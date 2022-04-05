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Доступен Окуляр ГОСТ, PDF-просмотрщик на базе Okular с поддержкой российских электронных подписей

05.04.2022 10:06

Опубликовано приложение Окуляр ГОСТ, представляющее собой ответвление от развиваемого проектом KDE просмотрщика документов Okular, расширенное поддержкой гостовских хэш-алгоритмов в функциях проверки и электронной подписи файлов PDF. Программой поддерживаются простой (CAdES BES) и усовершенствованный (CAdES-X Type 1) форматы встраиваемой подписи CAdES. Для формирования и проверки подписей используется криптопровайдер КриптоПро.

Кроме этого, в Окуляр ГОСТ исправлены многие ошибки оригинального Okular, включая проблемы c использованием кириллицы при заполнении форм и вставкой изображений в формате PNG и JPEG, а также многочисленные ошибки при использовании не латинских кодировок. Код программы распространяется под лицензией GPLv2, аналогично проектам Poppler и Okular. Часть реализованных при разработке Окуляр ГОСТ исправлений уже принята в оригинальный проект Okular, а часть будет представлена для включения в ближайшее время. Готовые сборки подготовлены для операционных систем Альт, Astra Linux, Debian, Fedora, РОСА и Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://lab50.net/%d0%b2%d1%8b...)
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Автор новости: Василий
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56970-okular
Ключевые слова: okular, pdf, gost
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > в Окуляр ГОСТ исправлены многие ошибки в Okular

    ёжики плачут но продолжают есть этот кактус

     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 11:34, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну не знаю, если эти патчи вернут в основную ветку...
     
     
  • 3.6, Кир (?), 11:40, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Написано, что часть патчей уже вернули.
     
     
  • 4.16, pashev.ru (?), 12:11, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Патч не бутерброд. Его не надо возвращать, надо просто исходники публиковать.
     
     
  • 5.22, Аноним (1), 12:22, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если ты дашь мне бутерброд то я тебе его верну в переработанной форме, такой, что под стать твоим сравнениям
     
  • 5.24, Кир (?), 12:28, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ок, часть патчей приняли в основную ветку, так доходчивей?
     
     
  • 6.40, Аноним (40), 14:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    список ID коммитов в офф. репозиторий будет или снова на словах балаболить?
     
  • 6.48, pashev.ru (?), 14:34, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где она, основная ветка?

    Я видел "Merge branch 'master' into 'master'" 🤭

     
  • 5.50, Michael Shigorin (ok), 14:46, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Просто опубликовать" и "пропихнуть в апстрим" -- немножко разные мероприятия по трудо- и времязатратам; второе гораздо ценней, хотя и первое неоценимо.
     
  • 3.10, Аноним (1), 11:48, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    вернут или нет, кде как было г так и останется
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:58, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ёжики плачут при чтении этого )
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:39, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эт че получается, если хочешь новый алгоритм, то придется каждую прогу патчить? А че, нет какого-нибудь центрального libбезопасТность, которая бы подхватывалась всеми прогами?
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 11:40, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть libssl
     
  • 2.11, ИмяХ (?), 11:48, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, но придётся патчить программу так, чтобы она подхватывала эту библиотеку.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:14, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenSSL с gost-engine
     
  • 2.20, тоже Аноним (ok), 12:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где вы увидели алгоритм? В программу воткнут зонд - привязка к закрытому КриптоПРО.
     

  • 1.5, васёк (?), 11:40, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    это сладкое слово - импортозамещение
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:59, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    500 перечеркнутых кириллических букв «Р» )
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:06, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё так мало-то? Ваще ни о чём.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 14:41, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно столько дошло до разработчиков, при том что на разработку выделили в 10000 раз больше
     

  • 1.8, Корец (?), 11:46, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А этот окуляр тоже половину кед требует по зависимостям?
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 11:47, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да чувак у кед только так, как и у гнома
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:43, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю, у гнома самое страшное что тянулось за последние десятилетия - это бономо какое-нибудь. или еволюшн-дата-сервер, который жрать не просит.

    а кедоприложения тянут не только либы, но в третьих кедах тянули arts, который в разных дистрибутивах делал разное со звуком, в четвёртых тянули phonom, который в некоторых дистрибутивах тянул кучу ненужных тебе плееров типа vlc, а в других - просто кучу непонятного и ненужного. в общем, любили перелопачивать всю мультимедию. как в пятых - не знаю, kde-приложения истории с kde3 и kde4 надолго отучили ставить куда-либо, кроме kde - проще отдельный раздел выделить, поставить туда kde и пользоваться kde-приложениями уже там.

     
  • 2.29, Аноним (34), 12:47, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перепиши на Go, будет одним единственным бинарником.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:15, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо, что существует замечательный язык Go — единственный язык с поддержкой статического связывания.
     
  • 2.31, wqe (?), 13:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Меняют обои - ломают всю плазму, потом в попыхах закрывают два дня косяки. Зависимости - это их наименьшая проблема существования.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:03, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для формирования и проверки подписей используется криптопровайдер КриптоПро.

    Без вот этого
    > ненужно

    не работает?

     
     
  • 2.18, Аноним (19), 12:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как т. майор может проверить валидность подписи без доступа к приватной части ключа?
     
     
  • 3.23, Аноним (14), 12:24, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как т. майор может проверить валидность подписи без доступа к приватной части
    > ключа?

    Облачные КриптоПро невероятно удобны для т.майоров.

     

  • 1.15, pashev.ru (?), 12:09, 05/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:12, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.25, йцу (?), 12:31, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.26, йцу (?), 12:34, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.33, Аноним (34), 13:04, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.35, йцу (?), 13:09, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.43, pashev.ru (?), 14:28, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.45, pashev.ru (?), 14:31, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним из консоли (?), 12:22, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.46, pashev.ru (?), 14:31, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (34), 12:59, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.47, pashev.ru (?), 14:33, 05/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (11)

  • 1.28, Аноним (27), 12:44, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где evince-Гост или atril-Гост?
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:02, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SystemD ГОСТ будет?
     
     
  • 2.36, Кирилл (??), 13:17, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изыди, нечистая сила. Свят-свят-свят.
     
  • 2.44, Бывалый смузихлёб (?), 14:30, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он только по ТУ будет
     

  • 1.37, ананоша (?), 13:19, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Астрологи объявили десятилетие импортозамещения
     
     
  • 2.39, Какаянахренразница (ok), 13:47, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Астрологи объявили десятилетие импортозамещения

    Импортозамещение будет до самого конца. Вся надежда на то, что этого конца не придется ждать десятилетие. Деду-то семьдесят...

     
     
  • 3.41, Аноним (40), 14:02, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Импортозамещение будет до самого конца.

    На весь западный код навешают отечественные наклейки и будут продавать на CD дисках? ♿♿♿♿

     

  • 1.38, Аноним (38), 13:23, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Они соблюли лицензию и не скрывают апстрим! Моё уважение
     

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