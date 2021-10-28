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Новая версия Cygwin 3.3.0, GNU-окружения для Windows

28.10.2021 22:21

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.3.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Cygwin 3.3.0 станет последним выпуском с поддержкой Windows Vista, Windows Server 2008 и 32-разрядных установок, а Cygwin 3.4.0 станет последним выпуском с поддержкой Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 и Windows Server 2012. В ветках после Cygwin 3.4.0 будут поддерживаться только системы, начиная с Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2.

Основные изменения:

  • В состав включена система профилирования 'profiler'.
  • Добавлена утилита 'gmondump', позволяющая формировать дампы с информацией о работе на основе файла "gmon.out", записанного системой профилирования, а также на базе ssp или использования gcc/g++ с опцией '-pg'.
  • Добавлены специфичные для библиотек GNU функции, намеченные для включения в следующий стандарт POSIX: pthread_cond_clockwait, pthread_mutex_clocklock, pthread_rwlock_clockrdlock, pthread_rwlock_clockwrlock, sem_clockwait.
  • Добавлены специфичные для Solaris функции, намеченные для включения в следующий стандарт POSIX: sig2str и str2sig.
  • Переработана внутренняя реализация неименованных каналов (pipe). Повышена производительность неименованных каналов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
  3. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.2.0, GNU-окружения для Windows
  4. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.1.0, GNU-окружения для Windows
  5. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56059-cygwin
Ключевые слова: cygwin
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 22:29, 28/10/2021 [ответить]  
    		• –4 +/
    Интересно.
    Для эмуляции Linux API сделали махонькую DLL-очку.
    Для эмуляции Windows API уже более 10 лет пилят огромный программный пакет, который так толком и не работает.

    Всё, что нужно знать об уровне развития L&W.

     
     
  • 2.2, CrazyAlex25Анон (?), 22:33, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> a DLL (cygwin1.dll) which provides substantial POSIX API functionality.

    Если б на Windows был открытый API...

     
     
  • 3.3, QwertyReg (ok), 22:35, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну да, это другое. Будто бы API оффтопика не имеет лучшей в мире (после эппловской) документации.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 22:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто поражаюсь на сколько ты тупой.
     
  • 2.4, Имя (?), 22:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, что проприетарщину сложнее портировать? Кто бы мог подумать.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 22:44, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выж ПРАГРАМИЗДЫ пайдите да напишите, блеять. За что вам бабкэ платят!!!!
     
  • 2.7, cat666 (ok), 22:46, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно, или так лишь бы что написать?
     
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