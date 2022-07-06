Обновление Firefox 102.0.1

> Устранена проблема, не позволявшая проверять правописание [...] в тексте на основе кириллицы при одновременном включении английского и русского словарей.

Со слоу, бро. Это, ЕМНИП, еще с аустарлисовой лисы тянется.

> Решена проблема с созданием ярлыков на страницы при перетаскивании мышью пиктограммы сайта из адресной строки в файловый менеджер Windows.

Оу, май. Это же настолько ВАЖНАЯ проблема, что все мамки и бухши мира уже радостно оторвались от 4534902434го уровня три-в-ряд и в экстазе бросились на своих мальчиков-эникеев. Праздновать.

Когда уже гекко на хрустике перепишут?

