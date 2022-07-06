Обновление Firefox 102.0.1

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|2.5, Аноним (5), 19:54, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> ошибка, приводившая к мельканию белого фона на боковой панели закладок при использовании тёмной темы оформления
Может, пора уже дропнуть устаревший вебрендер?
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|1.3, Аноним (3), 19:47, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Исправлена проблема, из-за которой включение режима очистки Cookie и данных сайтов после завершения работы не сохранялось и настройка сбрасывалась в исходное состояние.
Совершенно случайно. Ай-яй-яй.
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|2.9, кубрик (?), 20:11, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Им не надо тестировать. У них есть раст. Раст работает без тестирования и всегда с первого раза и только правильно. Можно даже код не писать. На расте всё равно будет рабоать. ВЕЧНА
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|3.19, Аноним (5), 21:56, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да, помнится, как растаманы накосячили с памятью в цветовых профилях :)
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|2.10, Dzen Python (ok), 20:11, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иконки. Прорисовку вкладочек. Скорость всплытия нерекламной страницы с непропагандой. Много делов у них, не до этих ваших багов.
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|1.6, Дупель (?), 19:56, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фантастика. Проблему с ярлыком решили через 30 версий после её появления. Круче некуда.
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|2.7, кубрик (?), 20:10, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Круче некуда.
Есть куда. Меню как сломали так до сих пор не починили.
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|3.13, Аноним (13), 20:41, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что там с меню? У меня при открытии окна абоут зависает, ничего другого не замечал.
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|1.8, Dzen Python (ok), 20:10, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Устранена проблема, не позволявшая проверять правописание [...] в тексте на основе кириллицы при одновременном включении английского и русского словарей.
Со слоу, бро. Это, ЕМНИП, еще с аустарлисовой лисы тянется.
> Решена проблема с созданием ярлыков на страницы при перетаскивании мышью пиктограммы сайта из адресной строки в файловый менеджер Windows.
Оу, май. Это же настолько ВАЖНАЯ проблема, что все мамки и бухши мира уже радостно оторвались от 4534902434го уровня три-в-ряд и в экстазе бросились на своих мальчиков-эникеев. Праздновать.
Когда уже гекко на хрустике перепишут?
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|2.11, ИмяХ (?), 20:18, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Когда уже гекко на хрустике перепишут?
Когда ты им за это заплатишь.
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|2.16, Аноним (16), 21:13, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда уже гекко на хрустике перепишут?
Пытались сделать Servo, а потом передумали
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|3.23, Kuromi (ok), 22:57, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем так, те части Servo что были готовы, а это CSS движек Stylo и композитор\рисовалка Webrender вполне себе вошли в ФФ. Проблема в том что все остальное - упс, а ведь планы были куда шире.
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|1.17, Аноним (17), 21:43, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на основе кириллицы при одновременном включении английского и русского словарей
А так можно было? o_O
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|2.21, Аноним (13), 22:14, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кончено можно. По-тихоньку начинают догонять Оперу 10 летней давности. Кстати, словари то с ё, или как обычно?
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