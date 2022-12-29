Выпуск NTP-сервера NTPsec 1.2.2

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|2.11, Аноним (11), 19:42, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем, что если в chrony найдётся критическая уязвимость, Интернет не ляжет на всей планере разом.
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|1.2, myhand (ok), 17:09, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В системе сборки восстановлена поддержка Python 2.6.
Некрофилы в доле.
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|2.5, Аноним (6), 18:30, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто чтобы те кто раздают время могли получать айпишники и инфу тех хочет получить время. А если надо то внести в точное внести запаздывание чтобы тебя можно было легко зафингерпринтить.
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|3.10, Аноним (11), 19:41, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поверь, те, кто раздают время, хотят не твои айпишники, а чтобы ты купил stratum 1 сервер и подключил его к *.pool.ntp.org, которому постоянно не хватает мощностей последние лет 10.
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|2.7, . (?), 18:31, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интернет ващемта создавался не для деградации во всяких тиктоках. Но человек как обычно свернул не туда.
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|2.9, Аноним (11), 19:37, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно же нет. Чтобы просто получить время много ума не надо: воткнул палку в землю и получай себе на здоровье пока солнце не сядет. Другое дело, когда нужно _синхронизировать_ часы с высокой точностью, через канал с неизвестными (это ещё пол-беды) и нестабильными (а вот это куда серьезнее) задержками при передаче данных. При этом, канал не предоставляет никаких гарантий аутентичности, а вся твоя безопасность и доступность зависят от точности этой синхронизации.
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|2.12, Аноним (12), 20:47, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто получить время это отправить один UDP пакет и получить ответ, даже в одну строчку можно. Другое дело задержки, перевод стрелок и тд
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