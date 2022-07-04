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Конкурс "Код для всех", нацеленный на содействие разработке открытого ПО

04.07.2022 13:30

10 июля завершится приём заявок на участие в новой конкурсной программе стажировок для школьников и студентов "Код для всех". Инициаторами конкурса выступили компании Postgres Professional и "Яндекс", к которым позднее присоединились BellSoft и CyberOK. Запуск программы поддержало Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ).

Участники «Кода для всех» будут писать код в существующие проекты компаний-организаторов под руководством менторов. Каждый стажер сможет работать дистанционно и будет ежемесячно получать стипендию или итоговое вознаграждение от партнеров программы в размере до 180 тысяч рублей за весь период. Подать заявки можно на несколько направлений – создание патчей для СУБД PostgreSQL (Postgres Professional), решения в сфере кибербезопасности (CyberOK), устранение ошибок и внедрение новых возможностей в Java (BellSoft), а также развитие инструментов и сервисов «Яндекса» (Yandex Database, Yandex CatBoost, технология Hermione и др.).

«Многие сотрудники нашей компании начали работать с открытым кодом ещё будучи студентами, - рассказал заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. - Вовремя сделанный выбор позволяет быстро интегрироваться в сообщество разработчиков и набрать за время учёбы яркий и продуктивный опыт для дальнейшего профессионального развития. Для компаний, занимающихся разработкой свободного ПО, вопрос развития сообщества тоже крайне важен. Поэтому, пообщавшись с коллегами из Яндекса, мы решили организовать программу «Код для всех», направленную на содействие разработке открытого исходного кода».

Подача заявок на участие в программе продлится до 10 июля 2022 года, информацию о прохождении отбора озвучат до конца июля, работа над проектами вместе с менторами будет проходить с июля по сентябрь, подведение итогов намечено на август-сентябрь этого года. Чтобы сделать заявку на стажировку, необходимо выбрать интересующее направление, заполнить анкету, подробно описав свой вклад в opensource-проекты, а также приложить мотивационное эссе. Часть стажировок будут доступны участникам в возрасте от 14 лет, некоторые предназначены для участников старше 18 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ne...)
  2. OpenNews: Google снял ограничения по участию в программе Summer of Code только студентов
  3. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  4. OpenNews: Яндекс открыл код распределённой СУБД YDB, поддерживающей SQL
  5. OpenNews: Программа от Google: Summer of Code
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57451-opensource
Ключевые слова: opensource
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:52, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Уже слишком много кода для всех, можно код для программистов только оставить?
     
     
  • 2.24, Домохозяйки (?), 16:03, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поздно. All your programming are belong to us
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:03, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Выглядит похоже на GSoC, и это приятно
    Не только же в libvirt/qemu патчи слать: в YDB тоже задачи есть, оказывается
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:06, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почему для студентов и школьников? Программисты постарше им не нужны?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:17, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    Студенты и школьники - дешевое мясо, личной жизни нет, дачи-машины-тёщи нет, свободное время и здоровье не ценят, глазки горят - идеально выращивать корп. рабов
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:46, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Казалось бы как этот конкурс касается местных экспертов? Они судя по унижающим разработчиков комментариям в каждой новости, программисты уровня минимум сеньер, а судя по тому что не в состоянии показать свой код, оторванные от реальности психически неуравновешенные люди или боты.
     
  • 2.44, Аноним (-), 18:00, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что те, кто постарше, уже прекрасно знают, что от этих компаний дурно пахнет.
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:33, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >нацеленный на содействие разработке открытого ПО

    Пора создавать курсы по иксам, чтобы не попасть в просак, когда редгадовцы бросят их. Хотя яндеху пох, наверное. Ему важнее набрать бестолочей, который просрут ваши данные и дадут левым лицам доступ к почте.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:59, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> важнее набрать бестолочей

    Главное даром
    Количество сливов данных за последние месяцы, как бы подверждает высокий процент "ворвавшихся в it"

     
  • 2.47, Аноним (42), 18:33, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вам не создать курсы для иксов?
    Вы даже можете устроить свой аналогичный конкурс, ведь 40тр в месяц которые платит belsoft, это 1/5 зарплаты мидл разработчика и такой разработчик мог в одиночку его организовать. Или если 8 анонимов скинутся всего по 5тр.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 19:20, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро будем наблюдать как национализируется вяленый, такое вот импортозамещение)
     
  • 2.49, Аноним (42), 18:39, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому же организовав курсы вы сможете набрать не "бестолочей", а себе подобных...
    умных и способных...
     

  • 1.27, Аноним (-), 16:24, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >итоговое вознаграждение от партнеров программы в размере до 180 тысяч рублей за весь период

    Типичный русский развод, это когда деньги обозначаются приставкой ДО. От нуля рублей до 180 тысяч. То есть кому-то не повезёт и тот получит допустим 50 тыс. А что? 50 тыс - это цифра "до 180 тыс.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:38, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >То есть кому-то не повезёт и тот получит допустим 50 тыс.

    Это ещё повезёт.

     
  • 2.31, SNM (?), 16:59, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Типичный русский развод

    Который ВНЕЗАПНО пришёл с запада. Со всеми этими тимбилдингами и прочей тряхомудией.

     
     
  • 3.34, Аноним (32), 17:06, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не-не-не
    Это у нас "маркетинг" переводят как "наебалово".
    А "тимбилдинг и корпоративный дух" как "чтоб денег не платить".
    Тут ещё любят патриотизм включать (вакансии посмотрел, поржал).
    Специалистам "на западе" реально платят.
     
  • 2.33, Admino (ok), 17:00, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Типичный русский развод, это когда деньги обозначаются приставкой ДО.

    Да-да, типично русский, нигде в мире такого нет, не в США это придумали, никогда такого не было и вот опять.

     
  • 2.38, Аноним (42), 17:28, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в списке задач сказано сколько денег платить будут и за какой период. У яндекса 60тр в месяц, до 3х месяцев, у belsoft 120тр за всё.
     

  • 1.28, гоквч (?), 16:36, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Код для всех даром!
    И пусть никто не уйдёт обиженным.
     
  • 1.30, SNM (?), 16:57, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Какой смысл размещать новость здесь, где средний возраст аудитории 35+
     
     
  • 2.45, Анатолий Цыбин (ok), 18:27, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если средний возраст аудитории 35+ и, допустим, они обзавелись детьми в 20, то их дети уже подпадают под нужную категорию между 14 и 18 годами.
     

  • 1.39, Аноним (42), 17:32, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >заполнить анкету, подробно описав свой вклад в opensource-проекты, а также приложить мотивационное эссе

    Для тех у кого есть вклад и коммуникативные способности написать эссе 🙁

     
     
  • 2.43, Аноним (42), 17:48, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы хотела подать заявку, но завалюсь даже на эссе.
     
     
  • 3.52, Аноним (51), 19:24, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бабе достаточно просто поплакать😭😭😭😭😭😭😭😭 и построить глазки 😘😘😘😘
     

  • 1.40, Аноним (42), 17:35, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно откуда столько ненависти в комментариях что приходится почти 3/4 удалять?
     
     
  • 2.46, a_kusb (ok), 18:32, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может что то и произошло...
     
     
  • 3.48, Аноним (42), 18:35, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что?
     
     
  • 4.53, Аноним (51), 19:24, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тлетворное влияние коллективного запада!
     

  • 1.41, Аноним (41), 17:36, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    лору тоже забашляли, опеннет не один такой продажный
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 18:44, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не стоило в .ru зоне сайты держать...
     

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