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Релиз Polemarch 2.1, web-интерфейса для Ansible

05.10.2022 14:08

Состоялся выпуск Polemarch 2.1.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPLv3. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MySQL/PostgreSQL и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker.

Основные улучшения:

  • Сокращено время инициализации кода и оптимизирована работа с памятью за счёт рефакторинга большого объёма кода и различных повторяющихся списков.
  • Клонирование (для git) или загрузка (для tar) кода при включённом repo_sync_on_run теперь осуществляется напрямую в директорию запуска из источника. Эта функция особенно полезна для тех, кто использует Polemarch как CI/CD конвейер.
  • Добавлена возможность указывать максимальный размер архива, который необходимо загрузить при синхронизации проекта. Размер указывается в конфигурационном файле в байтах и действует для всех проектов.
  • Переделана функциональность работы при указанном repo_sync_on_run_timeout, где для git-проектов это время используется в таймаутах git cli, а для архивов покрывает время установки соединения и ожидания начала загрузки.
  • Добавлена возможность указывать иной ANSIBLE_CONFIG внутри проекта. При этом сохранена возможность указать глобально конфиг по умолчанию для проектов, где в корне нет ansible.cfg.
  • Исправлены мелкие ошибки и неточности в интерфейсе и обновлены базовые библиотеки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Релиз Polemarch 2.0, web-интерфейса для Ansible
  3. OpenNews: Выпуск системы управления конфигураций серверов Puppet 4
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  5. OpenNews: Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом
  6. OpenNews: Опасные уязвимости в системе управления конфигурацией SaltStack
Автор новости: VST Consulting
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57874-polemarch
Ключевые слова: polemarch, ansible
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:49, 05/10/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery.

    Нужно переписать на языках rust и rust с использованием фреймворков на rust и на rust

     
     
  • 2, Аноним (2), 14:57, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проект распространяется под лицензией AGPLv3.

    Форкните?

     
  • 3, Аноним (3), 15:00, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты все правильно написал только сделал опечатку в слове carbon. А так ты молодец.
     

  • 4, Аноним (3), 15:00, 05/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    А если перейти на релизы раз в неделю можно будет писать новости каждую неделю. ПРОФИТ!
     
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