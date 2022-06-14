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Проект browser-linux развивает дистрибутив Linux для запуска в web-браузере

14.06.2022 07:51

Предложен дистрибутив browser-linux, предназначенный для запуска консольного Linux-окружения в web-браузере. Проект можно использоваться для быстрого знакомства с Linux без необходимости запуска виртуальных машин или загрузки с внешнего носителя. Урезанное Linux-окружение формируется при помощи инструментария Buildroot.

Для выполнения полученной сборки в браузере используется эмулятор v86, транслирующего машинный код в представление WebAssembly. Для организации работы хранилища применяется библиотека localForage, работающая поверх API IndexedDB. Пользователю предоставляется возможность сохранения состояния окружения в любой момент и последующего восстановления работы с сохранённой позиции. Вывод формируется в окне терминала, реализованного при помощи библиотеки xterm.js. Для настройки сетевого взаимодействия используется udhcpc.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Darin755/br...)
  2. OpenNews: На языке JavaScript написан полноценный эмулятор ПК, способный загрузить Linux
  3. OpenNews: jor1k - эмулятор OpenRISC 1000 на JavaScript, способный выполнять Linux, X и Wayland
  4. OpenNews: В написанном на JavaScript эмуляторе ПК появилась поддержка постоянного хранилища
  5. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  6. OpenNews: Проект PyScript развивает платформу для выполнения Python-скриптов в web-браузере
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57348-browser-linux
Ключевые слова: browser-linux
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    До чего дошёл прогресс...
     
     
  • 2.20, Жироватт (ok), 09:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда доходит до такого, что лучше бы у Серёжи ПМС
     

  • 1.2, X86 (ok), 07:38, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо будет запустить браузер в таком линуксе и попробовать его безопасность так сказать.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 07:43, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в нëм линукс
     
     
  • 3.17, onanim (?), 08:46, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а в нём Doom, для ачивки
     

  • 1.4, Попандопала (?), 07:44, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже вижу будущее дистра Tiles.D
     
  • 1.5, Аноним (5), 07:48, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Совсем с ума посходили со своими браузерами
    от них надо уходить, дак нет, они дистры пилят..
    вот полезная стратья браузероводам и сайтописателям #noJS https://habr.com/ru/company/first/blog/669774/
     
     
  • 2.9, Александр (??), 08:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно из главных преимуществ SPA, то что тебе не нужен полноценный бекенд, т.к. ты можешь статически скомпилировать и раздавать как статику, еще и кешировать всё. Это же большая экономия на серверных ресурсах.
     
  • 2.14, Отражение луны (ok), 08:28, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >от них надо уходить

    Тебе надо уходить в пещеру. А браузерам нужна колоссальная переработка стандартов, которой, к сожалению, никто уже заниматься не будет.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 08:40, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот смотри, организация браузера должна быть уровня файлового браузера, просто и рационально... файловый браузер использует программы ОС, в тоже время веб-браузер использует собственный комбайн воспроизведения контента, т.е. операционка то по факту и ненужна.
     

  • 1.6, Аноним (6), 07:50, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да! Да! Да! Это просто epic! :D
     
  • 1.7, beck (??), 07:54, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В качестве учебного пособия вполне можно. Впрочем, нужно смотреть, что и как сделано.
     
  • 1.12, Mark Asread (?), 08:28, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зашол на github их:

    Languages: JavaScript 94.3%, CSS 3.6%, HTML 2.1%

    Выносите. Ненужно.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 08:41, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ахаха) сейчас тебе любители JS напишут гадости
     
  • 2.21, nebularia (ok), 09:08, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для запуска в web-браузере
    > JavaScript

    А что именно другое тут можно было ожидать увидеть? XD

     

  • 1.13, Аноним (13), 08:28, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, так не интересно, - онанизм какой-то получается:(.
    Линукс же это про то, как заниматься жёстким секасом; хотя..., тут ещё вопрос кто кого будет иметь:)
     
  • 1.18, Аноним (18), 08:49, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё, веб окончательно свернул не туда. Закапывайте и уходите на gemini.
     
  • 1.19, Штульман Жопаэль (?), 08:53, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой только хренью люди не занимаются!!!
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:23, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дэвид Кэррадайн это бы подтвердил! Вернее, уже подтвердил.
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:16, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если в браузере можно игры, то почему нельзя Линукс. Правда практической цели не видно, разве что тоже играться.
     
  • 1.23, nebularia (ok), 09:21, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея отличная, для всяких курсов, чтобы попробовать команды сразу на месте и не держать сервера для этого. Но я так и не понял, чем это лучше https://bellard.org/jslinux/ от создателя QEMU из 2011 года. Там даже сеть и GUI есть.
     

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