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Обновление Firefox 102.0.1

06.07.2022 19:38

Доступен корректирующий выпуск Firefox 102.0.1, в котором устранено несколько недоработок:

  • Устранена проблема, не позволявшая проверять правописание в содержимом, сочетающем слова на английском языке и языке не на основе латиницы. Например, проблема не позволяла выявлять ошибки в тексте на основе кириллицы при одновременном включении английского и русского словарей.
  • Исправлена ошибка, приводившая к мельканию белого фона на боковой панели закладок при использовании тёмной темы оформления.
  • Исправлена проблема, из-за которой включение режима очистки Cookie и данных сайтов после завершения работы не сохранялось и настройка сбрасывалась в исходное состояние.
  • Решена проблема с созданием ярлыков на страницы при перетаскивании мышью пиктограммы сайта из адресной строки в файловый менеджер Windows.
  • В инструментах для web-разработчиков устранена проблема, приводившая к постоянной прокрутке содержимого web-консоли в самый низ, если последнее сообщение содержит результат вычислений (попытки прокрутить вверх не фиксировались и содержимое сразу смещалось вниз).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 102
  3. OpenNews: В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57462-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 19:43, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Лучший браузер
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:54, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > ошибка, приводившая к мельканию белого фона на боковой панели закладок при использовании тёмной темы оформления

    Может, пора уже дропнуть устаревший вебрендер?

     
     
  • 3.12, НяшМяш (ok), 20:31, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://hg.mozilla.org/releases/mozilla-release/rev/83b3d07ae631

    Неудачная попытка, попробуй ещё раз.

     
     
  • 4.18, Аноним (5), 21:54, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоей ссылке ничего про дроп вебрендера не наблюдается, Карл.
     
  • 2.14, user90 (?), 20:53, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Было бы из чего выбирать))
     

  • 1.2, Какойточел (?), 19:46, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    кароче - ничего не поменялось
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:47, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Исправлена проблема, из-за которой включение режима очистки Cookie и данных сайтов после завершения работы не сохранялось и настройка сбрасывалась в исходное состояние.

    Совершенно случайно. Ай-яй-яй.

     
  • 1.4, Аноним (4), 19:51, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они вообще тестируют что-нибудь перед релизом?
     
     
  • 2.9, кубрик (?), 20:11, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Им не надо тестировать. У них есть раст. Раст работает без тестирования и всегда с первого раза и только правильно. Можно даже код не писать. На расте всё равно будет рабоать. ВЕЧНА
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 21:56, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, помнится, как растаманы накосячили с памятью в цветовых профилях :)
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 20:11, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иконки. Прорисовку вкладочек. Скорость всплытия нерекламной страницы с непропагандой. Много делов у них, не до этих ваших багов.
     

  • 1.6, Дупель (?), 19:56, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фантастика. Проблему с ярлыком решили через 30 версий после её появления. Круче некуда.
     
     
  • 2.7, кубрик (?), 20:10, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Круче некуда.

    Есть куда. Меню как сломали так до сих пор не починили.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:41, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там с меню? У меня при открытии окна абоут зависает, ничего другого не замечал.
     

  • 1.8, Dzen Python (ok), 20:10, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Устранена проблема, не позволявшая проверять правописание [...] в тексте на основе кириллицы при одновременном включении английского и русского словарей.

    Со слоу, бро. Это, ЕМНИП, еще с аустарлисовой лисы тянется.

    > Решена проблема с созданием ярлыков на страницы при перетаскивании мышью пиктограммы сайта из адресной строки в файловый менеджер Windows.

    Оу, май. Это же настолько ВАЖНАЯ проблема, что все мамки и бухши мира уже радостно оторвались от 4534902434го уровня три-в-ряд и в экстазе бросились на своих мальчиков-эникеев. Праздновать.

    Когда уже гекко на хрустике перепишут?

     
     
  • 2.11, ИмяХ (?), 20:18, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Когда уже гекко на хрустике перепишут?

    Когда ты им за это заплатишь.

     
  • 2.16, Аноним (16), 21:13, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда уже гекко на хрустике перепишут?

    Пытались сделать Servo, а потом передумали

     
     
  • 3.20, Аноним (5), 21:59, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие проекты растаманам не по плечу.
     
  • 3.23, Kuromi (ok), 22:57, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем так, те части Servo что были готовы, а это CSS движек Stylo и композитор\рисовалка Webrender вполне себе вошли в ФФ. Проблема в том что все остальное - упс, а ведь планы были куда шире.
     

  • 1.17, Аноним (17), 21:43, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > на основе кириллицы при одновременном включении английского и русского словарей

    А так можно было? o_O

     
     
  • 2.21, Аноним (13), 22:14, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кончено можно. По-тихоньку начинают догонять Оперу 10 летней давности. Кстати, словари то с ё, или как обычно?
     

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