Конкурс "Код для всех", нацеленный на содействие разработке открытого ПО

10 июля завершится приём заявок на участие в новой конкурсной программе стажировок для школьников и студентов "Код для всех". Инициаторами конкурса выступили компании Postgres Professional и "Яндекс", к которым позднее присоединились BellSoft и CyberOK. Запуск программы поддержало Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ).

Участники «Кода для всех» будут писать код в существующие проекты компаний-организаторов под руководством менторов. Каждый стажер сможет работать дистанционно и будет ежемесячно получать стипендию или итоговое вознаграждение от партнеров программы в размере до 180 тысяч рублей за весь период. Подать заявки можно на несколько направлений – создание патчей для СУБД PostgreSQL (Postgres Professional), решения в сфере кибербезопасности (CyberOK), устранение ошибок и внедрение новых возможностей в Java (BellSoft), а также развитие инструментов и сервисов «Яндекса» (Yandex Database, Yandex CatBoost, технология Hermione и др.).

«Многие сотрудники нашей компании начали работать с открытым кодом ещё будучи студентами, - рассказал заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. - Вовремя сделанный выбор позволяет быстро интегрироваться в сообщество разработчиков и набрать за время учёбы яркий и продуктивный опыт для дальнейшего профессионального развития. Для компаний, занимающихся разработкой свободного ПО, вопрос развития сообщества тоже крайне важен. Поэтому, пообщавшись с коллегами из Яндекса, мы решили организовать программу «Код для всех», направленную на содействие разработке открытого исходного кода».

Подача заявок на участие в программе продлится до 10 июля 2022 года, информацию о прохождении отбора озвучат до конца июля, работа над проектами вместе с менторами будет проходить с июля по сентябрь, подведение итогов намечено на август-сентябрь этого года. Чтобы сделать заявку на стажировку, необходимо выбрать интересующее направление, заполнить анкету, подробно описав свой вклад в opensource-проекты, а также приложить мотивационное эссе. Часть стажировок будут доступны участникам в возрасте от 14 лет, некоторые предназначены для участников старше 18 лет.



