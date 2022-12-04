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Выпуск Cygwin 3.4.0, GNU-окружения для Windows

04.12.2022 19:40

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.4.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Выпуск примечателен прекращением поддержки 32-разрядных установок и прослойки WoW64, применяемой для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows. Также прекращена поддержка операционных систем Windows Vista и Windows Server 2008. В следующей ветке (3.5) планируют прекратить поддержку Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Таким образом, в Cygwin 3.5.0 будут поддерживаться только Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 и Windows Server 2022.

Другие изменения:

  • Предоставлена возможность выполнения с рандомизацией адресного пространства (ASLR), которая включена по умолчанию в Cygwin DLL.
  • Удалён специализированный обработчик файлов с расширением ".com".
  • Добавлен код для обработки вызова setrlimit(RLIMIT_AS).
  • Добавлен код для обработки масок сигналов в /proc/<PID>/status.
  • Добавлены обработчики опций сокетов UDP_SEGMENT и UDP_GRO.
  • По умолчанию выставлена опция "CYGWIN=pipe_byte", при которой неименованные каналы работают в байтовом режиме, а не в режиме передачи сообщений.
  • В функциях ввода, определённых в заголовочном файле stdio.h, отключены попытки чтения за концом файла (EOF) для приближения поведения к Linux.
  • Указание пустого пути в переменной окружения PATH теперь трактуется как указание на текущий каталог, что соответствует поведению в Linux.
  • Значения по умолчанию FD_SETSIZE и NOFILE заменены на 1024 и 3200.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.3.0, GNU-окружения для Windows
  3. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
  4. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
  5. OpenNews: Red Hat поменял лицензию на библиотеку Cygwin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58257-cygwin
Ключевые слова: cygwin, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:43, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MSYS2 лучше
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:00, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я прошлый раз проверял msys2 шипит 2 тулчейна один с mingw-w64 для венды без зависимостей и второй собирает софт с переименованной libcygwin, по-моему, в репах можно было отличить по названию, какой софт собран нейтив и какой через cygwin.
     
  • 2.14, Gostel (?), 20:38, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно не может быть лучше или хуже, это проекты совершенно для разных целей - Cygwin для сборки и запуска posix-приложений практически без модификации, MSYS - для сборки нативных windows-приложений с использованием GNU-инструментов. MSYS2 по сути и содержит Cygwin
     
  • 2.16, Инженегр (?), 20:53, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы же прекрасно понимаете что Cygwin выбирают не потому что "о, линуксовое окружение для нового проекта, прикольно", а компании которые поддерживают 30-летнее легаси. Там просто нет выбора. Есть сервер условно на pentium III в аэоропорту (вы видели вообще софт у диспетчеров? он обновляется раз в полвека), и его не будут менять ни-ког-да.
    А смузихлёбы, да, будут там на всяких Arch сидеть да ядра на Rust переписывать. В бизнесе где большие бабки крутятся, софт не переписывают.
     
     
  • 3.22, gaal (??), 21:52, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России используется z/Architecture IBM и после ухода в мае этого года... ещё неизвестно что будет с РЖД (на тему транспорта)
     
     
  • 4.27, Аноним (2), 23:02, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только. IBM разве не единственный производитель "настоящих" отказоустойчивых серверов, оставшийся в природе? Действительно, интересно. Насколько он ушёл? Если бы он выключил сервера, был бы забавный прецедент. Но даже просто без доступа к новому это проблема уже в ближайшей перспективе.
     
  • 3.37, Пахом (?), 23:35, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В бизнесе где большие бабки крутятся, софт не переписывают.

    Так и есть. Причем не только в РФ. Недавно смотрел фото с завода где делают новые снаряды под HIMARS в США, так там до сих пор ЭЛТ мониторы и ПО под DOS засветились. Хотя, чего там говорить, если Пентагон до сих пор использует 8 дюймовые дискеты.

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:06, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выпуск примечателен прекращением поддержки 32-разрядных установок и прослойки WoW64, применяемой для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

    Ну значит Git дропнет поддержку 32-битных Windows следующим. Просто потому, что какой-то неадекват в позиции лица, принимающего решения, принял неадекватное решение относительно зависимости гита. Это могла быть и другая зависимость, но когда зависимостей много, вероятность зависимости от неадекватов экспоненциально возрастает.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 20:09, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Компания Red Hat

    Поняятно. Эти в лидерах среди неадекватов.

     
     
  • 3.17, Аноним (2), 20:56, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не прибивали перл к иксам выглядели вполне адекватно.
     
  • 2.10, BeLord (ok), 20:32, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    32бит винды давно должны быть на помойке истории
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:46, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А DOS будет жить вечно
     
     
  • 4.33, Пахом (?), 23:21, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В промышленном оборудовании — да. Но речь про домашне-офисное использование.
     
  • 3.34, Пахом (?), 23:22, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они уже там. За исключением всяких автосервисов, цехов и СТО со станками под WinXP или DOS.
     
  • 2.26, Пахом (?), 22:55, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в 2022 году сидеть на 32 битах? Системы на 64 бит НУЖНО устанавливать на любой процессор с поддержкой 64 битных инструкций. А это, на минуточку, почти все камни с середины 00-х годов.
     
     
  • 3.30, Аноним (4), 23:07, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Нужно хотя-бы затем, чтобы всякие стимуляторы потреблятельства имели меньше поводов их дропать. А вслед за ними дропнут и x86_64-v1, потом x86_64-v2, и так далее. Ты не радуйся, что у тебя 64-битная, когда пришли за 32-битными ты молчал, потому что тебя это типа не касалось, а когда придут за твоими, будут молчать владельцы 32-битных, которых вынудили отправить их на свалку и купить новейшие системы, потому что уже им твои проблемы будут по барабану.
    2. Если 32-битная система (с коими я немало работаю, у меня на работе все компы на селеронах, а дома есть третий пень в рабочем состоянии) - у тебя, то тебе будет не до смеху.
     
     
  • 4.32, Пахом (?), 23:20, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    32 битные системы без поддержки 64 битных инструкций — это уже раритетное железо, которое в современном мире не_годится вообще ни для чего. Разве что только для набора текстов в Office 97.
     
     
  • 5.39, Аноним (4), 00:44, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не неси чушь, расплескаешь.
     
  • 2.35, Пахом (?), 23:24, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Git
    > 32-битных Windows

    Как бы априори несовместимые вещи. Гит это смузитехнологии под современное железо, где диалоговое окно с хеллоуворлдом занимает пару гигов памяти.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:18, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красна шапка закончилась на 6-й версии
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 20:21, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они и до покупки IBMом любили дропать.
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:22, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Им там M$ проплачиват? Как-же мелкомягкие хотят всех на Шин10 перегнать
     
     
  • 2.9, Аноним (4), 20:25, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им за это Дьявол приплачивает. Срочно нужна десатанизация.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 21:33, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дмитрий Анатольевич, перелогиньтесь.
     
     
  • 4.31, Аноним (4), 23:11, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ладно, раз слово года вам не зашло, то можете считать, что там слово "экзорцизм".
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:33, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На Шин11, на саппорт 10 они уже нехило так подзабили
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:13, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И эти туда же. Уже вроде как некоторые проекты перешли с Cygwin на что то там еще и из за этого уже потеряли совместимость с Win7. А все из за сраного WinSDK, под которым они скорее всего собираются, который прекратил поддержку Win7 и начал требовать эти api-win-бла-бла-бла, которых нет на Win7. А оно там действительно нужно? Или просто г**нопроггеры решили обновить студию и не заморачиваться? Почему нельзя юзать вместо студии какие-то гнушные компиляторы? Они винду не поддерживают что ли?
     
     
  • 2.24, Аноним (4), 22:20, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MinGW прекрасно поддерживает все актуальные версии винды.
     

  • 1.19, Аноним (19), 21:15, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению проект находится в стадии глубокой стагнации, развитие нулевое.
     
     
  • 2.36, Пахом (?), 23:27, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > К сожалению проект находится в стадии глубокой стагнации

    Потому что есть WSL, да и линукс в дуалбуте вполне себе уже торт на машинах разработчиков (не смузихипстеров).

     

  • 1.21, fidoman (ok), 21:51, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный ход, убрать поддержку старых систем, а потом совсем прибить, потому что на новых есть WSL
     
     
  • 2.28, 123 (??), 23:02, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    которая даром ненужна, обычная виртуалка
     
     
  • 3.38, Пахом (?), 23:41, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не было альтернатив во времена семёрки и хрюши. Сейчас да, смысла уже особого нет, кроме разве что привычки.
     

  • 1.23, Anonymoustus (ok), 21:58, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прощай, старый друг.
     
  • 1.25, Пахом (?), 22:44, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Единственное зачем это было нужно, так это для WinXP и Семерки. Для W10 не нужно, потому что там есть WSL.
     
     
  • 2.29, 123 (??), 23:03, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сравнил нативное приложение, кросс-компиляцию, и сраную виртуалку
     

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