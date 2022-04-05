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Компания Canonical прекращает работу с предприятиями из России

05.04.2022 21:01

Компания Canonical объявила о прекращении сотрудничества, оказания услуг платной поддержки и предоставления коммерческих сервисов для организаций из России. При этом компания Canonical заявила, что не будет ограничивать доступ к репозиториям и патчам с устранением уязвимостей для пользователей Ubuntu из России, так как считает, что свободные платформы, такие как Ubuntu, Tor и технологии VPN, важны для получения доступа к информации и обеспечения общения в условиях цензуры. Все доходы от платных подписчиков из России, полученные по остающимся сервисам (например, livepatch), будут направлены на предоставление гуманитарной помощи жителям Украины.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/canon...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56973-canonical
Ключевые слова: canonical, ubuntu
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