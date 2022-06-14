Проект browser-linux развивает дистрибутив Linux для запуска в web-браузере

Предложен дистрибутив browser-linux, предназначенный для запуска консольного Linux-окружения в web-браузере. Проект можно использоваться для быстрого знакомства с Linux без необходимости запуска виртуальных машин или загрузки с внешнего носителя. Урезанное Linux-окружение формируется при помощи инструментария Buildroot.

Для выполнения полученной сборки в браузере используется эмулятор v86, транслирующего машинный код в представление WebAssembly. Для организации работы хранилища применяется библиотека localForage, работающая поверх API IndexedDB. Пользователю предоставляется возможность сохранения состояния окружения в любой момент и последующего восстановления работы с сохранённой позиции. Вывод формируется в окне терминала, реализованного при помощи библиотеки xterm.js. Для настройки сетевого взаимодействия используется udhcpc.



