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Выпуск Live-дистрибутива Grml 2022.11

04.12.2022 08:47

После более года разработки опубликован выпуск Live-дистрибутива grml 2022.11, основанного на пакетной базе Debian GNU/Linux. Дистрибутив содержит подборку программ для выполнения операций по обработке текстовых данных средствами пакета texttools и для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов (восстановление данных после сбоя, разбор инцидентов и т.д.). Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. Размер полного iso-образа 855 МБ, сокращённого - 492 МБ.

В новом выпуске:

  • Произведена синхронизация пакетов с репозиторием Debian Testing по состоянию на 11 ноября.
  • Live-система переведена на общий раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr).
  • Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 6.0, Perl 5.36, Python 3.10, Ruby 3.0.
  • Добавлено 18 новых пакетов, заменены или удалены 26 пакетов. Среди новых пакетов: polkitd, sqlite3, dbus-daemon, exfatprogs, f2fs-tools, hping3, inetutils-telnet, jo, mbuffer, myrescue, nftables, ntpsec, pkexec, stenc, usrmerge, util-linux-extra. Среди удалённых пакетов: mercurial, subversion, tshark, wireshark-qt.
  • В Live-сборку интегрирован Memtest86+ 6 с поддержкой UEFI.
  • Добавлена поддержка ZFS.
  • Обеспечена установка по умолчанию dbus.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.grml.org/archives...)
  2. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива Grml 2020.06
  3. OpenNews: Проект Debian Live прекратил своё существование
  4. OpenNews: Релиз установочного образа дистрибутива Arch Linux 2012.08.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58255-grml
Ключевые слова: grml, linux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (-), 08:53, 04/12/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Сборка от Васи)
     
     
  • 2.4, КО (?), 09:46, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда, я тоже раньше всякие PE собирал, надо было об этом бложик вести.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:12, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между прочим, Arch Linux в live-образе использует zsh config от grml
     

  • 1.3, Аноним (-), 09:00, 04/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Хочу такую же штуку! Месяц впринципе не важен, а вот чтоб напоминало какой год - было бы то что нужно.
     
  • 1.6, pashev.ru (?), 10:45, 04/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    > содержит подборку программ для выполнения операций по обработке текстовых данных ... и для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов

    Наркомания какая-то. Чем apt install не угодил?

     

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