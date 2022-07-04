Конкурс "Код для всех", нацеленный на содействие разработке открытого ПО

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|1.1, Аноним (1), 14:52, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Уже слишком много кода для всех, можно код для программистов только оставить?
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|1.2, Аноним (2), 15:03, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Выглядит похоже на GSoC, и это приятно
Не только же в libvirt/qemu патчи слать: в YDB тоже задачи есть, оказывается
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|1.3, Аноним (3), 15:06, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Почему для студентов и школьников? Программисты постарше им не нужны?
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|2.7, Аноним (7), 15:17, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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Студенты и школьники - дешевое мясо, личной жизни нет, дачи-машины-тёщи нет, свободное время и здоровье не ценят, глазки горят - идеально выращивать корп. рабов
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|3.42, Аноним (42), 17:46, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Казалось бы как этот конкурс касается местных экспертов? Они судя по унижающим разработчиков комментариям в каждой новости, программисты уровня минимум сеньер, а судя по тому что не в состоянии показать свой код, оторванные от реальности психически неуравновешенные люди или боты.
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|2.44, Аноним (-), 18:00, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что те, кто постарше, уже прекрасно знают, что от этих компаний дурно пахнет.
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|1.16, Аноним (16), 15:33, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>нацеленный на содействие разработке открытого ПО
Пора создавать курсы по иксам, чтобы не попасть в просак, когда редгадовцы бросят их. Хотя яндеху пох, наверное. Ему важнее набрать бестолочей, который просрут ваши данные и дадут левым лицам доступ к почте.
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|2.32, Аноним (32), 16:59, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> важнее набрать бестолочей
Главное даром
Количество сливов данных за последние месяцы, как бы подверждает высокий процент "ворвавшихся в it"
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|2.47, Аноним (42), 18:33, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему вам не создать курсы для иксов?
Вы даже можете устроить свой аналогичный конкурс, ведь 40тр в месяц которые платит belsoft, это 1/5 зарплаты мидл разработчика и такой разработчик мог в одиночку его организовать. Или если 8 анонимов скинутся всего по 5тр.
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|3.51, Аноним (51), 19:20, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скоро будем наблюдать как национализируется вяленый, такое вот импортозамещение)
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|2.49, Аноним (42), 18:39, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К тому же организовав курсы вы сможете набрать не "бестолочей", а себе подобных...
умных и способных...
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|1.27, Аноним (-), 16:24, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>итоговое вознаграждение от партнеров программы в размере до 180 тысяч рублей за весь период
Типичный русский развод, это когда деньги обозначаются приставкой ДО. От нуля рублей до 180 тысяч. То есть кому-то не повезёт и тот получит допустим 50 тыс. А что? 50 тыс - это цифра "до 180 тыс.
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|2.29, Аноним (29), 16:38, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>То есть кому-то не повезёт и тот получит допустим 50 тыс.
Это ещё повезёт.
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|2.31, SNM (?), 16:59, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Типичный русский развод
Который ВНЕЗАПНО пришёл с запада. Со всеми этими тимбилдингами и прочей тряхомудией.
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|3.34, Аноним (32), 17:06, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не-не-не
Это у нас "маркетинг" переводят как "наебалово".
А "тимбилдинг и корпоративный дух" как "чтоб денег не платить".
Тут ещё любят патриотизм включать (вакансии посмотрел, поржал).
Специалистам "на западе" реально платят.
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|2.33, Admino (ok), 17:00, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Типичный русский развод, это когда деньги обозначаются приставкой ДО.
Да-да, типично русский, нигде в мире такого нет, не в США это придумали, никогда такого не было и вот опять.
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|2.38, Аноним (42), 17:28, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там в списке задач сказано сколько денег платить будут и за какой период. У яндекса 60тр в месяц, до 3х месяцев, у belsoft 120тр за всё.
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|1.30, SNM (?), 16:57, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Какой смысл размещать новость здесь, где средний возраст аудитории 35+
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|2.45, Анатолий Цыбин (ok), 18:27, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если средний возраст аудитории 35+ и, допустим, они обзавелись детьми в 20, то их дети уже подпадают под нужную категорию между 14 и 18 годами.
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|1.39, Аноним (42), 17:32, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>заполнить анкету, подробно описав свой вклад в opensource-проекты, а также приложить мотивационное эссе
Для тех у кого есть вклад и коммуникативные способности написать эссе 🙁
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|3.52, Аноним (51), 19:24, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бабе достаточно просто поплакать😭😭😭😭😭😭😭😭 и построить глазки 😘😘😘😘
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|1.40, Аноним (42), 17:35, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно откуда столько ненависти в комментариях что приходится почти 3/4 удалять?
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