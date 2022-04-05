Доступен Окуляр ГОСТ, PDF-просмотрщик на базе Okular с поддержкой российских электронных подписей

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|1.1, Аноним (1), 11:32, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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> в Окуляр ГОСТ исправлены многие ошибки в Okular
ёжики плачут но продолжают есть этот кактус
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|4.16, pashev.ru (?), 12:11, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Патч не бутерброд. Его не надо возвращать, надо просто исходники публиковать.
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|5.22, Аноним (1), 12:22, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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если ты дашь мне бутерброд то я тебе его верну в переработанной форме, такой, что под стать твоим сравнениям
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|5.24, Кир (?), 12:28, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ок, часть патчей приняли в основную ветку, так доходчивей?
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|6.40, Аноним (40), 14:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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список ID коммитов в офф. репозиторий будет или снова на словах балаболить?
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|5.50, Michael Shigorin (ok), 14:46, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Просто опубликовать" и "пропихнуть в апстрим" -- немножко разные мероприятия по трудо- и времязатратам; второе гораздо ценней, хотя и первое неоценимо.
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|1.4, Аноним (4), 11:39, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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эт че получается, если хочешь новый алгоритм, то придется каждую прогу патчить? А че, нет какого-нибудь центрального libбезопасТность, которая бы подхватывалась всеми прогами?
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|2.11, ИмяХ (?), 11:48, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, но придётся патчить программу так, чтобы она подхватывала эту библиотеку.
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|2.20, тоже Аноним (ok), 12:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Где вы увидели алгоритм? В программу воткнут зонд - привязка к закрытому КриптоПРО.
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|4.49, Аноним (49), 14:41, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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именно столько дошло до разработчиков, при том что на разработку выделили в 10000 раз больше
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|3.27, Аноним (27), 12:43, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю, у гнома самое страшное что тянулось за последние десятилетия - это бономо какое-нибудь. или еволюшн-дата-сервер, который жрать не просит.
а кедоприложения тянут не только либы, но в третьих кедах тянули arts, который в разных дистрибутивах делал разное со звуком, в четвёртых тянули phonom, который в некоторых дистрибутивах тянул кучу ненужных тебе плееров типа vlc, а в других - просто кучу непонятного и ненужного. в общем, любили перелопачивать всю мультимедию. как в пятых - не знаю, kde-приложения истории с kde3 и kde4 надолго отучили ставить куда-либо, кроме kde - проще отдельный раздел выделить, поставить туда kde и пользоваться kde-приложениями уже там.
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|3.42, Аноним (42), 14:15, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как хорошо, что существует замечательный язык Go — единственный язык с поддержкой статического связывания.
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|2.31, wqe (?), 13:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Меняют обои - ломают всю плазму, потом в попыхах закрывают два дня косяки. Зависимости - это их наименьшая проблема существования.
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|1.14, Аноним (14), 12:03, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для формирования и проверки подписей используется криптопровайдер КриптоПро.
Без вот этого
> ненужно
не работает?
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|2.18, Аноним (19), 12:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как т. майор может проверить валидность подписи без доступа к приватной части ключа?
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|3.23, Аноним (14), 12:24, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как т. майор может проверить валидность подписи без доступа к приватной части
> ключа?
Облачные КриптоПро невероятно удобны для т.майоров.
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|2.39, Какаянахренразница (ok), 13:47, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Астрологи объявили десятилетие импортозамещения
Импортозамещение будет до самого конца. Вся надежда на то, что этого конца не придется ждать десятилетие. Деду-то семьдесят...
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|3.41, Аноним (40), 14:02, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Импортозамещение будет до самого конца.
На весь западный код навешают отечественные наклейки и будут продавать на CD дисках? ♿♿♿♿
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