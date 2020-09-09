Выпуск дистрибутива Zorin OS 15.3

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:20, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Какой смысл вообще юзать линукс Для тебя - никакого. А вот людям - интересно. Кому-то - посмотреть, заценить. А кому-то - использовать.

3.8 , Аноним ( 8 ), 21:58, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зорин залогинься

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:22, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А зачем переучиваться? Если привык к расположению всего что есть в винде и нужно пользоваться линуксом, допустим выбора нет?

Я себе настраиваю mate максимально похоже на виндовс просто потому что мне так удобно и не хочу менять что то. И Mate когда ставишь он совсем не похож на винду по расположению всего, начинающий может не знать как его нормально настроить. Типо открепить элемент и перетащить потом закрепить и что бы ничего не сьехало. Или то что там один виджет панели задач и трея на весь интерфейс и что бы сделать его снизу его нужно удалить сверху.

3.6 , Аноним ( 6 ), 21:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Когда пытаешься сделать пародию на винду, получается убогий монстр. Чем глобальнее попытка сделать клон - тем хуже выходит итог (к примеру, дистры, где пытаются тему винды скопировать - апофеоз)

И после оригинала это как эффект зловещей долины в его худшем проявлении :)

Мейт не очень в этом плане, он довольно примитивный сам по себе

Лучше KDE, есть баланс между схожестью и самобытностью В целом, лично я не вижу смысла делать клон или что-то совсем похожее. Что-то общее с виндой/маком - да, возможно, там иногда встречаются удачные идеи. Но всё равно оно не должно быть максимально похожим. Так будет проще понять, что перед тобой совершенно иной мир с совершенно иными правилами.

4.9 , Аноним ( 8 ), 22:00, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В твоих словах чувствуются нотки гномосека

4.11 , user90 ( ? ), 22:10, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Лучше KDE, есть баланс между схожестью и самобытностью Лучше вообще без DE (делаешь Сам, как нужно Тебе), но многие просто не доросли до понимания этого.

5.19 , Аноним ( 19 ), 22:48, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя есть возможность тратить время на глупости, мне тебя жаль.

6.24 , user90 ( ? ), 22:57, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но уж ты-то конечно тратишь его совершенно иначе! ;) Ну, расскажи нам, как? Только применительно к linux само собой, про остальное не надо.

7.25 , Аноним ( 19 ), 23:05, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лично я занимаюсь разработкой трех дистрибутивов с различными ядрами и доводкой пользовательского интерфейса.

Разница между Линукс и полноценной ОС в том что вторая это просто прокладка для запуска прикладных программ. Тратить машиновремя ЭВМ на сборку ядра, мира, выбор ФС, системы инициализации вот это вот всё не рационально. Это только хиппи Столлман мог такие утопические идеи высказвать, сейчас же даже браузер собрать кучу времени.

8.27 , user90 ( ? ), 23:23, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Целых трех, оО В целом, отличий по существу совсем никаких - дистрибутивов итак... 9.28 , Аноним ( 19 ), 23:33, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Потому что могу Ну а если серьезно почитай про Большой земляной вьюрок Geospiz... 4.17 , Аноним ( 19 ), 22:40, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Мейт не очень в этом плане Никаких мейтов, читается как матЭ с ударением на Э.

4.18 , Аноним ( 19 ), 22:47, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто ты очередной закомплексованный линуксоид. Тебе надо доказывать все вокруг и главное самому себе, что ты #НеТакойКакВсе. И Линукс твой ни в коем случае не должен быть похож на ненавистную винду. Но есть люди, которым нужен привычный интерфейс и все.

Кстати я не вижу не клона но реплики винды, свободной. Хотя согласен что использовать темы и значки из проприетарной винды не круто. Хотя синего цвета значки папок это тоже убожество.

4.29 , zzz ( ?? ), 00:45, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Когда пытаешься сделать пародию на винду, получается убогий монстр Линукс кастомизируемый, говорили они, в линуксе можно сделать что угодно, говорили они. А тупо повторить пуск, таскбар, трей, часы и три кнопки у окна - оказывается, для линукса непосильная задача, а все попытки порождают убогих монстров.

3.10 , user90 ( ? ), 22:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем переучиваться? Если привык к расположению всего что есть в винде и нужно пользоваться линуксом, допустим выбора нет? Гуй тут вообще второстепенен, я его даже в виду не имел)) Уж если есть какие-то проблемы с GUI, тот тут речь либо о "секретутке", либо такого юзера просто в утиль, и к компам не подпускать.

3.12 , рмоао ( ? ), 22:19, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так в реале же выбор есть. Поэтому эти поделки и не взлетают.

Где-то лицензия ничего не стоит посравнению с рабочим временем людей, а где-то лицензия ничего не стоит просто...

3.15 , Аноним ( 19 ), 22:39, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я себе настраиваю mate максимально похоже на виндовс Ближе всего Trinity TDE.

2.4 , анонн ( ok ), 21:26, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > так и сидеть на своей венде? Какой смысл вообще юзать линукс, если

> ты не собираешься переучиваться, осваивать что-то новое, изучать? Для меня такое звучит как шизуха) "Хотим как в венде, только НАХАЛЯВУ!"(с)

Пингвинчика (и вместе с ним, все что осталось от "экосистемы десктопных никсов") в последние годы именно в этом направлении "допиливают". ваш Кэп 2.5 , Аноним ( 5 ), 21:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Есть такая специфика у большинства людей - неумение действовать в незнакомой обстановке, вот вообще. Зачастую это родившиеся в одном городе, в том же городе отучившиеся и в том же городе работающие безвыездно. Трудовой ресурс из них извлекать надо, увольнять не охота (человек хороший и как специалист крутой в области, но не в компах), вот такие дистрибутивы спасают.

3.26 , Аноним ( 26 ), 23:19, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Верно, можно подумать физик ядерщик работающий в виндовс чем-то хуже его коллеги работающего в линукс. Столько раз говорить, что ОС инструмент. Не надо им меряться.

3.32 , аноним123123 ( ? ), 02:10, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видите ли, прекрасный сэр...

Мне нужно просто работать, а не изучать что и где у пингвинов растёт в другом месте. И растёт ли.

Можно бесконечно анонировать на форму молотка, но большинство использует его просто чтобы забивать гвозди, не интересуясь технологией производства бойка и секретами изготовления рукояти.

2.14 , Аноним ( 19 ), 22:38, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >>так и сидеть на своей венде? Какой смысл вообще юзать линукс, если ты не собираешься переучиваться, осваивать что-то новое, изучать? Для меня такое звучит как шизуха) Не надо мерить по себе всех.

Цель использования Линукс может быть его бесплатность.

Удобнее чем интерфейс Винды никто ничего не придумал.

3.30 , zzz ( ?? ), 00:51, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Щас тебе тайловщики напихают, попутно рассказывая, как это круто - рисовать конфиг и биндить ццать хоткеев чисто для DE, домашним же пользователям делать больше нечего.

2.16 , пользователь ( ? ), 22:39, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Какой смысл вообще юзать линукс ЧТОБ денег никому НЕ ПЛАТИТЬ!

Ведь ваш линyпс - БЕСПЛАТНА!!!!