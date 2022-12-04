Выпуск Cygwin 3.4.0, GNU-окружения для Windows

2.2 , Аноним ( 2 ), 20:00, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда я прошлый раз проверял msys2 шипит 2 тулчейна один с mingw-w64 для венды без зависимостей и второй собирает софт с переименованной libcygwin, по-моему, в репах можно было отличить по названию, какой софт собран нейтив и какой через cygwin.

2.14 , Gostel ( ? ), 20:38, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Оно не может быть лучше или хуже, это проекты совершенно для разных целей - Cygwin для сборки и запуска posix-приложений практически без модификации, MSYS - для сборки нативных windows-приложений с использованием GNU-инструментов. MSYS2 по сути и содержит Cygwin

2.16 , Инженегр ( ? ), 20:53, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вы же прекрасно понимаете что Cygwin выбирают не потому что "о, линуксовое окружение для нового проекта, прикольно", а компании которые поддерживают 30-летнее легаси. Там просто нет выбора. Есть сервер условно на pentium III в аэоропорту (вы видели вообще софт у диспетчеров? он обновляется раз в полвека), и его не будут менять ни-ког-да.

А смузихлёбы, да, будут там на всяких Arch сидеть да ядра на Rust переписывать. В бизнесе где большие бабки крутятся, софт не переписывают.

3.22 , gaal ( ?? ), 21:52, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В России используется z/Architecture IBM и после ухода в мае этого года... ещё неизвестно что будет с РЖД (на тему транспорта)

4.27 , Аноним ( 2 ), 23:02, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не только. IBM разве не единственный производитель "настоящих" отказоустойчивых серверов, оставшийся в природе? Действительно, интересно. Насколько он ушёл? Если бы он выключил сервера, был бы забавный прецедент. Но даже просто без доступа к новому это проблема уже в ближайшей перспективе.

3.37 , Пахом ( ? ), 23:35, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В бизнесе где большие бабки крутятся, софт не переписывают. Так и есть. Причем не только в РФ. Недавно смотрел фото с завода где делают новые снаряды под HIMARS в США, так там до сих пор ЭЛТ мониторы и ПО под DOS засветились. Хотя, чего там говорить, если Пентагон до сих пор использует 8 дюймовые дискеты.

