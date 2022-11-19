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Третий кандидат в релизы свободной RPG-игры FreedroidRPG

19.11.2022 11:33

По прошествии трёх лет с момента выхода предыдущей редакции изометрической RPG-игры FreedroidRPG, проект опубликовал третий, предположительно финальный, кандидат версии 1.0. Исходные тексты и установщики для Windows и macOSX доступны на зеркалах FTP и HTTPS. Для Linux подготовлен AppImage. На 26 декабря 2022 года запланирован выход в Steam. Финальные штрихи включают в себя доработку интерфейса пользователя, новые звуковые эффекты и композицию за авторством pekpek. Проект приглашает к сотрудничеству тестировщиков и переводчиков.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.freedroid.org/2022...)
  2. OpenNews: Релиз свободной RPG-игры FreeDroidRPG 0.14
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты игры DoomRL
  4. OpenNews: Релиз открытой RPG-игры Flare 1.0
  5. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
  6. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
Автор новости: n00by
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58153-freedroidrpg
Ключевые слова: freedroidrpg, game, rpg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:04, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы
     
     
  • 2.2, аноним2 (?), 12:23, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодцы, но как же долго они её делали.
    Вспомнилась, чем-то похожая, "Little Big Adventure" - ностальгия.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:24, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каких-то 20 лет?
     
     
  • 4.9, аноним2 (?), 13:56, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вспомни сколько времени до релиза доводили Hedgewars и OpenTTD! (Про 0 A.D. пока помолчим.)
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:51, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Little Big Adventure

    да-да, не у тебя одного такое ощущение, как раз про неё и подумал тогда.

     

  • 1.3, Аноним (4), 12:24, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нет сетевой игры в 2k22. Багтрекер битком забитый ничем https://bugs.freedroid.org/b/index
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:34, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Нет сетевой игры в 2k22.

    Какое счастье, интровертам уже поиграть не во что

     

  • 1.6, Аноним (7), 12:50, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гпл гейминг бессмысленный и беспощадный. Но я знаю каково это когда нет художников, аниматоров, сценаристов и всех прочих, которые намного полезнее кодеров. Когда я впервые это увидел 20 лет назад оно уже пародировало дос игры, как вижу, ничего не изменилось с тех пор?

    Я думаю, тут дело ещё и в том, что сама диабла достаточно посредственная игра. Её прелесть именно в сумме всех факторов и качествонной проработке (музыка, катсцены, атмосфера, большое количество интересных предметов, разные билды). Ремейк, заставляющий играть в кооп из-за понерфленого дропа -- дно (не говоря уже про онлайн-дрм).

     
     
  • 2.8, Бб (?), 13:09, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не дябла это фолаут. Дябла это фларе
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 14:44, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, точно. Я тогда в итоге сделал вывод, что все без исключения сколько-нибудь играбельные гпл-игры в прошлом проприетарь. Самое удачное, что я видел, это Tremulous.
     
  • 2.13, Bdjncblpe (?), 15:00, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гпл гейминг бессмысленный и беспощадный. Но я знаю каково это когда нет
    > художников, аниматоров, сценаристов и всех прочих, которые намного полезнее кодеров. Когда
    > я впервые это увидел 20 лет назад оно уже пародировало дос
    > игры, как вижу, ничего не изменилось с тех пор?

    Нифига не полезнее, толковых кодеров ещё найди за дёшево, а всяких рисовак ониме по сто баксов пучёк на просторах интернетов, некоторые за "еду" готовы работать.

    > Я думаю, тут дело ещё и в том, что сама диабла достаточно
    > посредственная игра. Её прелесть именно в сумме всех факторов и качествонной
    > проработке (музыка, катсцены, атмосфера, большое количество интересных предметов, разные
    > билды). Ремейк, заставляющий играть в кооп из-за понерфленого дропа -- дно
    > (не говоря уже про онлайн-дрм).

    Причём тут дябла? Предметы, билды, историю можно накарябать, художников тоже можно найти, дайте толковых кодеров, у которых код не будет блоатварным постоянно сегфолтящим багодромом.

     
     
  • 3.15, Аноним (7), 15:27, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успешная индота сделана не кодерами. У дешёвых наёмных работников результат дешёвый, понимаешь?
     
  • 3.17, User (??), 16:27, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В жизни все разумеется строго наоборот - при минимально толковом тим/техлиде и пм вменяемо кодить на чужом движке умудряются даже войтивайти (тут четверть opennet'а по русски выражаться ещё не может, а на с уже), а вот вменяемого сценариста, понимающего разницу между книгой-пьессой-фильмом и _игрой_ - днем с огнём. И нет, гитис с вгиком их не, там все больше по "штрафбат в ж* не дает-12" специализируются.
    Впрочем, кого это волнует...
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:56, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Третий кандидат в релизы свободной RPG-игры FreedroidRPG

    Клую изящной словестности.
    https://www.youtube.com/watch?v=gQpcc2tUzF0

     
     
  • 2.14, n00by (ok), 15:09, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Релизенг» не пропустили бы на этот сайтенг, иначе бы сервант упал.
     
  • 2.16, commiethebeastie (ok), 15:33, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моня, тебе чизу наслайсать или писами будешь?
     

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