Третий кандидат в релизы свободной RPG-игры FreedroidRPG

> Гпл гейминг бессмысленный и беспощадный. Но я знаю каково это когда нет

> художников, аниматоров, сценаристов и всех прочих, которые намного полезнее кодеров. Когда

> я впервые это увидел 20 лет назад оно уже пародировало дос

> игры, как вижу, ничего не изменилось с тех пор?

Нифига не полезнее, толковых кодеров ещё найди за дёшево, а всяких рисовак ониме по сто баксов пучёк на просторах интернетов, некоторые за "еду" готовы работать.

> Я думаю, тут дело ещё и в том, что сама диабла достаточно

> посредственная игра. Её прелесть именно в сумме всех факторов и качествонной

> проработке (музыка, катсцены, атмосфера, большое количество интересных предметов, разные

> билды). Ремейк, заставляющий играть в кооп из-за понерфленого дропа -- дно

> (не говоря уже про онлайн-дрм).

Причём тут дябла? Предметы, билды, историю можно накарябать, художников тоже можно найти, дайте толковых кодеров, у которых код не будет блоатварным постоянно сегфолтящим багодромом.

