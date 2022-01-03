Доступен mdadm 4.2, инструментарий для управления программным RAID в Linux

Спустя три года с момента формирования прошлой значительной ветки представлен выпуск пакета mdadm 4.2.0, включающего набор инструментов для управления программными RAID-массивами в Linux. Из изменений в новой версии отмечается возможность сборки с использованием GCC 9 и расширение поддержки RAID-массивов IMSM (Intel Matrix Storage Manager), а также используемой в них функциональности Partial Parity Log (PPL), позволяющей сохранять дополнительные избыточные данные для снижения вероятности повреждения информации (Write Hole) в случае рассинхронизации содержимого дисков. В новой версии также улучшена поддержка кластерных RAID1/10 (Cluster MD), позволяющих развернуть программный RAID для всех узлов кластера.



