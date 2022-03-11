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Выпуск дистрибутива Zorin OS 16.1

11.03.2022 08:31

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме репозиториев Ubintu по умолчанию включена поддержка установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.8 ГБ (доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений).

В новой версии обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в том числе добавлен выпуск LibreOffice 7.3. Осуществлён переход на ядро Linux 5.13 с поддержкой нового оборудования. Обновлён графический стек (Mesa 21.2.6) и драйверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка 12 поколения процессоров Intel Core, игрового контроллера Sony PlayStation 5 DualSense и мыши Apple Magic Mouse 2. Улучшена поддержка беспроводных устройств и принтеров.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zorin.com/2022/03...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Zorin OS 15.3
  3. OpenNews: Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows
  4. OpenNews: Выпуск развиваемого в Северной Корее Linux-дистрибутива Red Star 3.0
  5. OpenNews: Заключительный релиз Linux-дистрибутива ZevenOS с интерфейсом в стиле BeOS
  6. OpenNews: Проект Windowsfx подготовил сборку Ubuntu с интерфейсом, стилизованным под Windows 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56838-zorin
Ключевые слова: zorin
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:38, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    недавно узнал что есть Zorin Connect - аналог KDE Connect - ну и как он?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:48, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это даже не форк, а пересборка KDE Connect с другой темой оформления.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:03, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же самое утилита для выбора тем оформления подозрительно напоминала такую-же из Q4OS.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:25, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно узнал что Зорин ОС появилась на два года раньше чем БолгенОС и фактически Зорин ОС это предтеча Болген ОС.

    И еще один интересный факт. Кроме Артёма Зорина в мире никто Зорин ОС не использует.

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:57, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хороший пакет, но с этой точкой зрения не могу согласиться

    > Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows.

    Никакие доводы (надежность, безопасность, совместимость и т.д., даже похожий интерфейс) не убедят иррационально мыслящих существ.

     
     
  • 2.11, Аноним (1), 09:59, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > совместимость

    Вы о чём? О Wine? Ну такая себе совместимость.
    А с безопасности и надежности орнул прям)

     
     
  • 3.20, Аноним (4), 10:47, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут Wine? Имелись в виду исключительно кроссплатформенные приложения.
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 10:33, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я бы тоже стал иррационально мыслящим, если бы вместо знакомого до пикселя и кейстрока look'n'feel на рабочей машине пихали бы какое-то говно со своими глюками, зато с темой a-la "скины под макось и семерку для икспи со ZverDVD". В этом даже мне, кодеру, переход 7-10 на рабочем компе был тяжелый: куча мелких изменений, на которые постоянно надо отвлекаться от работы. Хотя мне повезло относительно: на виртуалках крутится для отладки все три основные и их версии, а дома макбук, что не дает мозгам усохнуть и просто ты видишь большую часть подводных камней. В этом я даже сочувствую упоротым семерочникам и хрюшеводам.

    Не забывай про инерцию мышления и приобретённые паттерны.

     
     
  • 3.19, Аноним (4), 10:46, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > три основные и их версии, а дома макбук

    Пока была возможность, проще делал: рядом стояли 3 мощных ноутбука для сборки и тестирования приложений в реальных средах. Разрабатывал, правда, под Linux. Хотя и тестирование кода под двумя остальными имело положительные моменты.

     

  • 1.5, Аноним (4), 09:01, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > доступны две сборки

    Доступны 4 сборки. Причем в Education много чего хорошего есть (не в том смысле, что установить отдельно нельзя, а в том, что о многих чудесных пакетах многие учителя не слышали - теперь будут знать).

     
  • 1.7, Аноним (6), 09:04, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше можно было сделать внешний вид как Вин98, осталось?
     
  • 1.10, AleksK (ok), 09:49, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu Zver Edition
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 10:21, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu Zverin Edition
     
     
  • 3.17, Жироватт (ok), 10:33, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu ZverinDVD
     

  • 1.13, Аноним (14), 10:23, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задолбали уже везде букву Z добавлять!
     
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 10:37, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zадолбали? Ребятёнок, это уже диагноZ, Vезде Vидеть Z-V. Ты бы поменьше сидел бы Zа своими политическими пабликами, тогда и Vидется перестнет, и сZади никого не будет мерещится
     
  • 2.21, huy21sm (?), 10:58, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Zащеканцы, прости их))))
     

  • 1.15, AleksK (ok), 10:31, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох братьям Зориным не повезло с логотипом, полоумные сейчас на них тригерят.
     

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