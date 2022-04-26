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Релиз Xpdf 4.04

26.04.2022 21:00

Состоялся релиз набора Xpdf 4.04, включающего в себя программу для просмотра документов в формате PDF (XpdfReader) и набор утилит для конвертирования PDF в другие форматы. На странице загрузки сайта проекта доступны cборки для Linux и Windows, а так же архив с исходными текстами. Код поставляется под лицензиями GPLv2 и GPLv3.

Выпуск 4.04 сосредоточен на исправлении ошибок, однако в нем есть и новые возможности:

  • Изменения в XpdfReader:
    • При закрытии файла номер текущей страницы сохраняется в ~/.xpdf.pages и при последующем открытии файла показывается эта страница. Данное поведение можно запретить при помощи настройки "savePageNumbers no" в xpdfrc.
    • Добавлена возможность изменить порядок вкладок при помощи перетаскивания в режиме drag&drop.
    • Добавлен диалог свойств документа с метаданными и шрифтами.
    • Добавлена поддержка Qt6.
  • Утилита pdftohtml теперь генерирует HTML-ссылки для URI ссылок на якоря в тексте.
  • Некоторые новые опции для утилит CLI и настроек xpdfrc.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.xpdfreader.com/v...)
  2. OpenNews: Доступен Окуляр ГОСТ, PDF-просмотрщик на базе Okular с поддержкой российских электронных подписей
  3. OpenNews: Энтузиасты воссоздали метод мгновенной генерации PDF-файлов с одинаковым хэшем SHA-1
  4. OpenNews: Инициатива Mozilla по переносу PDFium и части Pepper API из Chromium в Firefox
  5. OpenNews: В Firefox устранена критическая 0-day уязвимость в PDF.js
  6. OpenNews: Google открыл исходный код PDF-движка Chrome
Автор новости: u235
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57088-xpdf
Ключевые слова: xpdf, pdf
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:08, 26/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Открытый pdf-редактор, который не корячит каждый второй докумет - когда?
     
     
  • 2, timur.davletshin (ok), 22:10, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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