Релиз Xpdf 4.04

Состоялся релиз набора Xpdf 4.04, включающего в себя программу для просмотра документов в формате PDF (XpdfReader) и набор утилит для конвертирования PDF в другие форматы. На странице загрузки сайта проекта доступны cборки для Linux и Windows, а так же архив с исходными текстами. Код поставляется под лицензиями GPLv2 и GPLv3. Выпуск 4.04 сосредоточен на исправлении ошибок, однако в нем есть и новые возможности: Изменения в XpdfReader: При закрытии файла номер текущей страницы сохраняется в ~/.xpdf.pages и при последующем открытии файла показывается эта страница. Данное поведение можно запретить при помощи настройки "savePageNumbers no" в xpdfrc. Добавлена возможность изменить порядок вкладок при помощи перетаскивания в режиме drag&drop. Добавлен диалог свойств документа с метаданными и шрифтами. Добавлена поддержка Qt6.

Утилита pdftohtml теперь генерирует HTML-ссылки для URI ссылок на якоря в тексте.

Некоторые новые опции для утилит CLI и настроек xpdfrc.



