Третий кандидат в релизы свободной RPG-игры FreedroidRPG

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|2.2, аноним2 (?), 12:23, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Молодцы, но как же долго они её делали.
Вспомнилась, чем-то похожая, "Little Big Adventure" - ностальгия.
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|4.9, аноним2 (?), 13:56, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вспомни сколько времени до релиза доводили Hedgewars и OpenTTD! (Про 0 A.D. пока помолчим.)
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|3.7, Аноним (7), 12:51, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Little Big Adventure
да-да, не у тебя одного такое ощущение, как раз про неё и подумал тогда.
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|2.5, Аноним (5), 12:34, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Нет сетевой игры в 2k22.
Какое счастье, интровертам уже поиграть не во что
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|1.6, Аноним (7), 12:50, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Гпл гейминг бессмысленный и беспощадный. Но я знаю каково это когда нет художников, аниматоров, сценаристов и всех прочих, которые намного полезнее кодеров. Когда я впервые это увидел 20 лет назад оно уже пародировало дос игры, как вижу, ничего не изменилось с тех пор?
Я думаю, тут дело ещё и в том, что сама диабла достаточно посредственная игра. Её прелесть именно в сумме всех факторов и качествонной проработке (музыка, катсцены, атмосфера, большое количество интересных предметов, разные билды). Ремейк, заставляющий играть в кооп из-за понерфленого дропа -- дно (не говоря уже про онлайн-дрм).
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|3.11, Аноним (7), 14:44, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, точно. Я тогда в итоге сделал вывод, что все без исключения сколько-нибудь играбельные гпл-игры в прошлом проприетарь. Самое удачное, что я видел, это Tremulous.
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|2.13, Bdjncblpe (?), 15:00, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Гпл гейминг бессмысленный и беспощадный. Но я знаю каково это когда нет
> художников, аниматоров, сценаристов и всех прочих, которые намного полезнее кодеров. Когда
> я впервые это увидел 20 лет назад оно уже пародировало дос
> игры, как вижу, ничего не изменилось с тех пор?
Нифига не полезнее, толковых кодеров ещё найди за дёшево, а всяких рисовак ониме по сто баксов пучёк на просторах интернетов, некоторые за "еду" готовы работать.
> Я думаю, тут дело ещё и в том, что сама диабла достаточно
> посредственная игра. Её прелесть именно в сумме всех факторов и качествонной
> проработке (музыка, катсцены, атмосфера, большое количество интересных предметов, разные
> билды). Ремейк, заставляющий играть в кооп из-за понерфленого дропа -- дно
> (не говоря уже про онлайн-дрм).
Причём тут дябла? Предметы, билды, историю можно накарябать, художников тоже можно найти, дайте толковых кодеров, у которых код не будет блоатварным постоянно сегфолтящим багодромом.
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|3.15, Аноним (7), 15:27, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успешная индота сделана не кодерами. У дешёвых наёмных работников результат дешёвый, понимаешь?
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|3.17, User (??), 16:27, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В жизни все разумеется строго наоборот - при минимально толковом тим/техлиде и пм вменяемо кодить на чужом движке умудряются даже войтивайти (тут четверть opennet'а по русски выражаться ещё не может, а на с уже), а вот вменяемого сценариста, понимающего разницу между книгой-пьессой-фильмом и _игрой_ - днем с огнём. И нет, гитис с вгиком их не, там все больше по "штрафбат в ж* не дает-12" специализируются.
Впрочем, кого это волнует...
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|2.14, n00by (ok), 15:09, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Релизенг» не пропустили бы на этот сайтенг, иначе бы сервант упал.
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