Новая версия Cygwin 3.3.0, GNU-окружения для Windows

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.3.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы. Cygwin 3.3.0 станет последним выпуском с поддержкой Windows Vista, Windows Server 2008 и 32-разрядных установок, а Cygwin 3.4.0 станет последним выпуском с поддержкой Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 и Windows Server 2012. В ветках после Cygwin 3.4.0 будут поддерживаться только системы, начиная с Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2. Основные изменения: В состав включена система профилирования 'profiler'.

Добавлена утилита 'gmondump', позволяющая формировать дампы с информацией о работе на основе файла "gmon.out", записанного системой профилирования, а также на базе ssp или использования gcc/g++ с опцией '-pg'.

Добавлены специфичные для библиотек GNU функции, намеченные для включения в следующий стандарт POSIX: pthread_cond_clockwait, pthread_mutex_clocklock, pthread_rwlock_clockrdlock, pthread_rwlock_clockwrlock, sem_clockwait.

Добавлены специфичные для Solaris функции, намеченные для включения в следующий стандарт POSIX: sig2str и str2sig.

Переработана внутренняя реализация неименованных каналов (pipe). Повышена производительность неименованных каналов.



