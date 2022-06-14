Проект browser-linux развивает дистрибутив Linux для запуска в web-браузере

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|1.2, X86 (ok), 07:38, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо будет запустить браузер в таком линуксе и попробовать его безопасность так сказать.
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|2.9, Александр (??), 08:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно из главных преимуществ SPA, то что тебе не нужен полноценный бекенд, т.к. ты можешь статически скомпилировать и раздавать как статику, еще и кешировать всё. Это же большая экономия на серверных ресурсах.
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|2.14, Отражение луны (ok), 08:28, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>от них надо уходить
Тебе надо уходить в пещеру. А браузерам нужна колоссальная переработка стандартов, которой, к сожалению, никто уже заниматься не будет.
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|3.15, Аноним (15), 08:40, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот смотри, организация браузера должна быть уровня файлового браузера, просто и рационально... файловый браузер использует программы ОС, в тоже время веб-браузер использует собственный комбайн воспроизведения контента, т.е. операционка то по факту и ненужна.
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|1.7, beck (??), 07:54, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В качестве учебного пособия вполне можно. Впрочем, нужно смотреть, что и как сделано.
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|2.21, nebularia (ok), 09:08, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для запуска в web-браузере
> JavaScript
А что именно другое тут можно было ожидать увидеть? XD
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|1.13, Аноним (13), 08:28, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, так не интересно, - онанизм какой-то получается:(.
Линукс же это про то, как заниматься жёстким секасом; хотя..., тут ещё вопрос кто кого будет иметь:)
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|1.18, Аноним (18), 08:49, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё, веб окончательно свернул не туда. Закапывайте и уходите на gemini.
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|1.22, Аноним (22), 09:16, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если в браузере можно игры, то почему нельзя Линукс. Правда практической цели не видно, разве что тоже играться.
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|1.23, nebularia (ok), 09:21, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идея отличная, для всяких курсов, чтобы попробовать команды сразу на месте и не держать сервера для этого. Но я так и не понял, чем это лучше https://bellard.org/jslinux/ от создателя QEMU из 2011 года. Там даже сеть и GUI есть.
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