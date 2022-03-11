Выпуск дистрибутива Zorin OS 16.1

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме репозиториев Ubintu по умолчанию включена поддержка установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.8 ГБ (доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений).

В новой версии обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в том числе добавлен выпуск LibreOffice 7.3. Осуществлён переход на ядро Linux 5.13 с поддержкой нового оборудования. Обновлён графический стек (Mesa 21.2.6) и драйверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка 12 поколения процессоров Intel Core, игрового контроллера Sony PlayStation 5 DualSense и мыши Apple Magic Mouse 2. Улучшена поддержка беспроводных устройств и принтеров.