Новая версия Cygwin 3.3.0, GNU-окружения для Windows

QwertyReg, 22:29, 28/10/2021: Интересно. Для эмуляции Linux API сделали махонькую DLL-очку.

Для эмуляции Linux API сделали махонькую DLL-очку.

Для эмуляции Windows API уже более 10 лет пилят огромный программный пакет, который так толком и не работает. Всё, что нужно знать об уровне развития L&W.

CrazyAlex25Анон, 22:33, 28/10/2021: >> a DLL (cygwin1.dll) which provides substantial POSIX API functionality. Если б на Windows был открытый API...

QwertyReg, 22:35, 28/10/2021: Ну да, это другое. Будто бы API оффтопика не имеет лучшей в мире (после эппловской) документации.

Аноним ( 5 ), 22:43, 28/10/2021: Просто поражаюсь на сколько ты тупой.

Имя, 22:36, 28/10/2021: Интересно, что проприетарщину сложнее портировать? Кто бы мог подумать.

Аноним ( 5 ), 22:44, 28/10/2021: Выж ПРАГРАМИЗДЫ пайдите да напишите, блеять. За что вам бабкэ платят!!!!

cat666, 22:46, 28/10/2021: Серьёзно, или так лишь бы что написать?