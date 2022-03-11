Выпуск дистрибутива Zorin OS 16.1

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|1.1, Аноним (1), 08:38, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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недавно узнал что есть Zorin Connect - аналог KDE Connect - ну и как он?
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|2.3, Аноним (3), 08:48, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это даже не форк, а пересборка KDE Connect с другой темой оформления.
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|3.6, Аноним (6), 09:03, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То же самое утилита для выбора тем оформления подозрительно напоминала такую-же из Q4OS.
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|2.14, Аноним (14), 10:25, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно узнал что Зорин ОС появилась на два года раньше чем БолгенОС и фактически Зорин ОС это предтеча Болген ОС.
И еще один интересный факт. Кроме Артёма Зорина в мире никто Зорин ОС не использует.
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|1.4, Аноним (4), 08:57, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хороший пакет, но с этой точкой зрения не могу согласиться
> Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows.
Никакие доводы (надежность, безопасность, совместимость и т.д., даже похожий интерфейс) не убедят иррационально мыслящих существ.
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|2.11, Аноним (1), 09:59, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> совместимость
Вы о чём? О Wine? Ну такая себе совместимость.
А с безопасности и надежности орнул прям)
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|3.20, Аноним (4), 10:47, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут Wine? Имелись в виду исключительно кроссплатформенные приложения.
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|2.16, Жироватт (ok), 10:33, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, я бы тоже стал иррационально мыслящим, если бы вместо знакомого до пикселя и кейстрока look'n'feel на рабочей машине пихали бы какое-то говно со своими глюками, зато с темой a-la "скины под макось и семерку для икспи со ZverDVD". В этом даже мне, кодеру, переход 7-10 на рабочем компе был тяжелый: куча мелких изменений, на которые постоянно надо отвлекаться от работы. Хотя мне повезло относительно: на виртуалках крутится для отладки все три основные и их версии, а дома макбук, что не дает мозгам усохнуть и просто ты видишь большую часть подводных камней. В этом я даже сочувствую упоротым семерочникам и хрюшеводам.
Не забывай про инерцию мышления и приобретённые паттерны.
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|3.19, Аноним (4), 10:46, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> три основные и их версии, а дома макбук
Пока была возможность, проще делал: рядом стояли 3 мощных ноутбука для сборки и тестирования приложений в реальных средах. Разрабатывал, правда, под Linux. Хотя и тестирование кода под двумя остальными имело положительные моменты.
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|1.5, Аноним (4), 09:01, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> доступны две сборки
Доступны 4 сборки. Причем в Education много чего хорошего есть (не в том смысле, что установить отдельно нельзя, а в том, что о многих чудесных пакетах многие учителя не слышали - теперь будут знать).
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|2.18, Жироватт (ok), 10:37, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zадолбали? Ребятёнок, это уже диагноZ, Vезде Vидеть Z-V. Ты бы поменьше сидел бы Zа своими политическими пабликами, тогда и Vидется перестнет, и сZади никого не будет мерещится
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|1.15, AleksK (ok), 10:31, 11/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох братьям Зориным не повезло с логотипом, полоумные сейчас на них тригерят.
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