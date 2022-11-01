После более года разработки опубликован выпуск Live-дистрибутива grml 2022.11, основанного на пакетной базе Debian GNU/Linux. Дистрибутив содержит подборку программ для выполнения операций по обработке текстовых данных средствами пакета texttools и для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов (восстановление данных после сбоя, разбор инцидентов и т.д.). Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. Размер полного iso-образа 855 МБ, сокращённого - 492 МБ. В новом выпуске: Произведена синхронизация пакетов с репозиторием Debian Testing по состоянию на 11 ноября.

Live-система переведена на общий раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr).

Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 6.0, Perl 5.36, Python 3.10, Ruby 3.0.

Добавлено 18 новых пакетов, заменены или удалены 26 пакетов. Среди новых пакетов: polkitd, sqlite3, dbus-daemon, exfatprogs, f2fs-tools, hping3, inetutils-telnet, jo, mbuffer, myrescue, nftables, ntpsec, pkexec, stenc, usrmerge, util-linux-extra. Среди удалённых пакетов: mercurial, subversion, tshark, wireshark-qt.

В Live-сборку интегрирован Memtest86+ 6 с поддержкой UEFI.

Добавлена поддержка ZFS.

Обеспечена установка по умолчанию dbus.



