Мокси Марлинспайк уходит с поста руководителя Signal Messenger

Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike), создатель открытого мессенджера Signal и соавтор протокола Signal, также применяемого для сквозного шифрования в WhatsApp, объявил об уходе с поста руководителя компании Signal Messenger LLC, курирующей разработку приложения и протокола Signal. На время, пока не будет подобран новый руководитель, обязанности временного CEO будет занимать Брайн Актон (Brian Acton), сооснователь и руководитель некоммерческой организации Signal Technology Foundation, в своё время создавший мессенджер WhatsApp и успешно продавший его компании Facebook. Отмечается, что ещё четыре года назад все процессы и разработка были целиком завязаны на Мокси и он не мог даже на короткое время остаться без связи, так как все проблемы приходилось решать самому. Зависимость проекта от одного лица не устраивала Мокси и за последние несколько лет в компании удалось сформировать костяк из грамотных инженеров, а также делегировать им все функции по разработке, поддержке и сопровождению. Отмечается, что рабочие процессы теперь налажены настолько, что последнее время Мокси практически прекратил участие в разработке и вся работа над Signal ведётся командой, которая показала способность поддерживать проект на плаву без его участия. По мнению Мокси, для дальнейшего развития Signal будет лучше, если он передаст пост CEO достойному кандидату (Мокси прежде всего криптограф, разработчик и инженер, а не профессиональный менеджер). При этом Мокси полностью не покидает проект и остаётся в совете директоров смежной некоммерческой организации Signal Technology Foundation. Дополнительно можно отметить опубликованную несколько дней назад заметку Мокси Марлинспайки с пояснением причин скептического отношения к тому, что будущее за децентрализованными технологиями (Web3). Среди причин, по которым децентрализованные вычисления не станут доминировать упоминается нежелание обычных пользователей поддерживать серверы и запускать обработчики на своих системах, а также большая инертность в развитии протоколов. Также упоминается то, что децентрализованные системы хороши в теории, но на деле, как правило, становятся завязаны на инфраструктуры отдельных компаний, пользователи оказываются привязанными к условиям работы конкретных площадок, а клиентское ПО лишь является обвязкой над внешними централизованными API, предоставляемыми такими сервисами, как Infura, OpenSea, Coinbase и Etherscan. В качестве примера иллюзорности децентрализации приводится личный случай, когда NFT Мокси был удалён с площадки OpenSea без детализации причин под общим предлогом нарушения правил сервиса (Мокси считает, что его NFC правил не нарушал), после чего данный NFT стал недоступен и во всех криптокошельках на устройстве, таких как MetaMask и Rainbow, которые работают через внешние API.



