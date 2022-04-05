Доступен Окуляр ГОСТ, PDF-просмотрщик на базе Okular с поддержкой российских электронных подписей

Опубликовано приложение Окуляр ГОСТ, представляющее собой ответвление от развиваемого проектом KDE просмотрщика документов Okular, расширенное поддержкой гостовских хэш-алгоритмов в функциях проверки и электронной подписи файлов PDF. Программой поддерживаются простой (CAdES BES) и усовершенствованный (CAdES-X Type 1) форматы встраиваемой подписи CAdES. Для формирования и проверки подписей используется криптопровайдер КриптоПро.

Кроме этого, в Окуляр ГОСТ исправлены многие ошибки оригинального Okular, включая проблемы c использованием кириллицы при заполнении форм и вставкой изображений в формате PNG и JPEG, а также многочисленные ошибки при использовании не латинских кодировок. Код программы распространяется под лицензией GPLv2, аналогично проектам Poppler и Okular. Часть реализованных при разработке Окуляр ГОСТ исправлений уже принята в оригинальный проект Okular, а часть будет представлена для включения в ближайшее время. Готовые сборки подготовлены для операционных систем Альт, Astra Linux, Debian, Fedora, РОСА и Ubuntu.



