для программирования падежных форм и спряжений: Какие полезные возможности это даёт и в каких условиях?

    Не знаю как насчёт программирования в структурном стиле, но в сентенциальном стиле (в частности, на Рефале), по моему опыту, возможно весьма интересное русскоязычное программирование.
    См. например здесь: https://github.com/STrusov/refal-machine/blob/master/%D0%9F%D1&
    и здесь: https://m.vk.com/video62871615_456239149?list=27159be58b1be588dc&from=access_h
    (вторая часть доклада начиная с 12 минут, заголовок "Программа на Рефал-М - русскоязычный текст")

     

  • 1.26, Аноним (26), 07:58, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Дичь
     
     
  • 2.30, Diablopc (?), 08:23, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Импортозамещение же :D
     

  • 1.29, Alladin (?), 08:23, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже прочитал про сертифицированный си и подумал про конкуренцию на расте) А тут, русифицировали))
     
  • 1.32, ДаНуНафиг (?), 08:26, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще непонятно, как они собираются кого-то этому учить. Если условный Петя не будет знать, что такое "прервать", его куда пошлют? В сишную справку по break? Как тому же условному Пете учиться этому? Читать книжки про настоящий Си, а потом иметь сишно-русский словарь?

    Я бы понял, если бы цель была в том, чтобы идентификаторы были на русском, не трогая при этом операторы и типы. Но вот эти все "пчф_ош"... прямо интересно, во что превратится какой-нибудь vsnprintf.

    пуст старт_ВМ(ТВМ* эта_ВМ)
    {
    цел адрес_команды = 0;
    для(адрес_команды = 0; эта_ВМ -> регистр_команд[адрес_команды]!= СТОП; адрес_команды++){
    выбор (эта_ВМ -> регистр_команд[адрес_команды] ){
    вариант цСЛОЖ:
    пчс_отл("команда целочисленного сложения");
    прервать;
    вариант цВЫЧ:
    пчс_отл("команда целочисленного вычитания");
    прервать;
    прочее:
    пчф_ош("нет такой команды %llu\n", эта_ВМ -> регистр_команд[адрес_команды]);
    }
    }

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 08:46, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вас англосаксонское мышление. Вот в принципе невозможно представить такую ситуацию чтобы американской программист (и не только) знал что-то отличное от английского. А вот россияне... только рады прогибаться под америку.
     

  • 1.33, iPony129412 (?), 08:29, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > начальной реализации

    В таких случаях обычно этим и заканчивается.
    Поприкалывались и надоело.

     
     
  • 2.35, Аноним (34), 08:32, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если на них внимание обратит сам В.В.Пyтин со своим импортозамещением?
     
     
  • 3.46, A.Stahl (ok), 09:17, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То их покажут по телевизору и на том дело и закончится.
     

  • 1.37, Аноним (36), 08:53, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть они попросят грант. За такую благую миссию может быть государство даст денег.
    За импортозамещение!
     
  • 1.38, Аноним (38), 08:55, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно, бедные англоговорящие ребята, наверное, тоже пишут код на англ. и плачут, или ржут над тем, как это забавно выглядит.
    При чем, что код на С и подобном, что запросы на SQL.
    Тяжело им живется, у них то выбора нет писать код на иероглифах или кириллице, вот уж они бы радовались, что не надо больше терпеть этот кривой англ. язык.
     
     
  • 2.45, Илья (??), 09:02, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я поэтому всегда против всяких флуент синтаксисов, когда люди пытаются писать как будто на английском.

    Через сотню абстракций, конечно же.

    Код вообще не имеет никакой связи с английским языком, и если один раз это понять - то разработка объективно быстрее начинает идти, и всякие споры пресекаются в зародыше

     

  • 1.39, Иваня (?), 08:55, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и кому это нужно? Это будут использовать в продакшн Сбер?


     
  • 1.40, Аноним (40), 08:56, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект "Виртуальные машины"

    А вот это вот пусть сначала на русский переведут.

     
  • 1.41, Илья (??), 08:58, 05/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.42, Аноним (-), 08:58, 05/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.43, Аноним (43), 08:59, 05/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стопэ, ещё ж не 1 апреля…
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру