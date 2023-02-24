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ProtonMail представил высокопроизводительную IMAP-библиотеку Gluon

24.02.2023 22:03

Швейцарская компания Proton AG, развивающая сервисы Proton Mail и Proton VPN, представила IMAP-библиотеку Gluon, предназначенную для создания собственных IMAP-серверов. Библиотека поддерживает протокол IMAP4rev1 (RFC-3501) и задействована в новой версии сервиса Proton Bridge. При разработке основное внимание уделяется корректности реализации, стабильности, надёжности, удобству для разработчиков и высокой производительности. Код библиотеки написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В качестве причины создания новой реализации протокола IMAP упоминается желание получить одновременно надёжное и высокопроизводительное решение, способное работать с большими почтовыми ящиками. По оценке разработчиков Proton Mail существующие открытые IMAP-библиотеки либо испытывали проблемы с сопровождением, либо не масштабировались.

В Gluon также обеспечена корректная работа одновременно с несколькими клиентами, например, когда пользователь одновременно просматривает почту через Web-интерфейс и при помощи отдельного почтового клиента. Сложность организации подобной работы связана с тем, что в IMAP для идентификации почтовых сообщений используются порядковые номера сообщений в mailbox, но когда один клиент удаляет сообщение, порядковые номера сдвигаются и другой клиент должен учитывать этот сдвиг. При подобной ситуации сервер отправляет клиентам уведомление об изменении, но до подтверждения приёма уведомления сервер должен обеспечить корректную интерпретацию номеров сообщений в передаваемых командах.

Для решения подобной проблемы, а также для организации обработки нескольких параллельных соединений от одного клиента, в Gluon реализован механизм снапшотов. Суть данного механизма в том, что Gluon закрепляет за каждым клиентом свой снапшот почтового ящика (mailbox). В каждом снапшоте отражается связанное с клиентом уникальное представление mailbox, сохраняющее своё состояние и гарантирующее неизменность порядковых номеров, независимо от действий, выполненных другими клиентами.

Gluon отслеживает два состояния почтового ящика - постоянное и сессионное. Постоянное состояние отражает реальное положение сообщений в выбранном почтовом ящике, а сессионное состояние отражает представление каждого клиента о содержимом почтового ящика. Состояние IMAP хранится в СУБД, поддерживающей SQL. Бета-тестирование сервиса Proton Mail Bridge, переведённого на Gluon, показало значительное (1000%) увеличение скорости работы с IMAP.

  1. Главная ссылка к новости (https://proton.me/blog/gluon-i...)
  2. OpenNews: FastMail продолжит развитие Cyrus IMAP после сворачивания разработки в CMU
  3. OpenNews: Вышел релиз POP3/IMAP4-сервера Dovecot 2.0.0
  4. OpenNews: Открыт исходный код ProtonMail Bridge и мобильного приложения для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58706-gluon
Ключевые слова: gluon, imap, proton
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, YetAnotherOnanym (ok), 23:37, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сохраняющее своё состояние и гарантирующее неизменность порядковых номеров, независимо от действий, выполненных другими клиентами

    Нее, синкать как-то надо, иначе бардак будет.
    > значительное (1000%) увеличение скорости работы с IMAP

    По-моему, это рекорд.

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:57, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в IMAP для идентификации почтовых сообщений используются порядковые номера сообщений в mailbox

    генитальнейшее решение от дидов!
    это ж кто бы мог подумать, что с одним почтовым ящиком может работать более одного клиента!
    100% решили сэкономить пару байт на id сообщений...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:09, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто мок подумать, что диды, особенно в деревнях, читать и писать смогут😊
     
  • 2.11, Аноньимъ (ok), 01:51, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стек емейл протоколов это вообще ад угар и содомия, FTP отдыхает.
     
     
  • 3.12, maximnik0 (?), 02:00, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Стек емейл протоколов это вообще ад угар и содомия, FTP отдыхает.

    Просто устаревшия концепция.
    Что емейл ,что фтр расчитанны были вообще работать без клиента, обычного телнета хватало.Сейчас конечно по памяти письмо не отправлю,позабывал команды.А по фтр скорее всего смогу полазить и скачать.

     
  • 2.13, qwe (??), 03:14, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диды таки это предусмотрели. Порядковые номера сообщений используются только в контексте сессии для удобства указания диапазонов сообщений. Мало того, при запросах можно использовать uid сообщений. Возможно кто-то невнимательно читал стандарт.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:23, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    русики будут колоться, но кушать сие поделие
     
  • 1.5, Аноним (4), 00:25, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > и высокой производительности
    > написан на языке Go и

    эээ, это в одной статье как-то уместилось

     
     
  • 2.6, annonn (?), 00:32, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может слово оптимизация было запрещено при написании кода до них)
     
  • 2.9, Аноньимъ (ok), 01:49, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вас смущает? ГО позволяет легко строить сетевой хайлоад.
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:05, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, блин, протон уже не тот. С учетом того, что Go собирается слать телеметрию куда надо,  может и пропасть смысл шифровать ящики :)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:37, 25/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, лично Брину в почту будет слать. Слышал звон, да не знаешь где он.
     

  • 1.10, Аноним (8), 01:50, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > IMAP4rev1

    UID там по-моему обязателен. Впрочем, чего ещё ожидать от лохотронщиков, уж точно не чтения RFC. В код не смотрел.

     
  • 1.14, Аноним (14), 04:43, 25/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое IMAP библиотека? Я знаю IMAP сервер и IMAP-клиент. У них двух разные библиотеки.

    Для сервера лучше всего cyrus, и у него, вроде как, не было проблем с многими клиентами.

     
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