Выпуск NTP-сервера NTPsec 1.2.2

2.5 , Аноним ( 6 ), 18:30, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто чтобы те кто раздают время могли получать айпишники и инфу тех хочет получить время. А если надо то внести в точное внести запаздывание чтобы тебя можно было легко зафингерпринтить.

3.10 , Аноним ( 11 ), 19:41, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поверь, те, кто раздают время, хотят не твои айпишники, а чтобы ты купил stratum 1 сервер и подключил его к *.pool.ntp.org, которому постоянно не хватает мощностей последние лет 10.

2.7 , . ( ? ), 18:31, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интернет ващемта создавался не для деградации во всяких тиктоках. Но человек как обычно свернул не туда.

2.9 , Аноним ( 11 ), 19:37, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно же нет. Чтобы просто получить время много ума не надо: воткнул палку в землю и получай себе на здоровье пока солнце не сядет. Другое дело, когда нужно _синхронизировать_ часы с высокой точностью, через канал с неизвестными (это ещё пол-беды) и нестабильными (а вот это куда серьезнее) задержками при передаче данных. При этом, канал не предоставляет никаких гарантий аутентичности, а вся твоя безопасность и доступность зависят от точности этой синхронизации.

2.12 , Аноним ( 12 ), 20:47, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто получить время это отправить один UDP пакет и получить ответ, даже в одну строчку можно. Другое дело задержки, перевод стрелок и тд

