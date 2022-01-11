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Мокси Марлинспайк уходит с поста руководителя Signal Messenger

11.01.2022 09:44

Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike), создатель открытого мессенджера Signal и соавтор протокола Signal, также применяемого для сквозного шифрования в WhatsApp, объявил об уходе с поста руководителя компании Signal Messenger LLC, курирующей разработку приложения и протокола Signal. На время, пока не будет подобран новый руководитель, обязанности временного CEO будет занимать Брайн Актон (Brian Acton), сооснователь и руководитель некоммерческой организации Signal Technology Foundation, в своё время создавший мессенджер WhatsApp и успешно продавший его компании Facebook.

Отмечается, что ещё четыре года назад все процессы и разработка были целиком завязаны на Мокси и он не мог даже на короткое время остаться без связи, так как все проблемы приходилось решать самому. Зависимость проекта от одного лица не устраивала Мокси и за последние несколько лет в компании удалось сформировать костяк из грамотных инженеров, а также делегировать им все функции по разработке, поддержке и сопровождению.

Отмечается, что рабочие процессы теперь налажены настолько, что последнее время Мокси практически прекратил участие в разработке и вся работа над Signal ведётся командой, которая показала способность поддерживать проект на плаву без его участия. По мнению Мокси, для дальнейшего развития Signal будет лучше, если он передаст пост CEO достойному кандидату (Мокси прежде всего криптограф, разработчик и инженер, а не профессиональный менеджер). При этом Мокси полностью не покидает проект и остаётся в совете директоров смежной некоммерческой организации Signal Technology Foundation.

Дополнительно можно отметить опубликованную несколько дней назад заметку Мокси Марлинспайки с пояснением причин скептического отношения к тому, что будущее за децентрализованными технологиями (Web3). Среди причин, по которым децентрализованные вычисления не станут доминировать упоминается нежелание обычных пользователей поддерживать серверы и запускать обработчики на своих системах, а также большая инертность в развитии протоколов. Также упоминается то, что децентрализованные системы хороши в теории, но на деле, как правило, становятся завязаны на инфраструктуры отдельных компаний, пользователи оказываются привязанными к условиям работы конкретных площадок, а клиентское ПО лишь является обвязкой над внешними централизованными API, предоставляемыми такими сервисами, как Infura, OpenSea, Coinbase и Etherscan.

В качестве примера иллюзорности децентрализации приводится личный случай, когда NFT Мокси был удалён с площадки OpenSea без детализации причин под общим предлогом нарушения правил сервиса (Мокси считает, что его NFC правил не нарушал), после чего данный NFT стал недоступен и во всех криптокошельках на устройстве, таких как MetaMask и Rainbow, которые работают через внешние API.

  1. Главная ссылка к новости (https://signal.org/blog/new-ye...)
  2. OpenNews: Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту
  3. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  4. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  5. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56487-signal
Ключевые слова: signal
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, f0b (ok), 10:07, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ок.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А за чей счет банкет у этого бесплатного мессенджера?
     
     
  • 2.7, мимо (?), 10:30, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    подозреваю, что за счет мета
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:48, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше с open whisper systems
     
  • 2.8, verholom (ok), 10:34, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по сети гуляют истории, что изначально этот чудо-мессенджер делался выходцами из конторы, которые конечно не имеют к ней больше никакого отношения
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:36, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1. Появляется идея сделать хороший менеджер
    2. Туда засылается опытный козочек из проприетарного мессенджера
    3. После года работы, козочек увольняется
    4. Хороший менеджер закрывается, так как нет людей
    5. Проприетарный мессенджер получает профит.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:50, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >способность поддерживать проект на плаву 🤣

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    Децентрализация может быть частичной. Приоритет должен быть в дроблении корпораций, а так же хранение и обработка персональных данных пользователей в той стране, в котрой они проживают.

     

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