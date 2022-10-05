Релиз Polemarch 2.1, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 2.1.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPLv3. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MySQL/PostgreSQL и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker. Основные улучшения: Сокращено время инициализации кода и оптимизирована работа с памятью за счёт рефакторинга большого объёма кода и различных повторяющихся списков.

Клонирование (для git) или загрузка (для tar) кода при включённом repo_sync_on_run теперь осуществляется напрямую в директорию запуска из источника. Эта функция особенно полезна для тех, кто использует Polemarch как CI/CD конвейер.

Добавлена возможность указывать максимальный размер архива, который необходимо загрузить при синхронизации проекта. Размер указывается в конфигурационном файле в байтах и действует для всех проектов.

Переделана функциональность работы при указанном repo_sync_on_run_timeout, где для git-проектов это время используется в таймаутах git cli, а для архивов покрывает время установки соединения и ожидания начала загрузки.

Добавлена возможность указывать иной ANSIBLE_CONFIG внутри проекта. При этом сохранена возможность указать глобально конфиг по умолчанию для проектов, где в корне нет ansible.cfg.

Исправлены мелкие ошибки и неточности в интерфейсе и обновлены базовые библиотеки.



