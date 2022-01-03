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Доступен mdadm 4.2, инструментарий для управления программным RAID в Linux

03.01.2022 17:29

Спустя три года с момента формирования прошлой значительной ветки представлен выпуск пакета mdadm 4.2.0, включающего набор инструментов для управления программными RAID-массивами в Linux. Из изменений в новой версии отмечается возможность сборки с использованием GCC 9 и расширение поддержки RAID-массивов IMSM (Intel Matrix Storage Manager), а также используемой в них функциональности Partial Parity Log (PPL), позволяющей сохранять дополнительные избыточные данные для снижения вероятности повреждения информации (Write Hole) в случае рассинхронизации содержимого дисков. В новой версии также улучшена поддержка кластерных RAID1/10 (Cluster MD), позволяющих развернуть программный RAID для всех узлов кластера.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=linux-rai...)
  2. OpenNews: Доступен mdadm 4.0, инструментарий для управления программным RAID в Linux
  3. OpenNews: В MD/RAID6 в Linux выявлена проблема, которая может привести к потере данных
  4. OpenNews: Релиз системы управления RAID-массивами Einarc 2.0
  5. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
  6. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.1 с поддержкой dRAID
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56450-mdadm
Ключевые слова: mdadm, raid
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