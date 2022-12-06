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Релиз ftp-сервера ProFTPD 1.3.8

06.12.2022 12:55

После двух с половиной лет разработки опубликован значительный выпуск ftp-сервера ProFTPD 1.3.8, сильными сторонами которого являются расширяемость и функциональность, а слабыми - периодическое выявление опасных уязвимостей. Одновременно доступен корректирующий выпуск ProFTPD 1.3.7f, который станет последним в серии ProFTPD 1.3.7.

Основные новшества ProFTPD 1.3.8:

  • Реализована поддержка FTP-команды CSID (Client/Server ID), которую можно использовать для отправки сведений для идентификации клиентского ПО на сервере и получения ответа с информацией для идентификации сервера. Например, клиент может отпавить "CSID Name=BSD FTP; Version=7.3" и получить в ответ "200 Name=ProFTPD; Version=1.3.8; OS=Ubuntu Linux; OSVer=22.04; CaseSensitive=1; DirSep=/;".
  • В реализацию протокола SFTP добавлена поддержка расширения "home-directory" для раскрытия путей ~/ и ~user/. Для включения можно использовать директиву "SFTPExtensions homeDirectory".
  • В mod_sftp добавлена поддержка шифров AES-GCM "aes128-gcm@openssh.com" и "aes256-gcm@openssh.com", а также ротации хостовых ключей ("SFTPOptions NoHostkeyRotation") при помощи расширений OpenSSH "hostkeys-00@openssh.com" и "hostkeys-prove-00@openssh.com". В директиву SFTPCiphers добавлена поддержка включения шифров AES GCM.
  • Добавлена опция "--enable-pcre2" для сборки с библиотекой PCRE2 вместо PCRE. В директиву RegexOptions добавлена возможность выбора движка регулярных выражений между PCRE2, POSIX и PCRE.
  • Добавлена директива SFTPHostKeys для указания предлагаемых клиентам алгоритмов хостовых ключей для модуля mod_sftp.
  • Добавлена директива FactsDefault для явного определения списка возвращаемых "фактов" в FTP-ответах MLSD/MLSD.
  • Добавлена директива LDAPConnectTimeout для определения таймаута подключения к LDAP-серверу.
  • Добавлена директива ListStyle, позволяющая включить вывод списка содержимого каталогов в стиле Windows.
  • Реализована директива RedisLogFormatExtra для добавления собственных ключей и значений в JSON-лог, включаемый директивами RedisLogOnCommand и RedisLogOnEvent.
  • В директиву BanOnEvent добавлен параметр MaxLoginAttemptsFromUser для блокировки заданных комбинаций пользователей и IP-адресов.
  • В директиву RedisSentinel добавлена поддержка TLS при соединении с СУБД Redis. В директиву RedisServer добавлена поддержка изменённого синтаксиса команды AUTH, используемого начиная с Redis 6.x.
  • В директиву SFTPDigests добавлена поддержка хэшей ETM (Encrypt-Then-MAC).
  • В директиву SocketOptions добавлен флаг ReusePort для включения режима сокетов SO_REUSEPORT.
  • В директиву TransferOptions добавлен флаг AllowSymlinkUpload для возвращения возможности загрузки в символические ссылки.
  • В директиву SFTPKeyExchanges добавлена поддержка алгоритма обмена ключами "curve448-sha512".
  • В модуль mod_wrap2 добавлена возможность подстановки дополнительных файлов в таблицы allow/deny.
  • Значение параметра FSCachePolicy по умолчанию изменено на "off".
  • Модуль mod_sftp адаптирован для использования с библиотекой OpenSSL 3.x.
  • Добавлена поддержка сборки с библиотекой libidn2 для использования интернационализованных доменных имён (IDN).
  • В утилите ftpasswd для генерации хэшей паролей по умолчанию включён алгоритм SHA256 вместо MD5.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/prof...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в ProFTPd
  3. OpenNews: Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 2.2.0
  4. OpenNews: Релиз ftp-сервера ProFTPD 1.3.5
  5. OpenNews: Выпуск vsftpd 3.0.4
  6. OpenNews: Взлом сервера проекта ProFTPD привел ко внедрению бэкдора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58272-proftpd
Ключевые слова: proftpd, ftp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ненужно. Есть божественный sftpgo.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 13:06, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ненужно. Есть божественный sftpgo.

    Можно удалять ?

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:10, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 13:49, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    готово. что дальше ? как с андроида скачать файл в локалке ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:08, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо, не нужно. Есть sshfs, а если в локальной сети шифрование не нужно - есть божественный 9P.
     
  • 1.4, Аноним (5), 13:10, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Единственный ftp сервер умеющий server side copy
     
  • 1.6, Антоннн (?), 13:23, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Фтп вообще не нужен.
    Есть scp
     
     
  • 2.7, mos87 (ok), 13:44, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безусловно.
    Вашему работодателю советую рассмотреть SCP-1064-RU - Землепроходец
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:17, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть scp

    Чё, не осилил копирование файлов через ssh-клиент, ламер?

     
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