Выпуск Cygwin 3.4.0, GNU-окружения для Windows

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|2.2, Аноним (2), 20:00, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда я прошлый раз проверял msys2 шипит 2 тулчейна один с mingw-w64 для венды без зависимостей и второй собирает софт с переименованной libcygwin, по-моему, в репах можно было отличить по названию, какой софт собран нейтив и какой через cygwin.
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|2.14, Gostel (?), 20:38, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оно не может быть лучше или хуже, это проекты совершенно для разных целей - Cygwin для сборки и запуска posix-приложений практически без модификации, MSYS - для сборки нативных windows-приложений с использованием GNU-инструментов. MSYS2 по сути и содержит Cygwin
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|2.16, Инженегр (?), 20:53, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вы же прекрасно понимаете что Cygwin выбирают не потому что "о, линуксовое окружение для нового проекта, прикольно", а компании которые поддерживают 30-летнее легаси. Там просто нет выбора. Есть сервер условно на pentium III в аэоропорту (вы видели вообще софт у диспетчеров? он обновляется раз в полвека), и его не будут менять ни-ког-да.
А смузихлёбы, да, будут там на всяких Arch сидеть да ядра на Rust переписывать. В бизнесе где большие бабки крутятся, софт не переписывают.
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|3.22, gaal (??), 21:52, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В России используется z/Architecture IBM и после ухода в мае этого года... ещё неизвестно что будет с РЖД (на тему транспорта)
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|4.27, Аноним (2), 23:02, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только. IBM разве не единственный производитель "настоящих" отказоустойчивых серверов, оставшийся в природе? Действительно, интересно. Насколько он ушёл? Если бы он выключил сервера, был бы забавный прецедент. Но даже просто без доступа к новому это проблема уже в ближайшей перспективе.
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|3.37, Пахом (?), 23:35, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В бизнесе где большие бабки крутятся, софт не переписывают.
Так и есть. Причем не только в РФ. Недавно смотрел фото с завода где делают новые снаряды под HIMARS в США, так там до сих пор ЭЛТ мониторы и ПО под DOS засветились. Хотя, чего там говорить, если Пентагон до сих пор использует 8 дюймовые дискеты.
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|1.4, Аноним (4), 20:06, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Выпуск примечателен прекращением поддержки 32-разрядных установок и прослойки WoW64, применяемой для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
Ну значит Git дропнет поддержку 32-битных Windows следующим. Просто потому, что какой-то неадекват в позиции лица, принимающего решения, принял неадекватное решение относительно зависимости гита. Это могла быть и другая зависимость, но когда зависимостей много, вероятность зависимости от неадекватов экспоненциально возрастает.
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|2.5, Аноним (4), 20:09, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Компания Red Hat
Поняятно. Эти в лидерах среди неадекватов.
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|4.33, Пахом (?), 23:21, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В промышленном оборудовании — да. Но речь про домашне-офисное использование.
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|3.34, Пахом (?), 23:22, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они уже там. За исключением всяких автосервисов, цехов и СТО со станками под WinXP или DOS.
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|2.26, Пахом (?), 22:55, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем в 2022 году сидеть на 32 битах? Системы на 64 бит НУЖНО устанавливать на любой процессор с поддержкой 64 битных инструкций. А это, на минуточку, почти все камни с середины 00-х годов.
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|3.30, Аноним (4), 23:07, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Нужно хотя-бы затем, чтобы всякие стимуляторы потреблятельства имели меньше поводов их дропать. А вслед за ними дропнут и x86_64-v1, потом x86_64-v2, и так далее. Ты не радуйся, что у тебя 64-битная, когда пришли за 32-битными ты молчал, потому что тебя это типа не касалось, а когда придут за твоими, будут молчать владельцы 32-битных, которых вынудили отправить их на свалку и купить новейшие системы, потому что уже им твои проблемы будут по барабану.
2. Если 32-битная система (с коими я немало работаю, у меня на работе все компы на селеронах, а дома есть третий пень в рабочем состоянии) - у тебя, то тебе будет не до смеху.
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|4.32, Пахом (?), 23:20, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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32 битные системы без поддержки 64 битных инструкций — это уже раритетное железо, которое в современном мире не_годится вообще ни для чего. Разве что только для набора текстов в Office 97.
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|2.35, Пахом (?), 23:24, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Git
> 32-битных Windows
Как бы априори несовместимые вещи. Гит это смузитехнологии под современное железо, где диалоговое окно с хеллоуворлдом занимает пару гигов памяти.
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|1.8, Аноним (8), 20:22, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Им там M$ проплачиват? Как-же мелкомягкие хотят всех на Шин10 перегнать
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|2.9, Аноним (4), 20:25, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Им за это Дьявол приплачивает. Срочно нужна десатанизация.
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|4.31, Аноним (4), 23:11, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ладно, раз слово года вам не зашло, то можете считать, что там слово "экзорцизм".
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|1.18, Аноним (18), 21:13, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И эти туда же. Уже вроде как некоторые проекты перешли с Cygwin на что то там еще и из за этого уже потеряли совместимость с Win7. А все из за сраного WinSDK, под которым они скорее всего собираются, который прекратил поддержку Win7 и начал требовать эти api-win-бла-бла-бла, которых нет на Win7. А оно там действительно нужно? Или просто г**нопроггеры решили обновить студию и не заморачиваться? Почему нельзя юзать вместо студии какие-то гнушные компиляторы? Они винду не поддерживают что ли?
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|1.19, Аноним (19), 21:15, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К сожалению проект находится в стадии глубокой стагнации, развитие нулевое.
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|2.36, Пахом (?), 23:27, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> К сожалению проект находится в стадии глубокой стагнации
Потому что есть WSL, да и линукс в дуалбуте вполне себе уже торт на машинах разработчиков (не смузихипстеров).
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|1.21, fidoman (ok), 21:51, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный ход, убрать поддержку старых систем, а потом совсем прибить, потому что на новых есть WSL
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|3.38, Пахом (?), 23:41, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не было альтернатив во времена семёрки и хрюши. Сейчас да, смысла уже особого нет, кроме разве что привычки.
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|1.25, Пахом (?), 22:44, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Единственное зачем это было нужно, так это для WinXP и Семерки. Для W10 не нужно, потому что там есть WSL.
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|2.29, 123 (??), 23:03, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сравнил нативное приложение, кросс-компиляцию, и сраную виртуалку
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